Возможно, экс-министр обороны Таран теперь расскажет правду о "вагнергейте", - нардеп "ЕС" Геращенко

Уволенный с должности министра обороны Таран должен понести ответственность за срыв реформ в ВСУ. А также должен ответить, в частности, перед нашими разведчиками, участвовавшими в спецоперации по захвату наемников ЧВК Вагнера, за ее срыв.

Об этом с трибуны парламента заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"У нас много вопросов к господину Тарану. И первый из них – вы поставили подпись под "операцией вагнеровцев" и сейчас об этом молчите? Может быть, скажете правду после вашей отставки?" – отметила Геращенко.

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Она отметила, что с 2014-го по 2019 год команда пятого Президента Порошенко строила новую украинскую армию.

"Зеленский начал свою работу с того, что отвел наши ВСУ по всей линии фронта, обнажив ее. И также ликвидировал все реформы вместе с Тараном", – констатировала Геращенко.

"У нас катастрофа со стратегическими запасами, и завтра нечем будет воевать. У нас сегодня, в ноябре, закупают топливо на 2021 год. У нас катастрофа с горючим. У нас коррупционный скандал с питанием", – констатирует Геращенко.

"Мы начали и сделали эту реформу питания, а сегодня военные едят кашу с червями, и за это вы отвечаете вместе с вашим Верховным Главнокомандующим", - подчеркнула народная депутат.

"У нас действительно катастрофа с кадрами, потому что Таран – это уже будет третий министр обороны во времена Зеленского, – только выяснял отношения и привел на должности людей, которые в 2013 году не воевали, а требовали с солдат дачи им строить. У нас сегодня коррупционные истории возникают с военными городками и землей Министерства обороны. Где правоохранительные органы?", – возмутилась Ирина Геращенко.

"У нас системное невыполнение оборонного заказа. У нас блокируется закупка техники и нет ни одной новой единицы военной техники. А на параде этого года была вся техника, выпущенная или отремонтированная при Верховном Главнокомандующем Порошенко", – резюмирует Ирина Геращенко.