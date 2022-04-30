Оккупанты в Запорожской области силой забирают у фермеров зерно, - ОВА

Рашисты на территории Мелитопольского района скупают зерно у фермеров по заниженной цене, а у тех, кто отказывается продавать - забирают силой.

Об этом сообщает Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Фермеры Мелитопольского района сообщают, что оккупанты начали скупать зерно вдвое заниженными ценами. У тех, кто отказывается от такого "сотрудничества", зерно забирают силой - под дулами автоматов.



Впрочем, именно в Мелитополе местные продолжают сопротивляться оккупантам. Ночью неизвестные расклеивают патриотические открытки с текстом "Мелитополь – это Украина", - говорится в сообщении.

