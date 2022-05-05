ВСУ сбили над Сумщиной вражескую ракету, - Живицкий

Украинские военные сбили еще одну ракету над Сумской областью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Сегодня наши ребята сбили российскую вражескую крылатую ракету над Роменским районом! Сумщина – северный форпост Украины!" – говорится в сообщении.

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