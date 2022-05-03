Оккупанты обстреляли Арциз на Одесщине, - мэр
Российские военные нанесли ракетный удар по Арцизу Одесской области.
Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, заявил городской голова Сергей Парпуланский.
"Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила поведения при сигнале "воздушная тревога", - добавил он.
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Попрыгунья Стрекоза
Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза.
...
«Ты все пела? Это дело:
Так поди же, попляши!»
Вот пели, а теперь пляшем. Единственное что обидно что страдают обычные граждане, а не наша элита, которая этим занималась.
"Наскільки я пам'ятаю ініціатором роззброєння та знищення ракет була адміністрація на чолі з Обамою, чи може ніт ?"
Пам'ять підводить, це відболося значно раніше.
"Ось як раз ваша еліта цим і займалася."
Хотілось би уточнення, яка саме ВАША еліта та чия саме?
Йде обстріл Одеської області крилатими ракетами.
Кожних 20-30 хв тривога, відбій, знов тривога
1. Або реально готують висадку з проривом на Тираспіль.
2. Або там з Румунії йшли ешелони.
А по друге - в нас там військове з'єднання .