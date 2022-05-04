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Новости Война
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Рашисты в оккупированном Мелитополе забирают у фермеров 70% урожая, - Федоров

зерно,урожай,жнива

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в Мелитопольском районе оккупанты предлагают фермерам оставить у себя 30% нового урожая, а 70% они будут пытаться забрать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Сегодня уже очевидно то, что на наших оккупированных территориях оккупанты пытаются сделать голодомор…Сегодня массово вывозится зерно из всех элеваторов, сегодня массово вывозится зерно со всех токов и сегодня оккупанты ведут переговоры с фермерами и им предлагают оставить у себя 30% урожая, который они соберут, а 70% они будут пытаться забрать у фермеров", – рассказал он.

По словам Федорова, среди населения уже не осталось никого, кто бы поддерживал россиян, особенно после того, как они в Мелитополе подняли советский флаг.

"Два дня назад на центральной площади города они подняли советский флаг и этим поступком откинули от себя даже то небольшое количество, которое поддерживало российскую оккупацию. Раньше это было не более 7-8%, сегодня совсем не осталось тех, кто поддерживает оккупацию", - добавил мэр.

Федоров также сообщил, что оккупанты работают как НКВД и уже похитили около 400 человек.

Смотрите также: В Мелитополе российские оккупанты похитили главного хранителя фондов краеведческого музея Кучер: у нее дома осталась лежачая мать. ФОТО

Автор: 

Мелитополь (615) оккупация (10187) фермер (188) Федоров Иван (469)


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Топ комментарии
+13
Договариваться с русней о мире и снятия санкций только после полного восстановления украинских городов, только после деоккупации всей территории Украины, только после полного расследования их преступлений и привлечении к ответственности всех виновных, только после возмещения репараций. Призывать запад к новым санкциям и новым санкциям чтобы лишить русских мразей любых средств для выживания.
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04.05.2022 02:19
+10
Надо бы мосты из Крыма взорвать , шоб не было логистики
вывезут все зерно , ЦУКИ кацапские
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04.05.2022 02:07
+9
У них контроль над морскими портами - самый дешевый способ доставки.
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04.05.2022 02:22
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Надо бы мосты из Крыма взорвать , шоб не было логистики
вывезут все зерно , ЦУКИ кацапские
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04.05.2022 02:07 Ответить
У них контроль над морскими портами - самый дешевый способ доставки.
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04.05.2022 02:22 Ответить
перехватывать грузы с кацапским зерном (через суд) когда они продают зерно за границу - все кто купят ворованное зерно - под санкции и позор
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04.05.2022 05:43 Ответить
китайці
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04.05.2022 12:39 Ответить
Що с цього виходить?Травити пшеницю або спалювати.
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04.05.2022 02:13 Ответить
зачем травить? забирать их зерно которое они продают за границу
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04.05.2022 05:44 Ответить
Договариваться с русней о мире и снятия санкций только после полного восстановления украинских городов, только после деоккупации всей территории Украины, только после полного расследования их преступлений и привлечении к ответственности всех виновных, только после возмещения репараций. Призывать запад к новым санкциям и новым санкциям чтобы лишить русских мразей любых средств для выживания.
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04.05.2022 02:19 Ответить
- не пий з калюжи. тут корови срають.
- что?
- кажу двома руками черпай, синку.
мешок мышьяка на тонну зерна. самое то.
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04.05.2022 02:58 Ответить
Опять пришли красные голодомор устраивать
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04.05.2022 03:10 Ответить
Сразу вспоминаю закон о трех колосках.
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04.05.2022 03:11 Ответить
Німці в Другу Світову більше третини врожаю не забирали
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04.05.2022 05:42 Ответить
забирали. Але після 1932-33 років все одно це було посильним. Раніше більше ручної праці було. А зараз на запчастини, добрива, хімзасоби та соляру стільки треба, що коли 70% заберуть то можна й не сіяти.
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04.05.2022 07:54 Ответить
Сто відсотків. Це тупа математика. Не можливо с 30% врожаю закрити затрати на посів та збір врожаю. Якщо 70% оставляти, то і тоді нема сенсу вирощувати. Тому що можливо покриєш затрати, а можливо і ні.
Здається кацапи дійсно тупі і нічого не розуміють ні в чому крім як грабувати та вбивати. Прав був професор Павлов, який на дослідах доказав, що у руzкіхслабо розвинений мозок.
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04.05.2022 08:31 Ответить
Монгольський податок ясак становив 10%
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04.05.2022 06:12 Ответить
це взагалі давній податок - десятина. І рахувати легко - на пальцях рук.
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04.05.2022 07:56 Ответить
Історія знову повторюється, Розкуркулення 2.0. Які ж вони ущербні, ці кацапи
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04.05.2022 06:13 Ответить
Не "як НКВД" а вони і є НКВД. Це нащадки нквдістів. Коли вже до вас це дійде. На окупованих територіях вони будуть чинити з українцями як чинили 100 років наза а може ще й гірше.
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04.05.2022 06:41 Ответить
70 хренов вам в сраку, а не урожая украинского!!!
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04.05.2022 11:39 Ответить
 
 