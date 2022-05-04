УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7333 відвідувача онлайн
Новини Війна
4 850 19

Рашисти в окупованому Мелітополі забирають у фермерів 70% врожаю, - Федоров

зерно,урожай,жнива

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що в Мелітопольському районі окупанти пропонують фермерам залишити в себе 30% нового врожаю, а 70% вони будуть намагатися забрати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Сьогодні вже очевидно те, що на наших окупованих територіях окупанти намагаються зробити голодомор…Сьогодні масово вивозиться зерно зі всіх елеваторів, сьогодні масово вивозиться зерно зі всіх токів і сьогодні окупанти ведуть перемовини з фермерами і їх пропонують залишити в себе 30 % врожаю, який вони зберуть, а 70% вони будуть намагатися забрати у фермерів", - розповів він.

За словами Федорова, серед населення вже не залишилось нікого, хто б підтримував росіян, особливо після того, як вони в Мелітополі підняли радянський прапор.

"Два дні тому на центральній площі міста вони підняли радянський прапор і цим вчинком відвернули від себе навіть ту невелику кількість, яка підтримували російську окупацію. Раніше це були не більше 7-8%, сьогодні зовсім не залишилося тих, хто підтримує окупацію", - додав мер.

Федоров також повідомив, що окупанти працюють як НКВД і вже викрали біля 400 людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти у Запорізькій області силою забирають у фермерів зерно, - ОВА

Автор: 

Мелітополь (772) окупація (6739) фермер (394) Федоров Іван (651)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
Договариваться с русней о мире и снятия санкций только после полного восстановления украинских городов, только после деоккупации всей территории Украины, только после полного расследования их преступлений и привлечении к ответственности всех виновных, только после возмещения репараций. Призывать запад к новым санкциям и новым санкциям чтобы лишить русских мразей любых средств для выживания.
показати весь коментар
04.05.2022 02:19
+10
Надо бы мосты из Крыма взорвать , шоб не было логистики
вывезут все зерно , ЦУКИ кацапские
показати весь коментар
04.05.2022 02:07
+9
У них контроль над морскими портами - самый дешевый способ доставки.
показати весь коментар
04.05.2022 02:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Надо бы мосты из Крыма взорвать , шоб не было логистики
вывезут все зерно , ЦУКИ кацапские
показати весь коментар
04.05.2022 02:07 Відповісти
У них контроль над морскими портами - самый дешевый способ доставки.
показати весь коментар
04.05.2022 02:22 Відповісти
перехватывать грузы с кацапским зерном (через суд) когда они продают зерно за границу - все кто купят ворованное зерно - под санкции и позор
показати весь коментар
04.05.2022 05:43 Відповісти
китайці
показати весь коментар
04.05.2022 12:39 Відповісти
Що с цього виходить?Травити пшеницю або спалювати.
показати весь коментар
04.05.2022 02:13 Відповісти
зачем травить? забирать их зерно которое они продают за границу
показати весь коментар
04.05.2022 05:44 Відповісти
Договариваться с русней о мире и снятия санкций только после полного восстановления украинских городов, только после деоккупации всей территории Украины, только после полного расследования их преступлений и привлечении к ответственности всех виновных, только после возмещения репараций. Призывать запад к новым санкциям и новым санкциям чтобы лишить русских мразей любых средств для выживания.
показати весь коментар
04.05.2022 02:19 Відповісти
- не пий з калюжи. тут корови срають.
- что?
- кажу двома руками черпай, синку.
мешок мышьяка на тонну зерна. самое то.
показати весь коментар
04.05.2022 02:58 Відповісти
Опять пришли красные голодомор устраивать
показати весь коментар
04.05.2022 03:10 Відповісти
Сразу вспоминаю закон о трех колосках.
показати весь коментар
04.05.2022 03:11 Відповісти
Німці в Другу Світову більше третини врожаю не забирали
показати весь коментар
04.05.2022 05:42 Відповісти
забирали. Але після 1932-33 років все одно це було посильним. Раніше більше ручної праці було. А зараз на запчастини, добрива, хімзасоби та соляру стільки треба, що коли 70% заберуть то можна й не сіяти.
показати весь коментар
04.05.2022 07:54 Відповісти
Сто відсотків. Це тупа математика. Не можливо с 30% врожаю закрити затрати на посів та збір врожаю. Якщо 70% оставляти, то і тоді нема сенсу вирощувати. Тому що можливо покриєш затрати, а можливо і ні.
Здається кацапи дійсно тупі і нічого не розуміють ні в чому крім як грабувати та вбивати. Прав був професор Павлов, який на дослідах доказав, що у руzкіхслабо розвинений мозок.
показати весь коментар
04.05.2022 08:31 Відповісти
Монгольський податок ясак становив 10%
показати весь коментар
04.05.2022 06:12 Відповісти
це взагалі давній податок - десятина. І рахувати легко - на пальцях рук.
показати весь коментар
04.05.2022 07:56 Відповісти
Історія знову повторюється, Розкуркулення 2.0. Які ж вони ущербні, ці кацапи
показати весь коментар
04.05.2022 06:13 Відповісти
Не "як НКВД" а вони і є НКВД. Це нащадки нквдістів. Коли вже до вас це дійде. На окупованих територіях вони будуть чинити з українцями як чинили 100 років наза а може ще й гірше.
показати весь коментар
04.05.2022 06:41 Відповісти
70 хренов вам в сраку, а не урожая украинского!!!
показати весь коментар
04.05.2022 11:39 Відповісти
 
 