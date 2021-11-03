Можливо, ексміністр оборони Таран тепер розповість правду про "вагнергейт", - нардепка "ЄС" Геращенко
Звільнений з посади міністра оборони Таран має понести відповідальність за зрив реформ у ЗСУ. А також має відповісти, зокрема, перед нашими розвідниками, які брали участь у спецоперації із захоплення найманців ПВК Вагнера, за її зрив.
Про це з трибуни парламенту заявила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"В нас багато питань до пана Тарана. І перше з них – ви поставили підпис під "операцією вагнерівців" і зараз про це мовчите? Можливо, скажете правду після вашої відставки?", – зазначила Геращенко.
Вона зазначила, що з 2014 по 2019 рік команда п’ятого Президента Порошенка будувала нову українську армію.
"Зеленський розпочав свою роботу з того, що відвів наші ЗСУ по всій лінії фронту, оголивши її. І так само ліквідував всі реформи разом з Тараном", – констатувала Геращенко.
"У нас катастрофа зі стратегічними запасами, і завтра не буде чим воювати. У нас сьогодні, у листопаді закупають паливо на 2021 рік. У нас катастрофа з пальним. У нас корупційний скандал з харчуванням", – констатує Геращенко.
"Ми розпочали і зробили цю реформу харчування, а сьогодні військові їдять кашу з черв’яками, і за це ви відповідаєте разом з вашим Верховним Головнокомандувачем", – наголосила народна депутатка.
"У нас насправді катастрофа з кадрами, тому що Таран – це вже буде третій міністр оборони за часів Зеленського, – тільки з’ясовував стосунки і привів на посади людей, які в 2013 році не воювали, а вимагали з солдатів дачі їм будувати. У нас сьогодні корупційні історії виникають з військовими містечками і з землею міністерства оборони. Де правоохоронні органи?", – обурилася Ірина Геращенко.
"У нас системне невиконання оборонного замовлення. У нас блокується закупівля техніки і немає жодної нової одиниці військової техніки. А на параді цього року була вся техніка, випущена або відремонтована за часів Верховного Головнокомандувача Порошенка", – резюмує Ірина Геращенко.
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Еще могилка убитого зелядями Полякова травой не поросла.
Ні, ти не зможеш.
Ти ж - зебіл.
За этой что ли?
Так нынешняя побогатше! Правда и поскупее.))
что может от"
Примеры естььишимической болезни сердца такси обблювать"