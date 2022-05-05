Зеленський призначив ексміністра оборони Тарана послом у Словенії
Президент Володимир Зеленський звільнив Михайла Бродовича з посади посла України в Словенії. На його місце Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Словенія призначений Андрій Таран, який до листопада 2021 року був міністром оборони України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на указ 306/2022 на свйти глави держави.
Ще наприкінці грудня 2021 року стало відомо, що президент Зеленський погодив ексміністра Тарана на посла у Словенії. Документи було надіслано, відтоді очікувалася відповідь.
67-річний Андрій Таран – кадровий військовий розвідник, генерал-лейтенант Збройних сил України у відставці, колишній учасник Тристоронньої контактної групи.
У 1993 році Таран пройшов перепідготовку в Інституті міжнародних відносин Київського університету ім. Т.Г. Шевченка, після чого перейшов до Головного управління розвідки Міноборони. Надалі навчався в Академії національної оборони США у Вашингтоні, у 1999-2004 роках служив військовим аташе при посольстві України в США.
Із 2008 до 2011 року очолював Головне управління розвідки, у 2011-2014 рр. був представником Міноборони України при ООН.
У 2019 році очолював виборчий штаб кандидата в президенти Ігоря Смешка, балотувався до парламенту за списком партії "Сила і честь" під №24. Міністр оборони України із 4 березня 2020 року до 3 листопада 2021 року.
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знову дістав пліснявого, начебто в МЗС немає кадрів
Орденом нагороди, за розвал оборони, і хомчака, разом з ним.
До речі, де хомчак?
Не знаю, за що, але думаю, Не від Вови, він дупляне ріже. Швидше, від Козиря.
Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
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https://twitter.com/jozefkneht1/status/1522245131998539777 18 мин
Що в першу чергу роблять рашисти на окупованих територіях.
Змінюють назви російською мовою,ставлять леніна,переслідують священників ПЦУ та вішають свої ганчірки.
Тобто роблять все те, що не намажеш на хліб.
Дивно?Насправді ні, тому що те, що не мажеться на хліб є базовими речами.
https://twitter.com/MyKyivUkraine/status/1517945089200476160
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Прочитав, як Таргана.
"Боневтік" вирішив це виправити
1. за які заслуги ?
2. з якою метою ?
Для дипломатії та війська!
Що, кадровий розвідник на війні не потрібен?!