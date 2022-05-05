Зеленський призначив ексміністра оборони Тарана послом у Словенії

Президент Володимир Зеленський звільнив Михайла Бродовича з посади посла України в Словенії. На його місце Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Словенія призначений Андрій Таран, який до листопада 2021 року був міністром оборони України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на указ 306/2022 на свйти глави держави.

Ще наприкінці грудня 2021 року стало відомо, що президент Зеленський погодив ексміністра Тарана на посла у Словенії. Документи було надіслано, відтоді очікувалася відповідь.

67-річний Андрій Таран – кадровий військовий розвідник, генерал-лейтенант Збройних сил України у відставці, колишній учасник Тристоронньої контактної групи.

У 1993 році Таран пройшов перепідготовку в Інституті міжнародних відносин Київського університету ім. Т.Г. Шевченка, після чого перейшов до Головного управління розвідки Міноборони. Надалі навчався в Академії національної оборони США у Вашингтоні, у 1999-2004 роках служив військовим аташе при посольстві України в США.

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Із 2008 до 2011 року очолював Головне управління розвідки, у 2011-2014 рр. був представником Міноборони України при ООН.

У 2019 році очолював виборчий штаб кандидата в президенти Ігоря Смешка, балотувався до парламенту за списком партії "Сила і честь" під №24. Міністр оборони України із 4 березня 2020 року до 3 листопада 2021 року.