Оккупанты обстреляли Арциз на Одесщине, - мэр

Российские военные нанесли ракетный удар по Арцизу Одесской области.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, заявил городской голова Сергей Парпуланский.

"Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила поведения при сигнале "воздушная тревога", - добавил он.

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