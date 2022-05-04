В Черкассах раздаются взрывы, работает ПВО. ВИДЕО
В Черкассах работает противовоздушная оборона.
Об этом сообщает Черкасская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Черкасчане, без паники! Работает ПВО.
ОСТАВАЙТЕСЬ В УКРЫТИЯХ! Никаких фото и видео!" - говорится в сообщении.
Ранее в сети сообщалось о взрывах в Черкассах.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты обстреляли центр Днепра. ВИДЕО
Топ комментарии
+16 Лаур
показать весь комментарий04.05.2022 20:44 Ссылка
+15 Артем Лагутенко
показать весь комментарий04.05.2022 20:35 Ссылка
+14 Чукча не читатель.
показать весь комментарий04.05.2022 20:50 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дауніто,а яким місцем тебе народили, мабуть дупою?
Далі іде відео...
ja pierdolę, уважаємая рєдакция...
це сміття, а не люди