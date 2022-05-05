Зеленский назначил экс-министра обороны Тарана послом в Словении

Президент Владимир Зеленский уволил Михаила Бродовича с должности посла Украины в Словении. На его место Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Словения назначен Андрей Таран, который до ноября 2021 был министром обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ 306/2022 на сайте главы государства.

Еще в конце декабря 2021 стало известно, что президент Зеленский согласовал экс-министра Тарана на посла в Словении. Документы были направлены, с тех пор ожидался ответ.

67-летний Андрей Таран – кадровый военный разведчик, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины в отставке, бывший участник трехсторонней контактной группы. В 1993 году Таран прошел переподготовку в Институте интернациональных отношений Киевского института им. Т. Г. Шевченко, после чего перешел в Главное управление разведки Минобороны.

В дальнейшем учился в Академии национальной обороны США в Вашингтоне, в 1999-2004 годах служил военным атташе при посольстве Украины в США. С 2008 по 2011 год возглавлял Главное управление разведки, в 2011-2014 гг. был представителем Минобороны Украины при ООН.

В 2019 году возглавлял избирательный штаб кандидата в президенты Игоря Смешко, безуспешно баллотировался в парламент по списку партии "Сила и честь" под №24. Министр обороны Украины с 4 марта 2020 года по 3 ноября 2021 года.