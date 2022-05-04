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Новости Агрессия России против Украины Война
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Из-за ситуации в Украине в Молдове поставили на паузу переговоры по Приднестровью

рау,придністров’я

Вице-премьер Молдовы по вопросам реинтеграции Олег Серебрян заявил, что формат переговоров "5+2" по урегулированию приднестровского конфликта перестал работать из-за войны России против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Серебряна в эфире телеканала TV8.

По его словам, формат переговоров сейчас поставлен на паузу и на его работе, безусловно, отразится война в Украине.

"Мы не можем давать прогнозы о том, что будет в будущем, у нас будет гарантирован новый геополитический пейзаж", - отметил Серебрян.

При этом он сказал, что Кишинев пока не будет предлагать изменение формата переговоров.

Отметим, что в формат 5+2 входят представители сторон, посредников и наблюдателей Молдовы, Приднестровья, ОБСЕ, России, Украины, Евросоюза и США.

Серебрян также заявил, что Украина не имеет никакого отношения к взрывам в Приднестровье. По его словам, причина инцидентов – противостояние внутри региона.

В Приднестровье произошло три теракта, после которых президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что следы устроителей взрывов ведут в Украину.

Смотрите: В Приднестровье нашли дрон со взрывчаткой и обвинили Украину в "попытке теракта". ФОТОрепортаж

Молдова (1884) Приднестровье (657)


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Топ комментарии
+12
Молдове надо заглянуть в чоколадный глаз Куйла в поисках там мира.
Некоторые пациенты палаты № 6 до сих пор верят, что это помогает.
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04.05.2022 06:49
+8
Молдавани і досі не зрозуміли, що ніякого врегулювання з Придністров'ям не буде ?
Це ж фактично повторюють бубочкіні слова - припинити стріляти, щоб завершити війну.
Пропонують вам зачистити гнидник - погоджуйтесь, інакше так і сидітимите на пороховій бочці.
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04.05.2022 08:05
+3
Замість того, щоб мочити русню у банановій республіці пимири, поки є така нагода, Молдова грається у переговори.
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04.05.2022 07:58
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Молдове надо заглянуть в чоколадный глаз Куйла в поисках там мира.
Некоторые пациенты палаты № 6 до сих пор верят, что это помогает.
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04.05.2022 06:49 Ответить
Ты бы молдован не очень учил
кто такой ***** мы хорошо знаем
и воевали мы русней в 92- ом
шоколада мало от них
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04.05.2022 12:20 Ответить
Куйло в 92-м тырило нефть в обмен на продовольствие в Питере, а заглядывали в очко тогда дегенерату Лебедю. Но Параша последние 500 лет одна и та же, так что ваша война 1992-го не первая и не последняя.
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04.05.2022 12:37 Ответить
щас! мамалига довариться, відкоркують букет молдавіі і почнуть
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04.05.2022 07:06 Ответить
Не надо обзывать и унижать соседей которые приняли в свои дома более 100 тыс украинцев беженцев и обогрели и делятся последним куском хлеба
на всякий случай напомню что в 92-ом когда мы воевали с русней именно через Украину русские перебрасывались свои силы в Приднестровье и многие из Украины воевали против молдаван на стороне русн
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04.05.2022 12:23 Ответить
Замість того, щоб мочити русню у банановій республіці пимири, поки є така нагода, Молдова грається у переговори.
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04.05.2022 07:58 Ответить
Война это крайняя мера когда кто то нападает!
но если есть возможность вести переговоры и сохранять тысячи жизни ~ так это нужно делать!
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04.05.2022 12:25 Ответить
Молдавани і досі не зрозуміли, що ніякого врегулювання з Придністров'ям не буде ?
Це ж фактично повторюють бубочкіні слова - припинити стріляти, щоб завершити війну.
Пропонують вам зачистити гнидник - погоджуйтесь, інакше так і сидітимите на пороховій бочці.
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04.05.2022 08:05 Ответить
Молдаване все прекрасно понимают что в переговорах с русней толка будет мало!!
почему не зачистили???
потому что так же как и Украина не зачистила ДНяр иЛНР
точно по такой же причине
думаю куда понятней
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04.05.2022 12:29 Ответить
Але зараз інша ситуація. Україна могла б самостійно зачистити ПНР і перевести дві бригади на Херсон за наявності політичної волі в Кишеневі і в Києві.
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04.05.2022 14:01 Ответить
кажуть Молдові діло, за прохання про зачистку ПМР, а вона тупіт
ps молдовани мабуть тільки лампочки толково можуть вкручувати
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04.05.2022 08:40 Ответить
Ты очень ошибаеся
мы ещё в 92-ом воевали с 14- ой армией почти без оружия
Молдаввне не очень себя дадут в обиду
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04.05.2022 12:31 Ответить
молдоване слабые во всех отношениях по-этому и ссцут
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04.05.2022 08:58 Ответить
Мы молдаване в 92 -ом почти голыми руками остановили танки 14- ой армии Лебедя.
иесли надо будет ещё остановим и сегодня
кто тебе сказал что молдаване ссыкливые????
я. Ещё скажу что ты очень ошибаешься!!
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04.05.2022 12:27 Ответить
вышки РЕТРАСЛЯТОРОВ придроченцев снова подорвали , радио "вести" с 8-00 молчат !!!
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04.05.2022 09:00 Ответить
Виконуйте рішення Стамбульского саміту-- вивести збройні сили РФ до
2003 року.
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04.05.2022 09:02 Ответить
придроченцы ВЧЕРА на переговорах с Молдовой заявили о ЦИВИЛИЗОВАННОМ РАЗВОДЕ с Молдовой и ПРИЗНАНИИ МИРОМ государства ПМР !!! точка !!! раньше говорили о конфидерации ,автономии СЕГОДНЯ о разводе !!! приехали )))))
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04.05.2022 09:37 Ответить
певно мало переговорів на протязі 30 років, певно ще стільки потрібно
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04.05.2022 10:00 Ответить
Так зверніться про допомогу до України і ми з союзниками вам гарантовано не відмовимо раз і назавжди закрити питання.
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04.05.2022 12:28 Ответить
По большому счёту этот загон Приднестровья -Украина должна была им закрыть границы ещё 30 лет назад что бы сепары не гуляли свободно
и тогда вопрос давно решили
сегодня года наконец они заблокированы в своём загоне- сами разбегутся
уже бегут
и самое любопытно
многие из Приднестровья сегодня бегут в строну юга Украины
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04.05.2022 12:53 Ответить
Уважаемые соседи
очень удивляет ваши комменты и отношение к молдаванам!!!!
Мы молдаване приняли более 100 тыс беженцев в своих домах бесплатно и делимся куском хлеба хотя и нам нелегко!!
мы встречали на границе и развозили на поселение
моллаване приносили с дому еду и раздавали нуждающимся
моллаване делились одеждой необходимой
правительство и Президент полностью подёргивает Украину ещё с начала Крымской платформе - за участие в которой нам румын подняла цену на газ больше чем к всех стран европы
молдаване из за границы высылаю много гуманитарной помощи и наши волонтеры раздают в спец центрах помощь беженцам!!
правитеоьство открыло много центров по приему беженцев где получают необходимую помощь
итдитд
мв всегда относились к своим соседям с уважением и протягиваем руку помощи
по этому все что я здесь читаю по отношению к молдаванам- мне не очень понятно????
вы хотите нас зделать влагами??
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04.05.2022 12:38 Ответить
Я прошу вибачення за своїх співвітчизників, які через недалекоглядність чи невігластво виявили неповагу в коментах до Молдови та молдавського народу, якиц допомагає українським біженцям у часи війни. В міру своїх можливостей
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04.05.2022 18:57 Ответить
Серед коментів є і слушні зауваження про те, що Молдові зараз випала нагода позбутися ракової пухлини на своїй землі під назвою "ПМР". Поки зараз лаптєрейх і контрольована ним квазіреспубліка ослаблені через війну з Україною
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04.05.2022 19:00 Ответить
 
 