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Новини Війна
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Таран назвав свої основні здобутки на посаді міністра оборони

Таран назвав свої основні здобутки на посаді міністра оборони

Ексміністр оборони Андрій Таран назвав свої основні здобутки на посаді голови оборонного відомства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

"Зміни, що відбувалися впродовж останніх півтора роки у Міністерстві оборони та Збройних Силах, дозволили забезпечити безповоротність нашого євроатлантичного курсу: точку неповернення пройдено, відмова від реформ є неможливою. Це головний висновок, який можу зробити після завершення своєї каденції на одній з ключових посад у секторі безпеки та оборони нашої держави", - заявив Таран.

Також до здобутків минулих півтора року Таран відніс формування нового складу керівництва ЗСУ.

"На чолі Збройних Сил стали генерали та офіцери без радянського минулого, з авторитетом серед особового складу та безцінним досвідом бойових дій під час російсько-української війни, націлені на реформи та будівництво армії за євроатлантичними стандартами. Це особистості, під чиїм керівництвом наше військо щодень набуватиме все більшої взаємосумісності зі збройними силами держав-членів НАТО. Вірю, це покоління керівників ЗСУ здатне привести Україну до членства у Північноатлантичному альянсі", - наголосив ексміністр.

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Також Таран нагадав про реформу військової освіти.

"І тут є конкретний результат: з вересня 2021 року військові навчальні зклади розпочали підготовку слухачів за новими освітніми програмами з використанням оновленої доктринальної бази на основі методичних підходів держав-членів НАТО. А у найближчій перспективі має бути трансформована систему військової освіти, щоб привести її у відповідність до принципів та підходів, які прийняті в Альянсі", - розповів він.

"2020-й та 2021-й роки для Міністерства оборони та для Збройних Сил України були досить напруженими, але водночас продуктивними. На заміну Воєнної доктрини України вперше розроблена Стратегія воєнної безпеки, яка ґрунтується на положеннях Стратегії національної безпеки України. На нових засадах за активної участі іноземних радників розроблено Стратегічний оборонний бюлетень України. Вперше в історії незалежної України затверджено План оборони держави", - розповів Таран.

"Сподіваюсь, що не залишаться непоміченими революційне зближення зі США та підписання унікальних двосторонніх стратегічних угод, запровадження служби у військовому резерві, призначення першої жінки-командувача, створення законодавчого підґрунтя для розгортання кібервійськ. Зроблено немало, на прорахунки та помилки вкажуть опоненти", - резюмував ексміністр оборони.

Автор: 

армія (3782) Міноборони (7513) оборона (4855) Таран Андрій (267)


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Топ коментарі
+22
1. срыв оборон заказа,
2. судебная тяжба с Хомчаком,
3. утверждение высоты каблуков на женской обуви для парада на уровне Министра обороны
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03.11.2021 21:04 Відповісти
+21
Задолженность по зп для семей бойцов во время войны. Этого хватит на диверсию.
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03.11.2021 20:59 Відповісти
+18
Ничего не было сделано. Только борьба за денежные потоки, не говоря о всевозможных зашкварах.
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03.11.2021 20:58 Відповісти
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Ничего не было сделано. Только борьба за денежные потоки, не говоря о всевозможных зашкварах.
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03.11.2021 20:58 Відповісти
Ну как же ничего? А недвижимость и немного деньжат этот министр успел поднатянуть, уже здобуток. За время власти Зе сменилось 17 министров и каждый хоть самокат, но утащил, социальный лифт по-украински.
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03.11.2021 21:50 Відповісти
....каждый хоть самокат, но утащил...- ++++++++++++
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03.11.2021 22:52 Відповісти
Задолженность по зп для семей бойцов во время войны. Этого хватит на диверсию.
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03.11.2021 20:59 Відповісти
Какие достижения? Уди достойно, не позорься
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03.11.2021 20:59 Відповісти
Заборона відповідати на вогонь сепапрів та виведення військ .
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03.11.2021 21:01 Відповісти
Звільнення. Це єдине чим він потішив.
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03.11.2021 21:01 Відповісти
А должен был бы пулю себе в лоб пустить. Если он офицер.
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03.11.2021 22:14 Відповісти
видим и реформы , видим и поход в жопу, ой, в европу
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03.11.2021 21:01 Відповісти
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03.11.2021 21:01 Відповісти
Пока не посадили - это уже достижение.
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03.11.2021 21:02 Відповісти
Та шо ж такоє?! Скромні оХВицєри тільки про недоліки в роботі розповідають, а ці про достіжЄнія, мля...
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03.11.2021 21:02 Відповісти
1. срыв оборон заказа,
2. судебная тяжба с Хомчаком,
3. утверждение высоты каблуков на женской обуви для парада на уровне Министра обороны
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03.11.2021 21:04 Відповісти
4. Реальное возвращение бумажно-справочной армии.
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03.11.2021 22:58 Відповісти
5. Комплектование частей квадратно-руко**** методом, по принципу "забудь что тебя учили" ты теперь в других войсках.
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03.11.2021 23:05 Відповісти
6. Платные офицерские курсы.
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04.11.2021 08:01 Відповісти
І це все було "продєлано" під керівництвом вєрховного Головнокомандувача неЛоха...а ті бойові офіцери, які перед ним підняли армію від "резинових тапок" до ********* ОБМУНДИРУВА́ННЯ та озброєння зараз знаходять або загратовані або під слідством...
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03.11.2021 21:05 Відповісти
И это был, к несчастью, Министр Обороны (***** ОБОРОНЫ) нашей страны. При Овоще Богатыреву пытались поставить. Может зеледент переплюнет рекорд и верещучка все-таки будет?
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03.11.2021 21:06 Відповісти
10 ьк 1 шо будет
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03.11.2021 21:22 Відповісти
та вот это и ********...
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03.11.2021 21:25 Відповісти
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03.11.2021 21:06 Відповісти
Одні популісти,бо все від шулера Зеленського!Роботи -ніякої,зато - пихата некомпетентність при великій зарплаті !
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03.11.2021 21:06 Відповісти
"За что из Эдэма и был изгнан Адам".
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03.11.2021 21:13 Відповісти
Прізвище у Адама виявилось не райське... Ну тепер все буде "кошерно" і "хуцпоносно" - "Впегьод огли а мі за вамі і грудью постоім за вашімі спінамі"...
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03.11.2021 22:07 Відповісти
Оказывается у него ещё и достижения были
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03.11.2021 21:13 Відповісти
"Зміни, що відбувалися впродовж останніх півтора роки у Міністерстві оборони та Збройних Силах, дозволили забезпечити безповоротність нашого євроатлантичного курсу: точку неповернення пройдено, відмова від реформ є неможливою. Це головний висновок, який можу зробити після завершення своєї каденції на одній з ключових посад у секторі безпеки та оборони нашої держави", - заявив Таран". - Йому це написали сценаристи кварталу чи міша мудоляк?
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03.11.2021 21:14 Відповісти
Знищення реформи харчування і речового забезпечення. Скільки житла побудовано за два з половиною роки? Закупівля військового мотлоху в Чехії по захмарним цінам.
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03.11.2021 21:15 Відповісти
Спичрайтеры понаписывали, а Тарану, бедняге, читать-пыхтеть-позориться...
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03.11.2021 21:17 Відповісти
Мої здобутки на посту Міністра Оборони:
- Здобув віллу
- Здобув яхту
- Здобув Лексус
- Здобув грошей
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03.11.2021 21:19 Відповісти
таки не поувольняли многих офицеров и генералов,которые прошли АТО и получили авторитет и уважение армейцев.хотя и есть политические преследования воевавших,но это уже не от МО зависит.
всего про тарана не знаю,не могу судить.но то,что пришелся не по вкусу зеленой пошести тоже о многом говорит
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03.11.2021 21:33 Відповісти
- все реформы поставлены на паузу

- реформа питания вообще скасована

- топливо на 21 год закупили в августе

- аэроразведку расформировали

- 2 года игнорили саммит НАТО

- оборонзаказ провален

- зарплата военных - как у кассира атб в Киеве
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03.11.2021 21:41 Відповісти
Ще один насцяв ,зеленим в очі😀А стадо вірить?
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03.11.2021 21:49 Відповісти
Здобув навіть червоні революційні туфлі в нагороду.
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03.11.2021 22:01 Відповісти
"Отказ от реформ невозможен..." Тобто, Таран старався, але не получилось відвернути Євроатлантичну інтеграцію. Нічого, наступний міністр спробує...
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03.11.2021 22:12 Відповісти
Если бы этот Таран был бы офицером, а не чмом, то обязан был бы застрелиться. Но у него ни чести ни совести.
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03.11.2021 22:13 Відповісти
Що ж ти засцяв, з такими «досягненнями» звітувати перед ВР???
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03.11.2021 22:31 Відповісти
Все вы конечно полководцы опытные, кИздеть С ДИВАНА НЕ МЕшКИ ТАСКАТЬ! Посмотрим что бубочкин Резник с ВСУ сделает, думаете лучше будет??
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03.11.2021 23:12 Відповісти
Резніков в 1991 - співзасновник брокерської компанії «Галицькі цінні папери» (Galicia Securities), яка збанкрутувала.
І це перша його робота в житті
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04.11.2021 08:51 Відповісти
основні достіженія це запоров все до чого руки дійшли. Тупо і закупки просрав і ракетну програму і харчування. Все ***** проїбав.
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03.11.2021 23:32 Відповісти
Українці, допоможіть звільнити бойового генерала! !!!Хто скільки може...Для клієнтів Приватбанку (лише):
5169 3305 2158 3853
Інші банки:
**** рахунок UA483052990000026000026201853
Код ЄДРПОУ/ІПН: 42992954
Найменування отримувача: ГО СОЛIДАРНА СПРАВА ГРОМАД
Призначення платежу: благодійна безповоротна допомога на користь ГО
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03.11.2021 23:36 Відповісти
+
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04.11.2021 00:33 Відповісти
Уезжает красноармеец на фронт, за поездом бежит заплаканная жена. Орет:

-Ваня куда тебе писать?

-Маша, пиши сразу в плен.
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04.11.2021 07:23 Відповісти
Типичный совковский коррупционер.
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04.11.2021 07:54 Відповісти
Того "артилериста" і в ВСУ не поважають і його кодлокоманду, яка тільки "стрілки" переводить в своїй "роботі"
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04.11.2021 08:48 Відповісти
 
 