Рашисти в окупованому Мелітополі забирають у фермерів 70% врожаю, - Федоров

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що в Мелітопольському районі окупанти пропонують фермерам залишити в себе 30% нового врожаю, а 70% вони будуть намагатися забрати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Сьогодні вже очевидно те, що на наших окупованих територіях окупанти намагаються зробити голодомор…Сьогодні масово вивозиться зерно зі всіх елеваторів, сьогодні масово вивозиться зерно зі всіх токів і сьогодні окупанти ведуть перемовини з фермерами і їх пропонують залишити в себе 30 % врожаю, який вони зберуть, а 70% вони будуть намагатися забрати у фермерів", - розповів він.

За словами Федорова, серед населення вже не залишилось нікого, хто б підтримував росіян, особливо після того, як вони в Мелітополі підняли радянський прапор.

"Два дні тому на центральній площі міста вони підняли радянський прапор і цим вчинком відвернули від себе навіть ту невелику кількість, яка підтримували російську окупацію. Раніше це були не більше 7-8%, сьогодні зовсім не залишилося тих, хто підтримує окупацію", - додав мер.

Федоров також повідомив, що окупанти працюють як НКВД і вже викрали біля 400 людей.

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