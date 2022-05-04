Рашисты в оккупированном Мелитополе забирают у фермеров 70% урожая, - Федоров

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в Мелитопольском районе оккупанты предлагают фермерам оставить у себя 30% нового урожая, а 70% они будут пытаться забрать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сегодня уже очевидно то, что на наших оккупированных территориях оккупанты пытаются сделать голодомор…Сегодня массово вывозится зерно из всех элеваторов, сегодня массово вывозится зерно со всех токов и сегодня оккупанты ведут переговоры с фермерами и им предлагают оставить у себя 30% урожая, который они соберут, а 70% они будут пытаться забрать у фермеров", – рассказал он.

По словам Федорова, среди населения уже не осталось никого, кто бы поддерживал россиян, особенно после того, как они в Мелитополе подняли советский флаг.

"Два дня назад на центральной площади города они подняли советский флаг и этим поступком откинули от себя даже то небольшое количество, которое поддерживало российскую оккупацию. Раньше это было не более 7-8%, сегодня совсем не осталось тех, кто поддерживает оккупацию", - добавил мэр.

Федоров также сообщил, что оккупанты работают как НКВД и уже похитили около 400 человек.

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