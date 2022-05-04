Из-за ситуации в Украине в Молдове поставили на паузу переговоры по Приднестровью
Вице-премьер Молдовы по вопросам реинтеграции Олег Серебрян заявил, что формат переговоров "5+2" по урегулированию приднестровского конфликта перестал работать из-за войны России против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Серебряна в эфире телеканала TV8.
По его словам, формат переговоров сейчас поставлен на паузу и на его работе, безусловно, отразится война в Украине.
"Мы не можем давать прогнозы о том, что будет в будущем, у нас будет гарантирован новый геополитический пейзаж", - отметил Серебрян.
При этом он сказал, что Кишинев пока не будет предлагать изменение формата переговоров.
Отметим, что в формат 5+2 входят представители сторон, посредников и наблюдателей Молдовы, Приднестровья, ОБСЕ, России, Украины, Евросоюза и США.
Серебрян также заявил, что Украина не имеет никакого отношения к взрывам в Приднестровье. По его словам, причина инцидентов – противостояние внутри региона.
В Приднестровье произошло три теракта, после которых президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что следы устроителей взрывов ведут в Украину.
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Некоторые пациенты палаты № 6 до сих пор верят, что это помогает.
кто такой ***** мы хорошо знаем
и воевали мы русней в 92- ом
шоколада мало от них
на всякий случай напомню что в 92-ом когда мы воевали с русней именно через Украину русские перебрасывались свои силы в Приднестровье и многие из Украины воевали против молдаван на стороне русн
но если есть возможность вести переговоры и сохранять тысячи жизни ~ так это нужно делать!
Це ж фактично повторюють бубочкіні слова - припинити стріляти, щоб завершити війну.
Пропонують вам зачистити гнидник - погоджуйтесь, інакше так і сидітимите на пороховій бочці.
почему не зачистили???
потому что так же как и Украина не зачистила ДНяр иЛНР
точно по такой же причине
думаю куда понятней
ps молдовани мабуть тільки лампочки толково можуть вкручувати
мы ещё в 92-ом воевали с 14- ой армией почти без оружия
Молдаввне не очень себя дадут в обиду
иесли надо будет ещё остановим и сегодня
кто тебе сказал что молдаване ссыкливые????
я. Ещё скажу что ты очень ошибаешься!!
2003 року.
и тогда вопрос давно решили
сегодня года наконец они заблокированы в своём загоне- сами разбегутся
уже бегут
и самое любопытно
многие из Приднестровья сегодня бегут в строну юга Украины
очень удивляет ваши комменты и отношение к молдаванам!!!!
Мы молдаване приняли более 100 тыс беженцев в своих домах бесплатно и делимся куском хлеба хотя и нам нелегко!!
мы встречали на границе и развозили на поселение
моллаване приносили с дому еду и раздавали нуждающимся
моллаване делились одеждой необходимой
правительство и Президент полностью подёргивает Украину ещё с начала Крымской платформе - за участие в которой нам румын подняла цену на газ больше чем к всех стран европы
молдаване из за границы высылаю много гуманитарной помощи и наши волонтеры раздают в спец центрах помощь беженцам!!
правитеоьство открыло много центров по приему беженцев где получают необходимую помощь
итдитд
мв всегда относились к своим соседям с уважением и протягиваем руку помощи
по этому все что я здесь читаю по отношению к молдаванам- мне не очень понятно????
вы хотите нас зделать влагами??