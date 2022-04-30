УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4543 відвідувача онлайн
Новини Війна
9 271 23

Окупанти у Запорізькій області силою забирають у фермерів зерно, - ОВА

рф

Рашисти на території Мелітопольського району скуповують зерно у фермерів за заниженою ціною, а у тих, хто відмовляється - забирають силою.

Про це повідомляє Запорізька ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Фермери Мелітопольського району повідомляють, що окупанти почали скуповувати зерно вдвічі заниженими цінами. У тих, хто відмовляється від такої співпраці, зерно забирають силою під дулами автоматів. Втім саме у Мелітополі місцеві продовжують чинити опір окупантам.

Вночі невідомі розклеюють патріотичні листівки з текстом "Мелітополь – це Україна", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС України про вивезення росіянами зерна з Херсонщини: Продовжують справу сталіністів і нацистів

Автор: 

зерно (3175) окупація (6828) Запорізька область (3986) фермер (423)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
Деды забирали!
показати весь коментар
30.04.2022 21:57 Відповісти
+11
шоб не сіялися....
бо на парашке під санкціями опинилося навіть посівне зерно...насіння і цибулинки...
жрать будуть рєпу...якщо є на посадку)))) ну і лєбєду з кропивою )))
показати весь коментар
30.04.2022 22:01 Відповісти
+11
Тварі мокшанські.Щоб те зерно стало отрутою для кацапів.Линуть би туди яду,щоб повиздихали всі,хто буде жерти крадений український хліб з того зерна
показати весь коментар
30.04.2022 22:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Деды забирали!
показати весь коментар
30.04.2022 21:57 Відповісти
«Розкулачування»
показати весь коментар
30.04.2022 21:59 Відповісти
під словом "купити" треба розуміти введеня своєї псевдо валюти в обіг-фублєй, які потім неможливо конвертувати..
показати весь коментар
30.04.2022 22:00 Відповісти
шоб не сіялися....
бо на парашке під санкціями опинилося навіть посівне зерно...насіння і цибулинки...
жрать будуть рєпу...якщо є на посадку)))) ну і лєбєду з кропивою )))
показати весь коментар
30.04.2022 22:01 Відповісти
Тварі мокшанські.Щоб те зерно стало отрутою для кацапів.Линуть би туди яду,щоб повиздихали всі,хто буде жерти крадений український хліб з того зерна
показати весь коментар
30.04.2022 22:03 Відповісти
Ворье, мародеры, грабители, подонки
показати весь коментар
30.04.2022 22:05 Відповісти
все в традиціях своїх, вони 400 років це робили, і намагалися робити, хтось ще буде сумніватися в голодоморах...
показати весь коментар
30.04.2022 22:06 Відповісти
Фу, мерзота.
показати весь коментар
30.04.2022 22:07 Відповісти
Зайве підтвердження того, що ці істоти ні на що інше не здатні.
Також це підтверджує , що ці ляді знають, що рано чи пізно доведеться звідси вйо бувати.
показати весь коментар
30.04.2022 22:07 Відповісти
После этого можно еще раз убедится в том, кто в Украине Голодомор устраивал
показати весь коментар
30.04.2022 22:07 Відповісти
там у кацапов полдесятка человек копыта откинули когда заюзали подсолнечное масло с крысиным ядом, что ли, причем - все легально, расово кацапского производства, просто переборщили при выращивании. а тут - совсем не боятся.
показати весь коментар
30.04.2022 22:19 Відповісти
А "мудрый нАрид" думал, что они шоколадки раздавать будут.
показати весь коментар
30.04.2022 22:28 Відповісти
а потім - захочуть - щоб за їхні "ідеї" - голосували
Українці - проголосують - і не тільки мітингами , але і діями
Україна - це не Московія !
показати весь коментар
30.04.2022 23:36 Відповісти
Додам свою же ссилку:
показати весь коментар
01.05.2022 00:21 Відповісти
https://war.znaj.ua/ru/421382-ukrajinski-traktoristi-************-popovnyuvati-zapasi-zsu-teper-u-kisheni-reaktivni-snaryadi Украинские фермеры на тракторах уже стали известными на весь мир, из-за креативного подхода в борьбе с российскими захватчиками
показати весь коментар
01.05.2022 00:24 Відповісти
Як Орда нападала на європейські міста і вивозила зерно.
Орда не змінилася.

Ще Карл Маркс казав, що росія - це не Київська Русь, а Золота Орда.
показати весь коментар
30.04.2022 23:47 Відповісти
Блин, а шо ви від них очікували? Шо вони фермерів пірожними годувать будуть?
показати весь коментар
01.05.2022 00:16 Відповісти
Наскільки важко знайти миш'як у зерні..? Прохання поширити, питання важливе.
показати весь коментар
01.05.2022 00:57 Відповісти
Так отравите зерно, продайте за пол цены и пусть кушают.
показати весь коментар
01.05.2022 01:41 Відповісти
Где админ набрал этих комментаторов для написания этого бреда? Житницей украина была в СССР. но с каждым годом сельхозхозяйство приходило в упадок, задушенное налогами и отсутствием финансирования.
показати весь коментар
01.05.2022 04:37 Відповісти
Ты специально для этого комента зарегистрировалось?))) Рукожопое, Украина уже давно в ДВА раза больше производит зерна чем при совке)))
показати весь коментар
04.05.2022 21:42 Відповісти
Продразвёрстка, раскулачивание, голодомор. Эти ***** остались на том же уровне. 19 век.
показати весь коментар
01.05.2022 08:25 Відповісти
 
 