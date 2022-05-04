В Черкасах лунають вибухи, працює ППО. ВIДЕО

В Черкасах працює протиповітряна оборона.

Про це повідомляє Черкаська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Черкащани, без паніки! Працює ППО.



ЗАЛИШАЙТЕСЯ В УКРИТТЯХ! Жодних фото і відео!" - йдеться в повідомленні.

Раніше в мережі повідомляли про вибухи в Черкасах.

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