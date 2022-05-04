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В Черкассах раздаются взрывы, работает ПВО. ВИДЕО

ракета,франція,ядерна

В Черкассах работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщает Черкасская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Черкасчане, без паники! Работает ПВО.

ОСТАВАЙТЕСЬ В УКРЫТИЯХ! Никаких фото и видео!" - говорится в сообщении.

Ранее в сети сообщалось о взрывах в Черкассах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты обстреляли центр Днепра. ВИДЕО

обстрел (27699) Черкассы (853)


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Топ комментарии
+16
прямо зараз вся Україна червона , ше не пролунав "відбій" тревоги , а вже пішла "хвальба" в кого гучніше вибухнуло і сильніше роздовбало... тьфу млять , ідіоти !
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04.05.2022 20:44
+15
Відправив у відповідальні органи повідомлення, що ви одразу виклали відео. Сподіваюсь спіймаєте вподабайку від СБУ
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04.05.2022 20:35
+14
В Черкасах взагалі ніякого мосту немає. Його як при німцях підірвали, то і досі не відновили.
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04.05.2022 20:50
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Відправив у відповідальні органи повідомлення, що ви одразу виклали відео. Сподіваюсь спіймаєте вподабайку від СБУ
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04.05.2022 20:35 Ответить
*****.... Походу по мосту хотять херачити, зашкодити пересуванню зброї.... Вам усім смерть, кацапи, будьте прокляті!
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04.05.2022 20:37 Ответить
Який міст, це бракоші риб глушать,в нерест,не пиши єрундою своєю.
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04.05.2022 20:47 Ответить
В Черкасах взагалі ніякого мосту немає. Його як при німцях підірвали, то і досі не відновили.
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04.05.2022 20:50 Ответить
Ти хоч в Черкасах був колись ?! А я там народився. Міст до Золотоноші і інших селищ і містечок через водосховище.
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04.05.2022 20:57 Ответить
Чукча позаздрив, що з Чукотки до Аляски немає мосту. )))
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04.05.2022 21:01 Ответить
Алешка,ипать ти *********.
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04.05.2022 21:01 Ответить
Дядя ти дебіл. Нема там ніякого мосту. Піди убийсь об КП на кільці.
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04.05.2022 21:02 Ответить
Юра,там паромна переправа,ну ти що,не пам'ятаєш?
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04.05.2022 21:16 Ответить
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04.05.2022 21:17 Ответить
Не збуджуйся так, бо третій міст привидиться.
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04.05.2022 21:17 Ответить
його ще в 1943 році знищили.
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04.05.2022 21:10 Ответить
Ти геть тупий?
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04.05.2022 21:07 Ответить
Міст,до Золотоноші?
Дауніто,а яким місцем тебе народили, мабуть дупою?
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04.05.2022 21:08 Ответить
Як який міст? Від КП до Золотоноші. Він там один такий - вантовий.
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04.05.2022 21:20 Ответить
Я від КП,до Золотоноші,завжди на метро,так бистріше,а на цьому мосту завжди затори,Юри з Алексами на Драбів їдуть
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04.05.2022 21:27 Ответить
Ти явно неадекват.
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04.05.2022 22:07 Ответить
таки нужно про а не исключительно оборонительные джавелины.
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04.05.2022 20:41 Ответить
І їх мало
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04.05.2022 21:12 Ответить
Тримайтеся,брати! Все буде Україна! Путєн-*****!
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04.05.2022 20:43 Ответить
прямо зараз вся Україна червона , ше не пролунав "відбій" тревоги , а вже пішла "хвальба" в кого гучніше вибухнуло і сильніше роздовбало... тьфу млять , ідіоти !
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04.05.2022 20:44 Ответить
Одним дебилы снимают - папарацци х***вы, другие в интернет выкладывают - блогеры х***вы, третьи гадают куда попало - гадалки те же самые. А всех как людей просят - никаких фото и видео. Чтоб у вас руки оторвало при ближайшей бомбежке.
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04.05.2022 20:44 Ответить
"ЗАЛИШАЙТЕСЯ В УКРИТТЯХ! Жодних фото і відео!" - йдеться в повідомленні. "

Далі іде відео...

ja pierdolę, уважаємая рєдакция...

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04.05.2022 20:44 Ответить
Бахнуло добряче. Двічі. Мабуть, наш шикарний міст через Дніпро їм дошкуляє...
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04.05.2022 20:45 Ответить
Мозг тебе твой дошкуляє.
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04.05.2022 20:48 Ответить
я тебе прошу, видали свій коментар. всі ж тут не дурачки.
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04.05.2022 21:08 Ответить
Татко твій вилупок. І мамка недалеко втікла. А ти взагалі непорозуміння природи.
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04.05.2022 21:12 Ответить
А тобі я бачу, Чукча, твій! Валі в свій кацапстан!
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04.05.2022 22:05 Ответить
Давай вгадаю,ти точно (блондінка)»?
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04.05.2022 20:49 Ответить
Лисач.
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04.05.2022 20:54 Ответить
через цей міст крім дизеля на села нічого не ходить
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04.05.2022 20:53 Ответить
Дизеля на заправках нема. Нічого нікуди не ходить.
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04.05.2022 21:01 Ответить
Одни снимают долбоёбы другие пишут,что взорвали или что хотели,
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04.05.2022 21:01 Ответить
Даа,смотрю даунов хоть отбавляй
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04.05.2022 21:03 Ответить
предварительно, издали, всё целое. только что камрад оттуда отписал.
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04.05.2022 21:06 Ответить
Треба обов'язково зблизька подивитись, а може що не додививсь?
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04.05.2022 21:16 Ответить
зблизька, в реєстрі подій від містечкового ГУНП. з номером, часом події та пікантними подробицями.
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04.05.2022 22:14 Ответить
Головне щоб була печатка. Бо без печатки борошна совісті мучають.
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04.05.2022 22:47 Ответить
Не коментуете такі сповіщення а боти і ідіоти самі с собою нехай коментуют. Дурак дурака всегда найде.
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04.05.2022 21:27 Ответить
Почему видео на половину в тумане?
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04.05.2022 22:35 Ответить
Туманный Альбион.
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04.05.2022 22:40 Ответить
Патамушта в Черкасах цього дня був великий туман. Влаштовує?
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04.05.2022 23:36 Ответить
Боти Цензора руки геть від Черкас з коментами про інфраструктуру області. Немає там мостів, нічого цікавого для ворога не має
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04.05.2022 22:37 Ответить
ПУТИН ХОЧЕТ ВЗОРВАТЬ В МОСКВЕ И ПИТЕРЕ ЯДЕРНЫЕ БОМБЫ !!!
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05.05.2022 00:05 Ответить
їбанати тіктокери знімають відео і в онлайні викладають....
це сміття, а не люди
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05.05.2022 09:58 Ответить
 
 