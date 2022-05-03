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Новини
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Окупанти обстріляли Арциз на Одещині, - мер

арциз

Російські військові нанесли ракетний удар по Арцизу Одеської області.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, заявив міський голова Сергій Парпуланський.

"Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил поведінки при сигналі повітряна тривога", - додав він.

Також читайте: Дві особи отримали поранення внаслідок обстрілу Львова рашистами, - Садовий. ФОТО (оновлено)

Автор: 

обстріл (28993) Одеська область (3276)


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Топ коментарі
+8
Надо было раньше думать, когда мы отдавали крылатые ракеты России, а потом свернули всё производство уже при Зеленском. Басня у Крылова была такая - стрекоза и муравей.

Попрыгунья Стрекоза
Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза.
...
«Ты все пела? Это дело:
Так поди же, попляши!»

Вот пели, а теперь пляшем. Единственное что обидно что страдают обычные граждане, а не наша элита, которая этим занималась.
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03.05.2022 23:18
+5
Що ви пропонуєте ?
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03.05.2022 23:13
+4
Ann Winter@ann_vodoley

Йде обстріл Одеської області крилатими ракетами.
Кожних 20-30 хв тривога, відбій, знов тривога
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03.05.2022 23:10
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тревогу не отменяют. гдето по дороге сбили 2 ракеты.
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03.05.2022 23:05 Відповісти
"Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил........." це більш схоже на " Терпіть терпіли ."
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03.05.2022 23:07 Відповісти
Що ви пропонуєте ?
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03.05.2022 23:13 Відповісти
Міняти памперси частіше, напевно, проронує...
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03.05.2022 23:55 Відповісти
Надо было раньше думать, когда мы отдавали крылатые ракеты России, а потом свернули всё производство уже при Зеленском. Басня у Крылова была такая - стрекоза и муравей.

Попрыгунья Стрекоза
Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза.
...
«Ты все пела? Это дело:
Так поди же, попляши!»

Вот пели, а теперь пляшем. Единственное что обидно что страдают обычные граждане, а не наша элита, которая этим занималась.
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03.05.2022 23:18 Відповісти
Ось як раз ваша еліта цим і займалася. Наскільки я пам'ятаю ініціатором роззброєння та знищення ракет була адміністрація на чолі з Обамою, чи може ніт ?
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03.05.2022 23:34 Відповісти


"Наскільки я пам'ятаю ініціатором роззброєння та знищення ракет була адміністрація на чолі з Обамою, чи може ніт ?"

Пам'ять підводить, це відболося значно раніше.

"Ось як раз ваша еліта цим і займалася."
Хотілось би уточнення, яка саме ВАША еліта та чия саме?
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03.05.2022 23:56 Відповісти
Про безьядерный статус подал проект Драч,рада поддержала-в итоге будапештский меморандум и отданные боеголовки и тактические ракеты
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04.05.2022 08:59 Відповісти
Ann Winter@ann_vodoley

Йде обстріл Одеської області крилатими ракетами.
Кожних 20-30 хв тривога, відбій, знов тривога
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03.05.2022 23:10 Відповісти
Якщо обстріляли Арцмз, то :
1. Або реально готують висадку з проривом на Тираспіль.
2. Або там з Румунії йшли ешелони.
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03.05.2022 23:14 Відповісти
Смысл румынам пускать эшелоны через Арцыз, если не работает мост на Днепровском Лимане?
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03.05.2022 23:25 Відповісти
Ну, по перше - донедавнат він працював.
А по друге - в нас там військове з'єднання .
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03.05.2022 23:30 Відповісти
Дністровський лиман
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03.05.2022 23:32 Відповісти
Скорее первое. И мост подорвали, и окружение Одессы нужно, и приднестровье деблокировать хотят. Надеюсь план уничтожения десанта подготовлен, а не "как обычно"..
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03.05.2022 23:32 Відповісти
Дай Боже, щоб ніхто не загинув, але може вже там менше "вати" стане, бо дзвонили родичі звідти (біженці), та кажуть, що дуже багато там людей не розуміють, через що й кого війна в країні...
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03.05.2022 23:53 Відповісти
 
 