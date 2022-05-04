Рашисти обстріляли центр Дніпра. ВIДЕО
Російські окупанти обстріляли місто Дніпро.
Про це повідомив мер Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.
"Обстріл прямо по центру Дніпра. З укриттів НЕ виходимо! Чекаємо на офіційну інформацію від військової адміністрації", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+50 Dima30
показати весь коментар04.05.2022 20:25 Посилання
+29 Olexandr Lyamets
показати весь коментар04.05.2022 20:36 Посилання
+27 Frol Fedoroff
показати весь коментар04.05.2022 20:27 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сьогодні не зміг піти проти своєї совісті, тому прийшлося піти проти усталеної судової практики. І русска церква пішла нахй. Аж метелики в животі залітали від задоволення.
Воно мені ще може вилізти, але воно того варто.
Сподіваюся, з мого рішення почнеться вал рішень проти цих ворожих агентів.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..Слава нації
Смерть москалям