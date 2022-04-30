Окупанти у Запорізькій області силою забирають у фермерів зерно, - ОВА
Рашисти на території Мелітопольського району скуповують зерно у фермерів за заниженою ціною, а у тих, хто відмовляється - забирають силою.
Про це повідомляє Запорізька ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Фермери Мелітопольського району повідомляють, що окупанти почали скуповувати зерно вдвічі заниженими цінами. У тих, хто відмовляється від такої співпраці, зерно забирають силою під дулами автоматів. Втім саме у Мелітополі місцеві продовжують чинити опір окупантам.
Вночі невідомі розклеюють патріотичні листівки з текстом "Мелітополь – це Україна", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+25 vadyan
показати весь коментар30.04.2022 21:57 Відповісти Посилання
+11 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар30.04.2022 22:01 Відповісти Посилання
+11 Olga Mansika
показати весь коментар30.04.2022 22:03 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
бо на парашке під санкціями опинилося навіть посівне зерно...насіння і цибулинки...
жрать будуть рєпу...якщо є на посадку)))) ну і лєбєду з кропивою )))
Також це підтверджує , що ці ляді знають, що рано чи пізно доведеться звідси вйо бувати.
Українці - проголосують - і не тільки мітингами , але і діями
Україна - це не Московія !
Орда не змінилася.
Ще Карл Маркс казав, що росія - це не Київська Русь, а Золота Орда.