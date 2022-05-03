РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11661 посетитель онлайн
Новости
10 322 15

Оккупанты обстреляли Арциз на Одесщине, - мэр

арциз

Российские военные нанесли ракетный удар по Арцизу Одесской области.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, заявил городской голова Сергей Парпуланский.

"Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила поведения при сигнале "воздушная тревога", - добавил он.

Смотрите также: Два человека получили ранения вследствие обстрела Львова рашистами, - Садовый. ФОТО (обновлено)

Автор: 

обстрел (27672) Одесская область (3626)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Надо было раньше думать, когда мы отдавали крылатые ракеты России, а потом свернули всё производство уже при Зеленском. Басня у Крылова была такая - стрекоза и муравей.

Попрыгунья Стрекоза
Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза.
...
«Ты все пела? Это дело:
Так поди же, попляши!»

Вот пели, а теперь пляшем. Единственное что обидно что страдают обычные граждане, а не наша элита, которая этим занималась.
показать весь комментарий
03.05.2022 23:18
+5
Що ви пропонуєте ?
показать весь комментарий
03.05.2022 23:13
+4
Ann Winter@ann_vodoley

Йде обстріл Одеської області крилатими ракетами.
Кожних 20-30 хв тривога, відбій, знов тривога
показать весь комментарий
03.05.2022 23:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тревогу не отменяют. гдето по дороге сбили 2 ракеты.
показать весь комментарий
03.05.2022 23:05 Ответить
"Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил........." це більш схоже на " Терпіть терпіли ."
показать весь комментарий
03.05.2022 23:07 Ответить
Що ви пропонуєте ?
показать весь комментарий
03.05.2022 23:13 Ответить
Міняти памперси частіше, напевно, проронує...
показать весь комментарий
03.05.2022 23:55 Ответить
Надо было раньше думать, когда мы отдавали крылатые ракеты России, а потом свернули всё производство уже при Зеленском. Басня у Крылова была такая - стрекоза и муравей.

Попрыгунья Стрекоза
Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза.
...
«Ты все пела? Это дело:
Так поди же, попляши!»

Вот пели, а теперь пляшем. Единственное что обидно что страдают обычные граждане, а не наша элита, которая этим занималась.
показать весь комментарий
03.05.2022 23:18 Ответить
Ось як раз ваша еліта цим і займалася. Наскільки я пам'ятаю ініціатором роззброєння та знищення ракет була адміністрація на чолі з Обамою, чи може ніт ?
показать весь комментарий
03.05.2022 23:34 Ответить


"Наскільки я пам'ятаю ініціатором роззброєння та знищення ракет була адміністрація на чолі з Обамою, чи може ніт ?"

Пам'ять підводить, це відболося значно раніше.

"Ось як раз ваша еліта цим і займалася."
Хотілось би уточнення, яка саме ВАША еліта та чия саме?
показать весь комментарий
03.05.2022 23:56 Ответить
Про безьядерный статус подал проект Драч,рада поддержала-в итоге будапештский меморандум и отданные боеголовки и тактические ракеты
показать весь комментарий
04.05.2022 08:59 Ответить
Ann Winter@ann_vodoley

Йде обстріл Одеської області крилатими ракетами.
Кожних 20-30 хв тривога, відбій, знов тривога
показать весь комментарий
03.05.2022 23:10 Ответить
Якщо обстріляли Арцмз, то :
1. Або реально готують висадку з проривом на Тираспіль.
2. Або там з Румунії йшли ешелони.
показать весь комментарий
03.05.2022 23:14 Ответить
Смысл румынам пускать эшелоны через Арцыз, если не работает мост на Днепровском Лимане?
показать весь комментарий
03.05.2022 23:25 Ответить
Ну, по перше - донедавнат він працював.
А по друге - в нас там військове з'єднання .
показать весь комментарий
03.05.2022 23:30 Ответить
Дністровський лиман
показать весь комментарий
03.05.2022 23:32 Ответить
Скорее первое. И мост подорвали, и окружение Одессы нужно, и приднестровье деблокировать хотят. Надеюсь план уничтожения десанта подготовлен, а не "как обычно"..
показать весь комментарий
03.05.2022 23:32 Ответить
Дай Боже, щоб ніхто не загинув, але може вже там менше "вати" стане, бо дзвонили родичі звідти (біженці), та кажуть, що дуже багато там людей не розуміють, через що й кого війна в країні...
показать весь комментарий
03.05.2022 23:53 Ответить
 
 