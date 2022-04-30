Оккупанты в Запорожской области силой забирают у фермеров зерно, - ОВА
Рашисты на территории Мелитопольского района скупают зерно у фермеров по заниженной цене, а у тех, кто отказывается продавать - забирают силой.
Об этом сообщает Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Фермеры Мелитопольского района сообщают, что оккупанты начали скупать зерно вдвое заниженными ценами. У тех, кто отказывается от такого "сотрудничества", зерно забирают силой - под дулами автоматов.
Впрочем, именно в Мелитополе местные продолжают сопротивляться оккупантам. Ночью неизвестные расклеивают патриотические открытки с текстом "Мелитополь – это Украина", - говорится в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Украины о вывозе россиянами зерна из Херсона: продолжают дело сталинистов и нацистов
Топ комментарии
+25 vadyan
показать весь комментарий30.04.2022 21:57 Ответить Ссылка
+11 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий30.04.2022 22:01 Ответить Ссылка
+11 Olga Mansika
показать весь комментарий30.04.2022 22:03 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
бо на парашке під санкціями опинилося навіть посівне зерно...насіння і цибулинки...
жрать будуть рєпу...якщо є на посадку)))) ну і лєбєду з кропивою )))
Також це підтверджує , що ці ляді знають, що рано чи пізно доведеться звідси вйо бувати.
Українці - проголосують - і не тільки мітингами , але і діями
Україна - це не Московія !
Орда не змінилася.
Ще Карл Маркс казав, що росія - це не Київська Русь, а Золота Орда.