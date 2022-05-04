В Черкасах лунають вибухи, працює ППО. ВIДЕО
В Черкасах працює протиповітряна оборона.
Про це повідомляє Черкаська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Черкащани, без паніки! Працює ППО.
ЗАЛИШАЙТЕСЯ В УКРИТТЯХ! Жодних фото і відео!" - йдеться в повідомленні.
Раніше в мережі повідомляли про вибухи в Черкасах.
Топ коментарі
+16 Лаур
показати весь коментар04.05.2022 20:44 Посилання
+15 Артем Лагутенко
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+14 Чукча не читатель.
показати весь коментар04.05.2022 20:50 Посилання
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Дауніто,а яким місцем тебе народили, мабуть дупою?
Далі іде відео...
ja pierdolę, уважаємая рєдакция...
це сміття, а не люди