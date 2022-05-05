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Зеленский назначил экс-министра обороны Тарана послом в Словении

таран

Президент Владимир Зеленский уволил Михаила Бродовича с должности посла Украины в Словении. На его место Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Словения назначен Андрей Таран, который до ноября 2021 был министром обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ 306/2022 на сайте главы государства.

Еще в конце декабря 2021 стало известно, что президент Зеленский согласовал экс-министра Тарана на посла в Словении. Документы были направлены, с тех пор ожидался ответ.

67-летний Андрей Таран – кадровый военный разведчик, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины в отставке, бывший участник трехсторонней контактной группы. В 1993 году Таран прошел переподготовку в Институте интернациональных отношений Киевского института им. Т. Г. Шевченко, после чего перешел в Главное управление разведки Минобороны.

В дальнейшем учился в Академии национальной обороны США в Вашингтоне, в 1999-2004 годах служил военным атташе при посольстве Украины в США. С 2008 по 2011 год возглавлял Главное управление разведки, в 2011-2014 гг. был представителем Минобороны Украины при ООН.

В 2019 году возглавлял избирательный штаб кандидата в президенты Игоря Смешко, безуспешно баллотировался в парламент по списку партии "Сила и честь" под №24. Министр обороны Украины с 4 марта 2020 года по 3 ноября 2021 года.

посол (1807) Словения (153) Таран Андрей (267)


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Топ комментарии
+60
Супер, вместо следственного изолятора СБУ - послом в Словению.
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05.05.2022 19:11
+28
Кругообіг лайна у політиці!
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05.05.2022 19:16
+26
Невже у нас немає інших гідних людей. Це старе гівно вже давно має сидіти на пенсії, а ще краще має проводитися перевірки його діяльності на посаді Міністра оборони
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05.05.2022 19:19
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Правила форума Совет форумчан
Супер, вместо следственного изолятора СБУ - послом в Словению.
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05.05.2022 19:11 Ответить
Это точно, как-то мы неуважительно к словенцам отнеслись. Только хотел спросить а где же во время войны бывший министр обороны Таран с фельдмаршалом Хомчаком, а они вот здесь, на месте, при посаде и бабле напиленном ранее
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05.05.2022 19:19 Ответить
Ну, видите, его пристроили. А вот где остальные МО типа кузьмук и его детки, гриценко с выводком, разного рода затынайкис антомцами и стеценками и т.д. ГДЕ эти воры и подонки? Кстати, что то не видно и не слышно ни ющенко с сыновьями, ни кучмы с выводком ни макарыча с внуками и внучками и т.д.
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05.05.2022 20:45 Ответить
Ну а що ви хочете? Щоб так було, як в Англії, коли майбутня королева служила в армії?
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06.05.2022 16:24 Ответить
це - днище !!!!!

знову дістав пліснявого, начебто в МЗС немає кадрів
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05.05.2022 19:46 Ответить
- - цікаво , хто-ж порадив ...?
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05.05.2022 19:55 Ответить
ермак
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05.05.2022 20:04 Ответить
Дуже цінний кадр.
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05.05.2022 21:03 Ответить
в зімбабве цього підара треба було відправити, а не в Європу...... але ж це добрий знайомий Зейла
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05.05.2022 19:14 Ответить
В сізо ти хотів сказати?
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05.05.2022 19:22 Ответить
Кругообіг лайна у політиці!
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05.05.2022 19:16 Ответить
Зездець.
Орденом нагороди, за розвал оборони, і хомчака, разом з ним.
До речі, де хомчак?
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05.05.2022 19:16 Ответить
Це срака - Кучма 2,0. Всі одбиті в радники.
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05.05.2022 19:17 Ответить
Невже у нас немає інших гідних людей. Це старе гівно вже давно має сидіти на пенсії, а ще краще має проводитися перевірки його діяльності на посаді Міністра оборони
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05.05.2022 19:19 Ответить
Боюсь навіть подумати, що ж таке той Бродович зробив, що став гіршим від самого Тарана? Я, наївний думав, що від Тарана приЗєлєнскому гіршим був лише Хомчак з Гриценком.
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05.05.2022 19:30 Ответить
Есть. Но даже сейчас никто не хочет вляпаться в липкое зеленое говно.
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05.05.2022 19:47 Ответить
Ну асфальт карачє. Військо - погано. Тре відмітити героя який трошки чуть блокував оборонне замовлення.
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05.05.2022 19:20 Ответить
ну, треба ж було невикористані на ДОЗ кошти в бюджет повертати, що би на щєбень юзіку вистачило, і на білоруський гудрон.
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05.05.2022 22:14 Ответить
і ця квартальна ***** хоче в єс.
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05.05.2022 19:20 Ответить
І цього пристроїв, собі зарплати і парламенту під час війни не зменшують, народ тільки страдає.
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05.05.2022 19:21 Ответить
Своїх не здаємо!
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05.05.2022 19:21 Ответить
Справді, виглядає як нагорода!
Не знаю, за що, але думаю, Не від Вови, він дупляне ріже. Швидше, від Козиря.
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05.05.2022 21:20 Ответить
какаяразница👇



Йозеф Кнехт

@jozefkneht1

·
https://twitter.com/jozefkneht1/status/1522245131998539777 18 мин

Що в першу чергу роблять рашисти на окупованих територіях.

Змінюють назви російською мовою,ставлять леніна,переслідують священників ПЦУ та вішають свої ганчірки.

Тобто роблять все те, що не намажеш на хліб.

Дивно?Насправді ні, тому що те, що не мажеться на хліб є базовими речами.
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05.05.2022 19:21 Ответить
"Улюблена телеведуча https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?src=hashtag_click #Зеленського Наталія Сосійчук з телеканалу Г+Г Коломойського - Медведчука, назвала українців які хочуть більше української мови в житті - українськими гнидами. Це в рамках підготовки зустрічі віч на віч Зеленського та путіна"
https://twitter.com/MyKyivUkraine/status/1517945089200476160
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05.05.2022 19:37 Ответить
Цього Тарана потрібно на шибеницю за саботаж на посту міністра, а не послом.
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05.05.2022 19:22 Ответить
А ту, відповідальну за міжнародну політику особу, яка його призначила - куди?
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05.05.2022 20:09 Ответить
Цього Тарана потрібно...
**********
Прочитав, як Таргана.
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05.05.2022 22:57 Ответить
Це за видатні заслуги по розвалу програм Нептун, Вільха, Сапсан?
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05.05.2022 19:24 Ответить
До цього у нас із Словенією були чудові стосунки.

"Боневтік" вирішив це виправити
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05.05.2022 19:26 Ответить
67 років? йому на пенсію не пора?
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05.05.2022 19:28 Ответить
Дипломатичний статус передбачає вік до 65 !!!! років.
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05.05.2022 20:04 Ответить
Це тупе створіння не володіє ніякою мовою. Складені ним речення це було унікальне явище не тільки в стінах моу, но і в побуті.
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05.05.2022 22:16 Ответить
А что Словения сейчас не дружественная для Украины страна? Что туда всякое старьё сбрасывают.
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05.05.2022 19:49 Ответить
лише два питання по цьому призначенню:

1. за які заслуги ?
2. з якою метою ?
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05.05.2022 19:55 Ответить
На пенсию нужно старого козла отправить
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05.05.2022 20:02 Ответить
Яка ганьба
Для дипломатії та війська!
Що, кадровий розвідник на війні не потрібен?!
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05.05.2022 20:05 Ответить
а он умеет в словенский?
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05.05.2022 20:12 Ответить
На вряд, що він окрім матюків інші слова знає.
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05.05.2022 21:32 Ответить
То ли еще будет после войны!
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05.05.2022 20:23 Ответить
Дембельское место! Классный город *******, тетки красивые, вино мускат тоже, уютно очень и давно в ЕС. Вынянчил хер-ой.
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05.05.2022 20:24 Ответить
Не факт, що тьотки красиві йому були потрібні і раніше (бо вони там всі підори і підофіли)... а тим паче зараз в 67... імпо...зантний.
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05.05.2022 21:34 Ответить
Я ставлю лайки тільки, (***, якщо безмозлі не "вкурили") коментам українською, англійською , польською і рештою мов, (окрім орксько-мокшансько-парашистьскої). Кацапоязичніє, йдуть в сраку. "Совпадєніє"? "Нє Думаю"!
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05.05.2022 20:26 Ответить
*******
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05.05.2022 20:31 Ответить
Після війни країна має докорінно змінитися.Справжня люстрація,справжні реформи,справжній весь державний апарат,справжні політики,судді,прокурори,чиновництво,поліціянти...Про армію не кажу,бо вона у нас вже СПРАВЖНЯ!
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05.05.2022 21:04 Ответить
Є думка якщо це гімно не закопати зараз то перемоги може не бути...
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05.05.2022 21:17 Ответить
Вообще то ценз дипломата 65 лет. А дерьмак решил спрятать свидетеля разворовывание и уничтожения Украинской армии при вислюке.
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05.05.2022 21:20 Ответить
Таки так. Не в Ростов же йому драпать.
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05.05.2022 21:37 Ответить
Не повезло словенцям...
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05.05.2022 22:31 Ответить
Ну, нехай буде щось трошки про Словенію, а не тільки про якесь старе лайно. )))
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05.05.2022 23:06 Ответить
Краще послом в Антарктиду, чудове місце для такого професіонала.
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05.05.2022 23:14 Ответить
 
 