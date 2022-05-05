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Новини
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Зеленський призначив ексміністра оборони Тарана послом у Словенії

таран

Президент Володимир Зеленський звільнив Михайла Бродовича з посади посла України в Словенії. На його місце Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Словенія призначений Андрій Таран, який до листопада 2021 року був міністром оборони України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на указ 306/2022 на свйти глави держави.

Ще наприкінці грудня 2021 року стало відомо, що президент Зеленський погодив ексміністра Тарана на посла у Словенії. Документи було надіслано, відтоді очікувалася відповідь.

67-річний Андрій Таран – кадровий військовий розвідник, генерал-лейтенант Збройних сил України у відставці, колишній учасник Тристоронньої контактної групи.

У 1993 році Таран пройшов перепідготовку в Інституті міжнародних відносин Київського університету ім. Т.Г. Шевченка, після чого перейшов до Головного управління розвідки Міноборони. Надалі навчався в Академії національної оборони США у Вашингтоні, у 1999-2004 роках служив військовим аташе при посольстві України в США.

Також читайте: Таран назвав свої основні здобутки на посаді міністра оборони

Із 2008 до 2011 року очолював Головне управління розвідки, у 2011-2014 рр. був представником Міноборони України при ООН.

У 2019 році очолював виборчий штаб кандидата в президенти Ігоря Смешка, балотувався до парламенту за списком партії "Сила і честь" під №24. Міністр оборони України із 4 березня 2020 року до 3 листопада 2021 року.

Автор: 

посол (1108) Словенія (184) Таран Андрій (267)


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Топ коментарі
+60
Супер, вместо следственного изолятора СБУ - послом в Словению.
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05.05.2022 19:11
+28
Кругообіг лайна у політиці!
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05.05.2022 19:16
+26
Невже у нас немає інших гідних людей. Це старе гівно вже давно має сидіти на пенсії, а ще краще має проводитися перевірки його діяльності на посаді Міністра оборони
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05.05.2022 19:19
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Супер, вместо следственного изолятора СБУ - послом в Словению.
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05.05.2022 19:11 Відповісти
Это точно, как-то мы неуважительно к словенцам отнеслись. Только хотел спросить а где же во время войны бывший министр обороны Таран с фельдмаршалом Хомчаком, а они вот здесь, на месте, при посаде и бабле напиленном ранее
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05.05.2022 19:19 Відповісти
Ну, видите, его пристроили. А вот где остальные МО типа кузьмук и его детки, гриценко с выводком, разного рода затынайкис антомцами и стеценками и т.д. ГДЕ эти воры и подонки? Кстати, что то не видно и не слышно ни ющенко с сыновьями, ни кучмы с выводком ни макарыча с внуками и внучками и т.д.
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05.05.2022 20:45 Відповісти
Ну а що ви хочете? Щоб так було, як в Англії, коли майбутня королева служила в армії?
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06.05.2022 16:24 Відповісти
це - днище !!!!!

знову дістав пліснявого, начебто в МЗС немає кадрів
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05.05.2022 19:46 Відповісти
- - цікаво , хто-ж порадив ...?
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05.05.2022 19:55 Відповісти
ермак
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05.05.2022 20:04 Відповісти
Дуже цінний кадр.
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05.05.2022 21:03 Відповісти
в зімбабве цього підара треба було відправити, а не в Європу...... але ж це добрий знайомий Зейла
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05.05.2022 19:14 Відповісти
В сізо ти хотів сказати?
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05.05.2022 19:22 Відповісти
Кругообіг лайна у політиці!
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05.05.2022 19:16 Відповісти
Зездець.
Орденом нагороди, за розвал оборони, і хомчака, разом з ним.
До речі, де хомчак?
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05.05.2022 19:16 Відповісти
Це срака - Кучма 2,0. Всі одбиті в радники.
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05.05.2022 19:17 Відповісти
Невже у нас немає інших гідних людей. Це старе гівно вже давно має сидіти на пенсії, а ще краще має проводитися перевірки його діяльності на посаді Міністра оборони
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05.05.2022 19:19 Відповісти
Боюсь навіть подумати, що ж таке той Бродович зробив, що став гіршим від самого Тарана? Я, наївний думав, що від Тарана приЗєлєнскому гіршим був лише Хомчак з Гриценком.
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05.05.2022 19:30 Відповісти
Есть. Но даже сейчас никто не хочет вляпаться в липкое зеленое говно.
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05.05.2022 19:47 Відповісти
Ну асфальт карачє. Військо - погано. Тре відмітити героя який трошки чуть блокував оборонне замовлення.
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05.05.2022 19:20 Відповісти
ну, треба ж було невикористані на ДОЗ кошти в бюджет повертати, що би на щєбень юзіку вистачило, і на білоруський гудрон.
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05.05.2022 22:14 Відповісти
і ця квартальна ***** хоче в єс.
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05.05.2022 19:20 Відповісти
І цього пристроїв, собі зарплати і парламенту під час війни не зменшують, народ тільки страдає.
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05.05.2022 19:21 Відповісти
Своїх не здаємо!
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05.05.2022 19:21 Відповісти
Справді, виглядає як нагорода!
Не знаю, за що, але думаю, Не від Вови, він дупляне ріже. Швидше, від Козиря.
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05.05.2022 21:20 Відповісти
какаяразница👇



Йозеф Кнехт

@jozefkneht1

·
https://twitter.com/jozefkneht1/status/1522245131998539777 18 мин

Що в першу чергу роблять рашисти на окупованих територіях.

Змінюють назви російською мовою,ставлять леніна,переслідують священників ПЦУ та вішають свої ганчірки.

Тобто роблять все те, що не намажеш на хліб.

Дивно?Насправді ні, тому що те, що не мажеться на хліб є базовими речами.
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05.05.2022 19:21 Відповісти
"Улюблена телеведуча https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?src=hashtag_click #Зеленського Наталія Сосійчук з телеканалу Г+Г Коломойського - Медведчука, назвала українців які хочуть більше української мови в житті - українськими гнидами. Це в рамках підготовки зустрічі віч на віч Зеленського та путіна"
https://twitter.com/MyKyivUkraine/status/1517945089200476160
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05.05.2022 19:37 Відповісти
Цього Тарана потрібно на шибеницю за саботаж на посту міністра, а не послом.
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05.05.2022 19:22 Відповісти
А ту, відповідальну за міжнародну політику особу, яка його призначила - куди?
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05.05.2022 20:09 Відповісти
Цього Тарана потрібно...
**********
Прочитав, як Таргана.
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05.05.2022 22:57 Відповісти
Це за видатні заслуги по розвалу програм Нептун, Вільха, Сапсан?
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05.05.2022 19:24 Відповісти
До цього у нас із Словенією були чудові стосунки.

"Боневтік" вирішив це виправити
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05.05.2022 19:26 Відповісти
67 років? йому на пенсію не пора?
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05.05.2022 19:28 Відповісти
Дипломатичний статус передбачає вік до 65 !!!! років.
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05.05.2022 20:04 Відповісти
Це тупе створіння не володіє ніякою мовою. Складені ним речення це було унікальне явище не тільки в стінах моу, но і в побуті.
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05.05.2022 22:16 Відповісти
А что Словения сейчас не дружественная для Украины страна? Что туда всякое старьё сбрасывают.
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05.05.2022 19:49 Відповісти
лише два питання по цьому призначенню:

1. за які заслуги ?
2. з якою метою ?
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05.05.2022 19:55 Відповісти
На пенсию нужно старого козла отправить
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05.05.2022 20:02 Відповісти
Яка ганьба
Для дипломатії та війська!
Що, кадровий розвідник на війні не потрібен?!
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05.05.2022 20:05 Відповісти
а он умеет в словенский?
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05.05.2022 20:12 Відповісти
На вряд, що він окрім матюків інші слова знає.
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05.05.2022 21:32 Відповісти
То ли еще будет после войны!
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05.05.2022 20:23 Відповісти
Дембельское место! Классный город *******, тетки красивые, вино мускат тоже, уютно очень и давно в ЕС. Вынянчил хер-ой.
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05.05.2022 20:24 Відповісти
Не факт, що тьотки красиві йому були потрібні і раніше (бо вони там всі підори і підофіли)... а тим паче зараз в 67... імпо...зантний.
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05.05.2022 21:34 Відповісти
Я ставлю лайки тільки, (***, якщо безмозлі не "вкурили") коментам українською, англійською , польською і рештою мов, (окрім орксько-мокшансько-парашистьскої). Кацапоязичніє, йдуть в сраку. "Совпадєніє"? "Нє Думаю"!
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05.05.2022 20:26 Відповісти
*******
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05.05.2022 20:31 Відповісти
Після війни країна має докорінно змінитися.Справжня люстрація,справжні реформи,справжній весь державний апарат,справжні політики,судді,прокурори,чиновництво,поліціянти...Про армію не кажу,бо вона у нас вже СПРАВЖНЯ!
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05.05.2022 21:04 Відповісти
Є думка якщо це гімно не закопати зараз то перемоги може не бути...
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05.05.2022 21:17 Відповісти
Вообще то ценз дипломата 65 лет. А дерьмак решил спрятать свидетеля разворовывание и уничтожения Украинской армии при вислюке.
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05.05.2022 21:20 Відповісти
Таки так. Не в Ростов же йому драпать.
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05.05.2022 21:37 Відповісти
Не повезло словенцям...
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05.05.2022 22:31 Відповісти
Ну, нехай буде щось трошки про Словенію, а не тільки про якесь старе лайно. )))
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05.05.2022 23:06 Відповісти
Краще послом в Антарктиду, чудове місце для такого професіонала.
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05.05.2022 23:14 Відповісти
 
 