РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4002 посетителя онлайн
Новости Война
11 206 46

Таран назвал свои основные достижения на должности министра обороны

Таран назвал свои основные достижения на должности министра обороны

Экс-министр обороны Андрей Таран назвал свои основные достижения на должности главы оборонного ведомства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

"Изменения, происходившие за последние полтора года в Министерстве обороны и Вооруженных Силах, позволили обеспечить безвозвратность нашего евроатлантического курса: точка невозврата пройдена, отказ от реформ невозможен. Это главный вывод, который я могу сделать после завершения своей каденции на одной из ключевых должностей в секторе безопасности и обороны нашего государства", - заявил Таран.

Также к достижениям минувших полутора лет Таран отнес формирование нового состава руководства ВСУ.

"Во главе Вооруженных сил стали генералы и офицеры без советского прошлого, с авторитетом среди личного состава и бесценным опытом боевых действий во время российско-украинской войны, нацеленные на реформы и строительство армии по евроатлантическим стандартам. Это личности, под чьим руководством наше войско будет ежедневно приобретать все большую взаимосовместимость с вооруженными силами государств-членов НАТО. Верю, это поколение руководителей ВСУ способно привести Украину к членству в Североатлантическом альянсе", - отметил экс-министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада отправила в отставку министра обороны Тарана. ВИДЕО

Также Таран напомнил о реформе военного образования.

"И здесь есть конкретный результат: с сентября 2021 года военные учебные заведения начали подготовку слушателей по новым образовательным программам с использованием обновленной доктринальной базы на основе методических подходов государств-членов НАТО. А в ближайшей перспективе должна быть трансформирована система военного образования, чтобы привести ее в соответствие с принципами и подходами, принятыми в Альянсе", - рассказал он.

"2020 и 2021 годы для Министерства обороны и для Вооруженных сил Украины были достаточно напряженными, но в то же время продуктивными. На смену Военной доктрине Украины впервые разработана Стратегия военной безопасности, которая основывается на положениях Стратегии национальной безопасности Украины. На новых началах при активном участии иностранных советников разработан Стратегический оборонный бюллетень Украины. Впервые в истории независимой Украины утвержден План обороны государства", - рассказал Таран.

Также читайте: Нардеп "Голоса" Рахманин об отставке Тарана: Он не сделал практически ничего - такого ужасного выполнения Гособоронзаказа не существовало в природе

"Надеюсь, что не останутся незамеченными революционное сближение с США и подписание уникальных двусторонних стратегических соглашений, введение службы в военном резерве, назначение первой женщины-командующего, создание законодательной основы для развертывания кибервойск. Проделано немало, на просчеты и ошибки укажут оппоненты", - резюмировал экс-министр обороны.

Автор: 

армия (8506) Минобороны (9449) оборона (5252) Таран Андрей (267)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+22
1. срыв оборон заказа,
2. судебная тяжба с Хомчаком,
3. утверждение высоты каблуков на женской обуви для парада на уровне Министра обороны
показать весь комментарий
03.11.2021 21:04 Ответить
+21
Задолженность по зп для семей бойцов во время войны. Этого хватит на диверсию.
показать весь комментарий
03.11.2021 20:59 Ответить
+18
Ничего не было сделано. Только борьба за денежные потоки, не говоря о всевозможных зашкварах.
показать весь комментарий
03.11.2021 20:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ничего не было сделано. Только борьба за денежные потоки, не говоря о всевозможных зашкварах.
показать весь комментарий
03.11.2021 20:58 Ответить
Ну как же ничего? А недвижимость и немного деньжат этот министр успел поднатянуть, уже здобуток. За время власти Зе сменилось 17 министров и каждый хоть самокат, но утащил, социальный лифт по-украински.
показать весь комментарий
03.11.2021 21:50 Ответить
....каждый хоть самокат, но утащил...- ++++++++++++
показать весь комментарий
03.11.2021 22:52 Ответить
Задолженность по зп для семей бойцов во время войны. Этого хватит на диверсию.
показать весь комментарий
03.11.2021 20:59 Ответить
Какие достижения? Уди достойно, не позорься
показать весь комментарий
03.11.2021 20:59 Ответить
Заборона відповідати на вогонь сепапрів та виведення військ .
показать весь комментарий
03.11.2021 21:01 Ответить
Звільнення. Це єдине чим він потішив.
показать весь комментарий
03.11.2021 21:01 Ответить
А должен был бы пулю себе в лоб пустить. Если он офицер.
показать весь комментарий
03.11.2021 22:14 Ответить
видим и реформы , видим и поход в жопу, ой, в европу
показать весь комментарий
03.11.2021 21:01 Ответить
показать весь комментарий
03.11.2021 21:01 Ответить
Пока не посадили - это уже достижение.
показать весь комментарий
03.11.2021 21:02 Ответить
Та шо ж такоє?! Скромні оХВицєри тільки про недоліки в роботі розповідають, а ці про достіжЄнія, мля...
показать весь комментарий
03.11.2021 21:02 Ответить
1. срыв оборон заказа,
2. судебная тяжба с Хомчаком,
3. утверждение высоты каблуков на женской обуви для парада на уровне Министра обороны
показать весь комментарий
03.11.2021 21:04 Ответить
4. Реальное возвращение бумажно-справочной армии.
показать весь комментарий
03.11.2021 22:58 Ответить
5. Комплектование частей квадратно-руко**** методом, по принципу "забудь что тебя учили" ты теперь в других войсках.
показать весь комментарий
03.11.2021 23:05 Ответить
6. Платные офицерские курсы.
показать весь комментарий
04.11.2021 08:01 Ответить
І це все було "продєлано" під керівництвом вєрховного Головнокомандувача неЛоха...а ті бойові офіцери, які перед ним підняли армію від "резинових тапок" до ********* ОБМУНДИРУВА́ННЯ та озброєння зараз знаходять або загратовані або під слідством...
показать весь комментарий
03.11.2021 21:05 Ответить
И это был, к несчастью, Министр Обороны (***** ОБОРОНЫ) нашей страны. При Овоще Богатыреву пытались поставить. Может зеледент переплюнет рекорд и верещучка все-таки будет?
показать весь комментарий
03.11.2021 21:06 Ответить
10 ьк 1 шо будет
показать весь комментарий
03.11.2021 21:22 Ответить
та вот это и ********...
показать весь комментарий
03.11.2021 21:25 Ответить
показать весь комментарий
03.11.2021 21:06 Ответить
Одні популісти,бо все від шулера Зеленського!Роботи -ніякої,зато - пихата некомпетентність при великій зарплаті !
показать весь комментарий
03.11.2021 21:06 Ответить
"За что из Эдэма и был изгнан Адам".
показать весь комментарий
03.11.2021 21:13 Ответить
Прізвище у Адама виявилось не райське... Ну тепер все буде "кошерно" і "хуцпоносно" - "Впегьод огли а мі за вамі і грудью постоім за вашімі спінамі"...
показать весь комментарий
03.11.2021 22:07 Ответить
Оказывается у него ещё и достижения были
показать весь комментарий
03.11.2021 21:13 Ответить
"Зміни, що відбувалися впродовж останніх півтора роки у Міністерстві оборони та Збройних Силах, дозволили забезпечити безповоротність нашого євроатлантичного курсу: точку неповернення пройдено, відмова від реформ є неможливою. Це головний висновок, який можу зробити після завершення своєї каденції на одній з ключових посад у секторі безпеки та оборони нашої держави", - заявив Таран". - Йому це написали сценаристи кварталу чи міша мудоляк?
показать весь комментарий
03.11.2021 21:14 Ответить
Знищення реформи харчування і речового забезпечення. Скільки житла побудовано за два з половиною роки? Закупівля військового мотлоху в Чехії по захмарним цінам.
показать весь комментарий
03.11.2021 21:15 Ответить
Спичрайтеры понаписывали, а Тарану, бедняге, читать-пыхтеть-позориться...
показать весь комментарий
03.11.2021 21:17 Ответить
Мої здобутки на посту Міністра Оборони:
- Здобув віллу
- Здобув яхту
- Здобув Лексус
- Здобув грошей
показать весь комментарий
03.11.2021 21:19 Ответить
таки не поувольняли многих офицеров и генералов,которые прошли АТО и получили авторитет и уважение армейцев.хотя и есть политические преследования воевавших,но это уже не от МО зависит.
всего про тарана не знаю,не могу судить.но то,что пришелся не по вкусу зеленой пошести тоже о многом говорит
показать весь комментарий
03.11.2021 21:33 Ответить
- все реформы поставлены на паузу

- реформа питания вообще скасована

- топливо на 21 год закупили в августе

- аэроразведку расформировали

- 2 года игнорили саммит НАТО

- оборонзаказ провален

- зарплата военных - как у кассира атб в Киеве
показать весь комментарий
03.11.2021 21:41 Ответить
Ще один насцяв ,зеленим в очі😀А стадо вірить?
показать весь комментарий
03.11.2021 21:49 Ответить
Здобув навіть червоні революційні туфлі в нагороду.
показать весь комментарий
03.11.2021 22:01 Ответить
"Отказ от реформ невозможен..." Тобто, Таран старався, але не получилось відвернути Євроатлантичну інтеграцію. Нічого, наступний міністр спробує...
показать весь комментарий
03.11.2021 22:12 Ответить
Если бы этот Таран был бы офицером, а не чмом, то обязан был бы застрелиться. Но у него ни чести ни совести.
показать весь комментарий
03.11.2021 22:13 Ответить
Що ж ти засцяв, з такими «досягненнями» звітувати перед ВР???
показать весь комментарий
03.11.2021 22:31 Ответить
Все вы конечно полководцы опытные, кИздеть С ДИВАНА НЕ МЕшКИ ТАСКАТЬ! Посмотрим что бубочкин Резник с ВСУ сделает, думаете лучше будет??
показать весь комментарий
03.11.2021 23:12 Ответить
Резніков в 1991 - співзасновник брокерської компанії «Галицькі цінні папери» (Galicia Securities), яка збанкрутувала.
І це перша його робота в житті
показать весь комментарий
04.11.2021 08:51 Ответить
основні достіженія це запоров все до чого руки дійшли. Тупо і закупки просрав і ракетну програму і харчування. Все ***** проїбав.
показать весь комментарий
03.11.2021 23:32 Ответить
Українці, допоможіть звільнити бойового генерала! !!!Хто скільки може...Для клієнтів Приватбанку (лише):
5169 3305 2158 3853
Інші банки:
**** рахунок UA483052990000026000026201853
Код ЄДРПОУ/ІПН: 42992954
Найменування отримувача: ГО СОЛIДАРНА СПРАВА ГРОМАД
Призначення платежу: благодійна безповоротна допомога на користь ГО
показать весь комментарий
03.11.2021 23:36 Ответить
+
показать весь комментарий
04.11.2021 00:33 Ответить
Уезжает красноармеец на фронт, за поездом бежит заплаканная жена. Орет:

-Ваня куда тебе писать?

-Маша, пиши сразу в плен.
показать весь комментарий
04.11.2021 07:23 Ответить
Типичный совковский коррупционер.
показать весь комментарий
04.11.2021 07:54 Ответить
Того "артилериста" і в ВСУ не поважають і його кодлокоманду, яка тільки "стрілки" переводить в своїй "роботі"
показать весь комментарий
04.11.2021 08:48 Ответить
 
 