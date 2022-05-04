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Рашисти обстріляли центр Дніпра. ВIДЕО

Російські окупанти обстріляли місто Дніпро.

Про це повідомив мер Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.

"Обстріл прямо по центру Дніпра. З укриттів НЕ виходимо! Чекаємо на офіційну інформацію від військової адміністрації", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Війна РФ проти України - це попередження для всіх нас, - генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич

Автор: 

Дніпро (3297) обстріл (29021) Філатов Борис (463)


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Топ коментарі
+50
У Конотопі Сумської області заборонили діяльність УПЦ МП(РПЦ) за розпорядженням міського голови.Цю церкву названо агентурною мережею ФСБ рашистів.
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04.05.2022 20:25
+29
Та у всіх вона…, з 2019 року…
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04.05.2022 20:36
+27
После зачистки Мариуполя, рашисты перебросят своих орков на другие направления. Кроме обещаний помощи защитникам Мариуполя, хенераллисимус не сделал НИЧЕГО, даже сбрехать не посмел
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04.05.2022 20:27
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*****, ну сколько можно снимать прилеты…
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04.05.2022 20:20 Відповісти
Я не бачу, нема "возу" але якщо нема там опізнаваних орієнтирів то що з того?.. єдине що сам автор відео за своє життя не здогадався переживати..
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04.05.2022 20:24 Відповісти
Єдине, що нехай би без постраждалих обійшлось!
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04.05.2022 20:26 Відповісти
В мене якась незрозуміла зелена хня - у всіх таке?
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04.05.2022 20:24 Відповісти
Помий його
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04.05.2022 20:34 Відповісти
Та у всіх вона…, з 2019 року…
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04.05.2022 20:36 Відповісти
Це зараз по всій країні
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04.05.2022 20:38 Відповісти
Тільки у ботів. Бо вам так написали в методичці "в мене якась зелена *****"
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04.05.2022 21:12 Відповісти
https://i.ibb.co/7b7Zhct/FRXY-k7-WQAEYt-u.jpg Подивиться хто розмінував південь.Та він же радник зеленського. Єрмак. Тоді стане зрозуміло хто Зеленський.Та чому не давали Україні зброю. Бо хто ж би давав коли Сполучені Штати та Британія знали та бачили що вся ця купа мерзотників працюють на Кремль. Бігали на перемовини з третього дня війни, чого ж ця купка туди бігала та розмовляла? Бо вороги вони були та і є . Та не вийшло в них здати Україную. Не на те розраховували. Завдяки патріотам України та ЗСУ вони піджали хвости та й не бігають більше на перемовини. Бо все, зброя йде, та кудиж їм діватися. Але при владі зрадникі.Які піжавши хвост тепер повинні йти туди куда вся Україня йде. До свободи. Але ж Маріупіль..... Азов та іньші..... вони вбивають. Єрмак вбивця та президнт який зараз примусово вдає з себе героя та патріота.
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04.05.2022 21:50 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/columns/2020/12/10/7276507/
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04.05.2022 21:52 Відповісти
Тварюки рашистські....
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04.05.2022 20:24 Відповісти
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04.05.2022 20:26 Відповісти
Тварюки - ********!
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04.05.2022 22:53 Відповісти
У Конотопі Сумської області заборонили діяльність УПЦ МП(РПЦ) за розпорядженням міського голови.Цю церкву названо агентурною мережею ФСБ рашистів.
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04.05.2022 20:25 Відповісти
Джерело:https://www.facebook.com/photo/?fbid=544667020348818&set=a.474438664038321
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04.05.2022 20:45 Відповісти
Hon. Judge Dredd @Hon_J_Dredd

Сьогодні не зміг піти проти своєї совісті, тому прийшлося піти проти усталеної судової практики. І русска церква пішла нахй. Аж метелики в животі залітали від задоволення.
Воно мені ще може вилізти, але воно того варто.
Сподіваюся, з мого рішення почнеться вал рішень проти цих ворожих агентів.
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04.05.2022 21:49 Відповісти
Повідомляється що одна ракета поцілила прямо в анус колоМойші
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04.05.2022 20:26 Відповісти
Свічку тримав !?
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04.05.2022 20:31 Відповісти
Ставив
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05.05.2022 03:07 Відповісти
не могла! бо там сидить його !!!
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04.05.2022 21:27 Відповісти
После зачистки Мариуполя, рашисты перебросят своих орков на другие направления. Кроме обещаний помощи защитникам Мариуполя, хенераллисимус не сделал НИЧЕГО, даже сбрехать не посмел
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04.05.2022 20:27 Відповісти
Много перебросят? И кстати,почему ты ещё не в Генштабе?
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04.05.2022 20:32 Відповісти
Специально превращают наши самые большие и красивые города в руины. Суки рашисткие , когда же мы уже получим настоящее оружие , уже сил нет читать про множетвенные разрушения.
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04.05.2022 20:30 Відповісти
оружие надо \было\ делать самим
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04.05.2022 20:35 Відповісти
Ты, похоже, злорадствуешь?
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05.05.2022 09:12 Відповісти
РАШИЗМ =ФАШИЗМ
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..Слава нації
Смерть москалям
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04.05.2022 20:32 Відповісти
Коли нищити підеш? Чи з дивану краще виходить?
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04.05.2022 20:35 Відповісти
Гниды чувствуют свою кончину, усиленно гадят напоследок. В середине мая начнётся контрнаступление ВСУ.
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04.05.2022 20:34 Відповісти
арестовічь сказав? уже 5-те, чи 6-те...
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04.05.2022 21:30 Відповісти
Арестович в марте говорил, что ракеты через неделю закончатся помню
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04.05.2022 23:34 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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04.05.2022 20:39 Відповісти
Не пора ли идти в контрнаступление, я понимаю что в любом случае пойдем, но может не будем дожидаться разрушения городов крылатыми ракетами и уничтожения инфраструктуры целиком?
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04.05.2022 20:40 Відповісти
З Чехії далеко йти в контрнаступ.
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04.05.2022 20:48 Відповісти
То в нього працює VPN з Чехії (народ шифрується)! 😁
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04.05.2022 21:10 Відповісти
Але чому? Бути залогованим під власним ім'ям та прізвищем, але сидіти на українському сайті новин через ВПН. Який в тим сенс? Завжди було цікаво.
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04.05.2022 21:16 Відповісти
При чем тут Чехия?
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04.05.2022 21:28 Відповісти
З Польщі теж не близько
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04.05.2022 22:21 Відповісти
I саме тому я не буду роздавати поради ЗСУ як воювати, а украïнцям як жити, кого обирати i як захищати свiй край, з вiдстанi в 1000 км.
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05.05.2022 09:36 Відповісти
Через ракети в Дніпрі? Цікава логіка. Готовий генерал-стратег диванних військ.
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04.05.2022 21:15 Відповісти
100% какая то ***** наводит , ***** отловите эту падлу . И прикопайте как в 14-м
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04.05.2022 21:16 Відповісти
Объекты на картах до 24.02. были в полном открытом доступе. Перестаньте искать врагов-наводчиков внутри наших городов. Они конечно есть, но большинство инфо по объектам параша знала по картам
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04.05.2022 23:37 Відповісти
Так перемовини ж у розпалі
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05.05.2022 02:06 Відповісти
Ви насправді вважаєте, що рашка не в курсі, де останні півтора століття стоїть той кхм, об'єкт, куди вони ціліли?
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05.05.2022 03:12 Відповісти
Полно видео уже сами жители выложили с четырех точек. Жизнь долбодятлов ничему не учит. Срок хотят. По кацапским пабликам уже гуляют эти видосы. По мосту ж/д стреляли. Результат стрельбы видел на видосах, но не озвучу. Сам срок не хочу.
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04.05.2022 21:42 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/columns/2020/12/10/7276507/
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04.05.2022 22:06 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/columns/2020/12/10/7276507/
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04.05.2022 22:11 Відповісти
Місцеві ідійоти зразу ж виклали відосики в интернет. Чому на війні дураки гинуть менш за всіх?
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04.05.2022 22:16 Відповісти
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОТВЕТ ЗА УБИЙСТВА И РАЗРУХУ МЕНЬШИЙ ОТ СОВЕРШЕННОГО !!!
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05.05.2022 01:28 Відповісти
 
 