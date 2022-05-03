Окупанти обстріляли Арциз на Одещині, - мер
Російські військові нанесли ракетний удар по Арцизу Одеської області.
Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, заявив міський голова Сергій Парпуланський.
"Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил поведінки при сигналі повітряна тривога", - додав він.
Топ коментарі
+8 Nika Joy
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Попрыгунья Стрекоза
Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза.
...
«Ты все пела? Это дело:
Так поди же, попляши!»
Вот пели, а теперь пляшем. Единственное что обидно что страдают обычные граждане, а не наша элита, которая этим занималась.
"Наскільки я пам'ятаю ініціатором роззброєння та знищення ракет була адміністрація на чолі з Обамою, чи може ніт ?"
Пам'ять підводить, це відболося значно раніше.
"Ось як раз ваша еліта цим і займалася."
Хотілось би уточнення, яка саме ВАША еліта та чия саме?
Йде обстріл Одеської області крилатими ракетами.
Кожних 20-30 хв тривога, відбій, знов тривога
1. Або реально готують висадку з проривом на Тираспіль.
2. Або там з Румунії йшли ешелони.
А по друге - в нас там військове з'єднання .