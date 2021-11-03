Таран назвав свої основні здобутки на посаді міністра оборони

Ексміністр оборони Андрій Таран назвав свої основні здобутки на посаді голови оборонного відомства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

"Зміни, що відбувалися впродовж останніх півтора роки у Міністерстві оборони та Збройних Силах, дозволили забезпечити безповоротність нашого євроатлантичного курсу: точку неповернення пройдено, відмова від реформ є неможливою. Це головний висновок, який можу зробити після завершення своєї каденції на одній з ключових посад у секторі безпеки та оборони нашої держави", - заявив Таран.

Також до здобутків минулих півтора року Таран відніс формування нового складу керівництва ЗСУ.

"На чолі Збройних Сил стали генерали та офіцери без радянського минулого, з авторитетом серед особового складу та безцінним досвідом бойових дій під час російсько-української війни, націлені на реформи та будівництво армії за євроатлантичними стандартами. Це особистості, під чиїм керівництвом наше військо щодень набуватиме все більшої взаємосумісності зі збройними силами держав-членів НАТО. Вірю, це покоління керівників ЗСУ здатне привести Україну до членства у Північноатлантичному альянсі", - наголосив ексміністр.

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Також Таран нагадав про реформу військової освіти.

"І тут є конкретний результат: з вересня 2021 року військові навчальні зклади розпочали підготовку слухачів за новими освітніми програмами з використанням оновленої доктринальної бази на основі методичних підходів держав-членів НАТО. А у найближчій перспективі має бути трансформована систему військової освіти, щоб привести її у відповідність до принципів та підходів, які прийняті в Альянсі", - розповів він.

"2020-й та 2021-й роки для Міністерства оборони та для Збройних Сил України були досить напруженими, але водночас продуктивними. На заміну Воєнної доктрини України вперше розроблена Стратегія воєнної безпеки, яка ґрунтується на положеннях Стратегії національної безпеки України. На нових засадах за активної участі іноземних радників розроблено Стратегічний оборонний бюлетень України. Вперше в історії незалежної України затверджено План оборони держави", - розповів Таран.

"Сподіваюсь, що не залишаться непоміченими революційне зближення зі США та підписання унікальних двосторонніх стратегічних угод, запровадження служби у військовому резерві, призначення першої жінки-командувача, створення законодавчого підґрунтя для розгортання кібервійськ. Зроблено немало, на прорахунки та помилки вкажуть опоненти", - резюмував ексміністр оборони.