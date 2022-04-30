РУС
Оккупанты в Запорожской области силой забирают у фермеров зерно, - ОВА

рф

Рашисты на территории Мелитопольского района скупают зерно у фермеров по заниженной цене, а у тех, кто отказывается продавать - забирают силой.

Об этом сообщает Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Фермеры Мелитопольского района сообщают, что оккупанты начали скупать зерно вдвое заниженными ценами. У тех, кто отказывается от такого "сотрудничества", зерно забирают силой - под дулами автоматов.

Впрочем, именно в Мелитополе местные продолжают сопротивляться оккупантам. Ночью неизвестные расклеивают патриотические открытки с текстом "Мелитополь – это Украина", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Украины о вывозе россиянами зерна из Херсона: продолжают дело сталинистов и нацистов

+25
Деды забирали!
30.04.2022 21:57 Ответить
+11
шоб не сіялися....
бо на парашке під санкціями опинилося навіть посівне зерно...насіння і цибулинки...
жрать будуть рєпу...якщо є на посадку)))) ну і лєбєду з кропивою )))
30.04.2022 22:01 Ответить
+11
Тварі мокшанські.Щоб те зерно стало отрутою для кацапів.Линуть би туди яду,щоб повиздихали всі,хто буде жерти крадений український хліб з того зерна
30.04.2022 22:03 Ответить
Деды забирали!
30.04.2022 21:57 Ответить
«Розкулачування»
30.04.2022 21:59 Ответить
під словом "купити" треба розуміти введеня своєї псевдо валюти в обіг-фублєй, які потім неможливо конвертувати..
30.04.2022 22:00 Ответить
шоб не сіялися....
бо на парашке під санкціями опинилося навіть посівне зерно...насіння і цибулинки...
жрать будуть рєпу...якщо є на посадку)))) ну і лєбєду з кропивою )))
30.04.2022 22:01 Ответить
Тварі мокшанські.Щоб те зерно стало отрутою для кацапів.Линуть би туди яду,щоб повиздихали всі,хто буде жерти крадений український хліб з того зерна
30.04.2022 22:03 Ответить
Ворье, мародеры, грабители, подонки
30.04.2022 22:05 Ответить
все в традиціях своїх, вони 400 років це робили, і намагалися робити, хтось ще буде сумніватися в голодоморах...
30.04.2022 22:06 Ответить
Фу, мерзота.
30.04.2022 22:07 Ответить
Зайве підтвердження того, що ці істоти ні на що інше не здатні.
Також це підтверджує , що ці ляді знають, що рано чи пізно доведеться звідси вйо бувати.
30.04.2022 22:07 Ответить
После этого можно еще раз убедится в том, кто в Украине Голодомор устраивал
30.04.2022 22:07 Ответить
там у кацапов полдесятка человек копыта откинули когда заюзали подсолнечное масло с крысиным ядом, что ли, причем - все легально, расово кацапского производства, просто переборщили при выращивании. а тут - совсем не боятся.
30.04.2022 22:19 Ответить
А "мудрый нАрид" думал, что они шоколадки раздавать будут.
30.04.2022 22:28 Ответить
а потім - захочуть - щоб за їхні "ідеї" - голосували
Українці - проголосують - і не тільки мітингами , але і діями
Україна - це не Московія !
30.04.2022 23:36 Ответить
Додам свою же ссилку:
01.05.2022 00:21 Ответить
https://war.znaj.ua/ru/421382-ukrajinski-traktoristi-************-popovnyuvati-zapasi-zsu-teper-u-kisheni-reaktivni-snaryadi Украинские фермеры на тракторах уже стали известными на весь мир, из-за креативного подхода в борьбе с российскими захватчиками
01.05.2022 00:24 Ответить
Як Орда нападала на європейські міста і вивозила зерно.
Орда не змінилася.

Ще Карл Маркс казав, що росія - це не Київська Русь, а Золота Орда.
30.04.2022 23:47 Ответить
Блин, а шо ви від них очікували? Шо вони фермерів пірожними годувать будуть?
01.05.2022 00:16 Ответить
Наскільки важко знайти миш'як у зерні..? Прохання поширити, питання важливе.
01.05.2022 00:57 Ответить
Так отравите зерно, продайте за пол цены и пусть кушают.
01.05.2022 01:41 Ответить
Где админ набрал этих комментаторов для написания этого бреда? Житницей украина была в СССР. но с каждым годом сельхозхозяйство приходило в упадок, задушенное налогами и отсутствием финансирования.
01.05.2022 04:37 Ответить
Ты специально для этого комента зарегистрировалось?))) Рукожопое, Украина уже давно в ДВА раза больше производит зерна чем при совке)))
04.05.2022 21:42 Ответить
Продразвёрстка, раскулачивание, голодомор. Эти ***** остались на том же уровне. 19 век.
01.05.2022 08:25 Ответить
 
 