Из-за ситуации в Украине в Молдове поставили на паузу переговоры по Приднестровью

Вице-премьер Молдовы по вопросам реинтеграции Олег Серебрян заявил, что формат переговоров "5+2" по урегулированию приднестровского конфликта перестал работать из-за войны России против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Серебряна в эфире телеканала TV8.

По его словам, формат переговоров сейчас поставлен на паузу и на его работе, безусловно, отразится война в Украине.

"Мы не можем давать прогнозы о том, что будет в будущем, у нас будет гарантирован новый геополитический пейзаж", - отметил Серебрян.

При этом он сказал, что Кишинев пока не будет предлагать изменение формата переговоров.

Отметим, что в формат 5+2 входят представители сторон, посредников и наблюдателей Молдовы, Приднестровья, ОБСЕ, России, Украины, Евросоюза и США.

Серебрян также заявил, что Украина не имеет никакого отношения к взрывам в Приднестровье. По его словам, причина инцидентов – противостояние внутри региона.

В Приднестровье произошло три теракта, после которых президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что следы устроителей взрывов ведут в Украину.

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