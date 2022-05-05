Зеленский назначил экс-министра обороны Тарана послом в Словении
Президент Владимир Зеленский уволил Михаила Бродовича с должности посла Украины в Словении. На его место Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Словения назначен Андрей Таран, который до ноября 2021 был министром обороны Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ 306/2022 на сайте главы государства.
Еще в конце декабря 2021 стало известно, что президент Зеленский согласовал экс-министра Тарана на посла в Словении. Документы были направлены, с тех пор ожидался ответ.
67-летний Андрей Таран – кадровый военный разведчик, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины в отставке, бывший участник трехсторонней контактной группы. В 1993 году Таран прошел переподготовку в Институте интернациональных отношений Киевского института им. Т. Г. Шевченко, после чего перешел в Главное управление разведки Минобороны.
В дальнейшем учился в Академии национальной обороны США в Вашингтоне, в 1999-2004 годах служил военным атташе при посольстве Украины в США. С 2008 по 2011 год возглавлял Главное управление разведки, в 2011-2014 гг. был представителем Минобороны Украины при ООН.
В 2019 году возглавлял избирательный штаб кандидата в президенты Игоря Смешко, безуспешно баллотировался в парламент по списку партии "Сила и честь" под №24. Министр обороны Украины с 4 марта 2020 года по 3 ноября 2021 года.
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знову дістав пліснявого, начебто в МЗС немає кадрів
Орденом нагороди, за розвал оборони, і хомчака, разом з ним.
До речі, де хомчак?
Не знаю, за що, але думаю, Не від Вови, він дупляне ріже. Швидше, від Козиря.
Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
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https://twitter.com/jozefkneht1/status/1522245131998539777 18 мин
Що в першу чергу роблять рашисти на окупованих територіях.
Змінюють назви російською мовою,ставлять леніна,переслідують священників ПЦУ та вішають свої ганчірки.
Тобто роблять все те, що не намажеш на хліб.
Дивно?Насправді ні, тому що те, що не мажеться на хліб є базовими речами.
https://twitter.com/MyKyivUkraine/status/1517945089200476160
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Прочитав, як Таргана.
"Боневтік" вирішив це виправити
1. за які заслуги ?
2. з якою метою ?
Для дипломатії та війська!
Що, кадровий розвідник на війні не потрібен?!