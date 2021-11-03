Таран назвал свои основные достижения на должности министра обороны

Экс-министр обороны Андрей Таран назвал свои основные достижения на должности главы оборонного ведомства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

"Изменения, происходившие за последние полтора года в Министерстве обороны и Вооруженных Силах, позволили обеспечить безвозвратность нашего евроатлантического курса: точка невозврата пройдена, отказ от реформ невозможен. Это главный вывод, который я могу сделать после завершения своей каденции на одной из ключевых должностей в секторе безопасности и обороны нашего государства", - заявил Таран.

Также к достижениям минувших полутора лет Таран отнес формирование нового состава руководства ВСУ.

"Во главе Вооруженных сил стали генералы и офицеры без советского прошлого, с авторитетом среди личного состава и бесценным опытом боевых действий во время российско-украинской войны, нацеленные на реформы и строительство армии по евроатлантическим стандартам. Это личности, под чьим руководством наше войско будет ежедневно приобретать все большую взаимосовместимость с вооруженными силами государств-членов НАТО. Верю, это поколение руководителей ВСУ способно привести Украину к членству в Североатлантическом альянсе", - отметил экс-министр.

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Также Таран напомнил о реформе военного образования.

"И здесь есть конкретный результат: с сентября 2021 года военные учебные заведения начали подготовку слушателей по новым образовательным программам с использованием обновленной доктринальной базы на основе методических подходов государств-членов НАТО. А в ближайшей перспективе должна быть трансформирована система военного образования, чтобы привести ее в соответствие с принципами и подходами, принятыми в Альянсе", - рассказал он.

"2020 и 2021 годы для Министерства обороны и для Вооруженных сил Украины были достаточно напряженными, но в то же время продуктивными. На смену Военной доктрине Украины впервые разработана Стратегия военной безопасности, которая основывается на положениях Стратегии национальной безопасности Украины. На новых началах при активном участии иностранных советников разработан Стратегический оборонный бюллетень Украины. Впервые в истории независимой Украины утвержден План обороны государства", - рассказал Таран.

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"Надеюсь, что не останутся незамеченными революционное сближение с США и подписание уникальных двусторонних стратегических соглашений, введение службы в военном резерве, назначение первой женщины-командующего, создание законодательной основы для развертывания кибервойск. Проделано немало, на просчеты и ошибки укажут оппоненты", - резюмировал экс-министр обороны.