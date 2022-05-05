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ВСУ сбили над Сумщиной вражескую ракету, - Живицкий

Украинские военные сбили еще одну ракету над Сумской областью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Сегодня наши ребята сбили российскую вражескую крылатую ракету над Роменским районом! Сумщина – северный форпост Украины!" – говорится в сообщении.

ВСУ сбили над Сумщиной вражескую ракету, - Живицкий 01

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Автор: 

ракеты (3600) Сумская область (3282) ВСУ (6676) Живицкий Дмитрий (242)


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Господи Спраси і Сохрани!! Це ж на Полтаву летіло!
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05.05.2022 14:08 Ответить
Нарешті на Сумщині своя ППО з'явилась. Тепер орки будуть відгрібати, суки...
Пару гвинтокрилів для початку.
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05.05.2022 14:20 Ответить
Ну, можливо, моє місто спатиме спокійніше. Слава Україні
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05.05.2022 14:39 Ответить
Красиво летела и попала,попала 100%
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05.05.2022 16:53 Ответить
 
 