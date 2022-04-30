Окупанти у Запорізькій області силою забирають у фермерів зерно, - ОВА

Рашисти на території Мелітопольського району скуповують зерно у фермерів за заниженою ціною, а у тих, хто відмовляється - забирають силою.

Про це повідомляє Запорізька ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Фермери Мелітопольського району повідомляють, що окупанти почали скуповувати зерно вдвічі заниженими цінами. У тих, хто відмовляється від такої співпраці, зерно забирають силою під дулами автоматів. Втім саме у Мелітополі місцеві продовжують чинити опір окупантам.

Вночі невідомі розклеюють патріотичні листівки з текстом "Мелітополь – це Україна", - йдеться в повідомленні.

