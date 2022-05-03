Окупанти обстріляли Арциз на Одещині, - мер

Російські військові нанесли ракетний удар по Арцизу Одеської області.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, заявив міський голова Сергій Парпуланський.

"Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил поведінки при сигналі повітряна тривога", - додав він.

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