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Новини Війна
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Можливо, ексміністр оборони Таран тепер розповість правду про "вагнергейт", - нардепка "ЄС" Геращенко

Можливо, ексміністр оборони Таран тепер розповість правду про

Звільнений з посади міністра оборони Таран має понести відповідальність за зрив реформ у ЗСУ. А також має відповісти, зокрема, перед нашими розвідниками, які брали участь у спецоперації із захоплення найманців ПВК Вагнера, за її зрив.

Про це з трибуни парламенту заявила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"В нас багато питань до пана Тарана. І перше з них – ви поставили підпис під "операцією вагнерівців" і зараз про це мовчите? Можливо, скажете правду після вашої відставки?", – зазначила Геращенко.

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Вона зазначила, що з 2014 по 2019 рік команда п’ятого Президента Порошенка будувала нову українську армію.

"Зеленський розпочав свою роботу з того, що відвів наші ЗСУ по всій лінії фронту, оголивши її. І так само ліквідував всі реформи разом з Тараном", – констатувала Геращенко.

"У нас катастрофа зі стратегічними запасами, і завтра не буде чим воювати. У нас сьогодні, у листопаді закупають паливо на 2021 рік. У нас катастрофа з пальним. У нас корупційний скандал з харчуванням", – констатує Геращенко.

"Ми розпочали і зробили цю реформу харчування, а сьогодні військові їдять кашу з черв’яками, і за це ви відповідаєте разом з вашим Верховним Головнокомандувачем", – наголосила народна депутатка.

"У нас насправді катастрофа з кадрами, тому що Таран – це вже буде третій міністр оборони за часів Зеленського, – тільки з’ясовував стосунки і привів на посади людей, які в 2013 році не воювали, а вимагали з солдатів дачі їм будувати. У нас сьогодні корупційні історії виникають з військовими містечками і з землею міністерства оборони. Де правоохоронні органи?", – обурилася Ірина Геращенко.

"У нас системне невиконання оборонного замовлення. У нас блокується закупівля техніки і немає жодної нової одиниці військової техніки. А на параді цього року була вся техніка, випущена або відремонтована за часів Верховного Головнокомандувача Порошенка", – резюмує Ірина Геращенко.

Автор: 

армія (3782) Геращенко Ірина (1150) Зеленський Володимир (24576) Міноборони (7516) відставка (1473) ПВК Вагнер (1543) ЗСУ (7719) Таран Андрій (267)


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Топ коментарі
+10
Не расскажет.
Еще могилка убитого зелядями Полякова травой не поросла.
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03.11.2021 15:26 Відповісти
+8
метадон димедрол водка такси и наряд полиции и все.... узнаем вернее НЕ УЗНАЕМ....
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03.11.2021 15:25 Відповісти
+6
Сомнительно. на него у офиса Зе торбы компромата, повязаны они одним схематозом.
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03.11.2021 15:25 Відповісти
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Сомнительно. на него у офиса Зе торбы компромата, повязаны они одним схематозом.
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03.11.2021 15:25 Відповісти
метадон димедрол водка такси и наряд полиции и все.... узнаем вернее НЕ УЗНАЕМ....
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03.11.2021 15:25 Відповісти
Не расскажет.
Еще могилка убитого зелядями Полякова травой не поросла.
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03.11.2021 15:26 Відповісти
ага. еще и чистосердечное напишет, наверное.
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03.11.2021 15:27 Відповісти
о чем Ві говорите его яйца в тисках коррупции будет сидеть как міш скромно грізя золотіе запасі
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03.11.2021 15:28 Відповісти
как бы деда раньше времени димидролом не накачали..)
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03.11.2021 15:31 Відповісти
Молчание-часто продлевает жизнь...
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03.11.2021 15:33 Відповісти
Да щас. Его по заказу д'ерьмака лучше с девятиэтажки скинут.
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03.11.2021 15:34 Відповісти
Он слишком много знал, тьфу…он слишком хочет жить
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03.11.2021 15:35 Відповісти
не розкаже і про зрив держоборонзамовлення.
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03.11.2021 15:37 Відповісти
А чого тільки з Тарана спрос? Зеленський теж має бути покараний за здачу національних інтересів...
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03.11.2021 15:39 Відповісти
С какой радости он это будет делать или чтоб в срок впаяли...
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03.11.2021 15:39 Відповісти
Кому что,а медиатузам -волю!!
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03.11.2021 15:40 Відповісти
можеш пргуглити, як Зінченко перед смертю вибачався, що його розвели, і він повівся на фейк...
Ні, ти не зможеш.
Ти ж - зебіл.
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03.11.2021 15:53 Відповісти
Яку «корупцію Порошенко»? У вас є якісь данні?
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03.11.2021 15:53 Відповісти
Т.е , пока при должности не хочет , а когда уволили , должен ? Херня получатся , Ирина ?
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03.11.2021 15:45 Відповісти
Кацапка, ті одинока?
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03.11.2021 15:54 Відповісти


За этой что ли?
Так нынешняя побогатше! Правда и поскупее.))
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03.11.2021 16:00 Відповісти
И за это тоже))), правда растолстела сейчас сильно.)))
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03.11.2021 16:05 Відповісти
Всегда была в теле.)
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03.11.2021 16:11 Відповісти
Всеядна....
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03.11.2021 16:10 Відповісти
Весьма.
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03.11.2021 16:11 Відповісти
не раскажет-побоится
что может от"
Примеры естььишимической болезни сердца такси обблювать"
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03.11.2021 15:52 Відповісти
ЩаЗ,что бы потом,в такси нашли?
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03.11.2021 16:09 Відповісти
Вшивый о бане. Что в стране только это сейчас главное? Войска РФ на границе, давайте сделайте бучу,что бы им легче заходить. Как специально. У вас рыло также в пуху как у этих зеленых уличных петрушек. Если выбирать власть из лоточников и тамад свадебных то качество решений и будет как мы наблюдаем. Народец приспособился и к этим,которые и УБД дают и добровольцев отмечают( часть правда посадили,плюсом к тем что при ПеПо присели) и агентуру ловят и самолеты и спутники и ракеты пытаются делать,и инфраструктуру строят. А остальное как у всех сел на корыто и хлебай . Ничего нового. В фаворе просто другие ,у которых уже тошнота от жрачки. И варенгейт тут просто тупость высшей власти,привыкшей"общаться" и которые понятия не имели что такое государство и ответственность за"пообщаться". За это надо заплатить,но не сейчас,когда такая жопа снаружи. А вам как всегда хоть потоп лишь бы у корыта.
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03.11.2021 16:24 Відповісти
Він не любитель горілки з метадоном.
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03.11.2021 16:40 Відповісти
 
 