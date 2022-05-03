Россияне, работающие на обеспечение захватнической армии, массово увольняются из-за низкой зарплаты, - разведка. ДОКУМЕНТ
Российская армия теряет гражданский персонал из-за отсутствия соответствующего финансового обеспечения.
Об этом говорится в письме профсоюзной организации гражданского персонала ВС РФ по Сибирскому региону главе правительства Михаилу Мишустину, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.
"Сотрудники сетуют на крайне низкую оплату труда, при том что в течение значительного времени индексация вообще не проводилась. Авторы письма утверждают, что "процесс снижения укомплектованности воинских частей и учреждений гражданским персоналом носит устойчивый характер". Поэтому происходит массовое увольнение квалифицированных сотрудников. Это уже не первое обращение профсоюзов РФ относительно негативных последствий международных санкций для российского ВПК. Официально профсоюз горячо поддерживает российское вторжение в Украину, устраивая пропагандистские мероприятия. Впрочем, "не замечает" взаимосвязи между введенными санкциями из-за войны и несостоятельности бюджета оккупантов финансировать их работу", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀
- Стою! Боюсь!
"Клац"!
- Ты чево делаешь?!
- Як це "чево"? Автомат знімаю з запобіжника!
Воно розуміе, що якщо у його хомо-фауни буде хоч якась "альтернатива" чорному сміттєвому пакету на Україні - скрепо-планктон не піде в Україну підставляти свою верхню дупу під наші кулі.
Друге діло, коли окрім як у орочій армії грошей не платитимуть...
А на заводи та фабрики можна і зеків загнать, які будуть за їжу, та шмат чистої газети, замість туалетного папіру працювать...