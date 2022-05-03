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Новости Война
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Россияне, работающие на обеспечение захватнической армии, массово увольняются из-за низкой зарплаты, - разведка. ДОКУМЕНТ

рф,впк

Российская армия теряет гражданский персонал из-за отсутствия соответствующего финансового обеспечения.

Об этом говорится в письме профсоюзной организации гражданского персонала ВС РФ по Сибирскому региону главе правительства Михаилу Мишустину, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

"Сотрудники сетуют на крайне низкую оплату труда, при том что в течение значительного времени индексация вообще не проводилась. Авторы письма утверждают, что "процесс снижения укомплектованности воинских частей и учреждений гражданским персоналом носит устойчивый характер". Поэтому происходит массовое увольнение квалифицированных сотрудников. Это уже не первое обращение профсоюзов РФ относительно негативных последствий международных санкций для российского ВПК. Официально профсоюз горячо поддерживает российское вторжение в Украину, устраивая пропагандистские мероприятия. Впрочем, "не замечает" взаимосвязи между введенными санкциями из-за войны и несостоятельности бюджета оккупантов финансировать их работу", - говорится в сообщении. 

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армия РФ (19562) разведка (4190)


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Топ комментарии
+19
Зараз ***** війну проголосить та всіх тих кацапів повернуть до станків. І настане в них комунізм "з кожного - норма, кожному - пайка" (С)
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03.05.2022 15:55
+19
изменщики!! а вот рабочие пермского порохового завода, выполняя зараз лично дорогого *****, наоборот, работали с огоньком, только дым столбом встал, так спорилась работа в бывших их руках.
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03.05.2022 15:56
+13
підуть на фронт по могилізації з мосінками, кЇк
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03.05.2022 15:50
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підуть на фронт по могилізації з мосінками, кЇк
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03.05.2022 15:50 Ответить
тю так нехай надрукують рублєй та розплатяться вже з пацанами по людськи
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03.05.2022 15:53 Ответить
Интересно, куда они пойдут
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03.05.2022 15:53 Ответить
Походу на#уй((.
🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀
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03.05.2022 16:12 Ответить
Зараз ***** війну проголосить та всіх тих кацапів повернуть до станків. І настане в них комунізм "з кожного - норма, кожному - пайка" (С)
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03.05.2022 15:55 Ответить
))) и расстрел, за малейшее опоздание на роботу.
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03.05.2022 15:57 Ответить
Яке запізнення? Іх на роботу будуть водити строєм "в составє колони".
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03.05.2022 16:05 Ответить
А навіщо їх взагалі з роботи відпускати?! "Родіна в опасності".
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03.05.2022 16:14 Ответить
изменщики!! а вот рабочие пермского порохового завода, выполняя зараз лично дорогого *****, наоборот, работали с огоньком, только дым столбом встал, так спорилась работа в бывших их руках.
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03.05.2022 15:56 Ответить
горели на производстве можно сказать, горели идеей, горели искорки в их глазах!
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03.05.2022 15:57 Ответить
трудоголики, на работе сгорели
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03.05.2022 19:09 Ответить
Ну сссрия тоже думала, что санкции ей не почём, правда потом её не стало ). Думаю у рафии всё будет куда быстрее.
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03.05.2022 15:59 Ответить
- Стаять! Баяцца!
- Стою! Боюсь!

"Клац"!
- Ты чево делаешь?!
- Як це "чево"? Автомат знімаю з запобіжника!
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03.05.2022 16:00 Ответить
Ну,й х з ними... швидше виздохнуть
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03.05.2022 16:08 Ответить
Тут есть один нюанс, в основном эти вакантные места для женщин, напишите кто нибудь этой дуре Бушуевой в смс что будет ещё хуже, а отечество апасносте, вакантных места в основном женские, поэтому надо терпеть и не раскачивать, *****, галеру солнцеликого ПэЖэ!!!
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03.05.2022 16:10 Ответить
потім до них дійде, що кращої роботи і зарплатні немає і не буде - і всі повернуться
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03.05.2022 16:12 Ответить
Як це не прикро, але саме на це х@йло і розраховує...
Воно розуміе, що якщо у його хомо-фауни буде хоч якась "альтернатива" чорному сміттєвому пакету на Україні - скрепо-планктон не піде в Україну підставляти свою верхню дупу під наші кулі.
Друге діло, коли окрім як у орочій армії грошей не платитимуть...
А на заводи та фабрики можна і зеків загнать, які будуть за їжу, та шмат чистої газети, замість туалетного папіру працювать...
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03.05.2022 16:16 Ответить
Как говорил Невзоров, самая эфективная экономика в истории РФ это "лагерная". Сегодня они уволились а завтра их посадят и они будут за пайку работать. Исход войны решаи поставки западной артиллерии и снарядов, а шо у кацапов на заводах не платят, то это никак не повлияет на ход войны.
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03.05.2022 16:17 Ответить
Так скоро в Уралвагонзаводе и хлопки с задымлением появится.
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03.05.2022 16:17 Ответить
Оклад 100 баксов по старому курсу? А где ж там эта средняя в 720 на бумаге?
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03.05.2022 17:34 Ответить
всё, что кацапы строят, в конце концов всегда превращается в гулаг
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03.05.2022 18:16 Ответить
з вироком від Народу України - Винні!
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03.05.2022 19:09 Ответить
 
 