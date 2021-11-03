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Новости Война
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Возможно, экс-министр обороны Таран теперь расскажет правду о "вагнергейте", - нардеп "ЕС" Геращенко

Возможно, экс-министр обороны Таран теперь расскажет правду о

Уволенный с должности министра обороны Таран должен понести ответственность за срыв реформ в ВСУ. А также должен ответить, в частности, перед нашими разведчиками, участвовавшими в спецоперации по захвату наемников ЧВК Вагнера, за ее срыв.

Об этом с трибуны парламента заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"У нас много вопросов к господину Тарану. И первый из них – вы поставили подпись под "операцией вагнеровцев" и сейчас об этом молчите? Может быть, скажете правду после вашей отставки?" – отметила Геращенко.

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Она отметила, что с 2014-го по 2019 год команда пятого Президента Порошенко строила новую украинскую армию.

"Зеленский начал свою работу с того, что отвел наши ВСУ по всей линии фронта, обнажив ее. И также ликвидировал все реформы вместе с Тараном", – констатировала Геращенко.

"У нас катастрофа со стратегическими запасами, и завтра нечем будет воевать. У нас сегодня, в ноябре, закупают топливо на 2021 год. У нас катастрофа с горючим. У нас коррупционный скандал с питанием", – констатирует Геращенко.

"Мы начали и сделали эту реформу питания, а сегодня военные едят кашу с червями, и за это вы отвечаете вместе с вашим Верховным Главнокомандующим", - подчеркнула народная депутат.

"У нас действительно катастрофа с кадрами, потому что Таран – это уже будет третий министр обороны во времена Зеленского, – только выяснял отношения и привел на должности людей, которые в 2013 году не воевали, а требовали с солдат дачи им строить. У нас сегодня коррупционные истории возникают с военными городками и землей Министерства обороны. Где правоохранительные органы?", – возмутилась Ирина Геращенко.

"У нас системное невыполнение оборонного заказа. У нас блокируется закупка техники и нет ни одной новой единицы военной техники. А на параде этого года была вся техника, выпущенная или отремонтированная при Верховном Главнокомандующем Порошенко", – резюмирует Ирина Геращенко.

Автор: 

армия (8506) Геращенко Ирина (1630) Зеленский Владимир (21077) Минобороны (9450) отставка (3163) ЧВК Вагнер (1335) ВСУ (6735) Таран Андрей (267)


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Топ комментарии
+10
Не расскажет.
Еще могилка убитого зелядями Полякова травой не поросла.
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03.11.2021 15:26 Ответить
+8
метадон димедрол водка такси и наряд полиции и все.... узнаем вернее НЕ УЗНАЕМ....
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03.11.2021 15:25 Ответить
+6
Сомнительно. на него у офиса Зе торбы компромата, повязаны они одним схематозом.
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03.11.2021 15:25 Ответить
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Сомнительно. на него у офиса Зе торбы компромата, повязаны они одним схематозом.
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03.11.2021 15:25 Ответить
метадон димедрол водка такси и наряд полиции и все.... узнаем вернее НЕ УЗНАЕМ....
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03.11.2021 15:25 Ответить
Не расскажет.
Еще могилка убитого зелядями Полякова травой не поросла.
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03.11.2021 15:26 Ответить
ага. еще и чистосердечное напишет, наверное.
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03.11.2021 15:27 Ответить
о чем Ві говорите его яйца в тисках коррупции будет сидеть как міш скромно грізя золотіе запасі
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03.11.2021 15:28 Ответить
как бы деда раньше времени димидролом не накачали..)
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03.11.2021 15:31 Ответить
Молчание-часто продлевает жизнь...
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03.11.2021 15:33 Ответить
Да щас. Его по заказу д'ерьмака лучше с девятиэтажки скинут.
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03.11.2021 15:34 Ответить
Он слишком много знал, тьфу…он слишком хочет жить
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03.11.2021 15:35 Ответить
не розкаже і про зрив держоборонзамовлення.
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03.11.2021 15:37 Ответить
А чого тільки з Тарана спрос? Зеленський теж має бути покараний за здачу національних інтересів...
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03.11.2021 15:39 Ответить
С какой радости он это будет делать или чтоб в срок впаяли...
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03.11.2021 15:39 Ответить
Кому что,а медиатузам -волю!!
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03.11.2021 15:40 Ответить
можеш пргуглити, як Зінченко перед смертю вибачався, що його розвели, і він повівся на фейк...
Ні, ти не зможеш.
Ти ж - зебіл.
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03.11.2021 15:53 Ответить
Яку «корупцію Порошенко»? У вас є якісь данні?
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03.11.2021 15:53 Ответить
Т.е , пока при должности не хочет , а когда уволили , должен ? Херня получатся , Ирина ?
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03.11.2021 15:45 Ответить
Кацапка, ті одинока?
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03.11.2021 15:54 Ответить


За этой что ли?
Так нынешняя побогатше! Правда и поскупее.))
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03.11.2021 16:00 Ответить
И за это тоже))), правда растолстела сейчас сильно.)))
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03.11.2021 16:05 Ответить
Всегда была в теле.)
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03.11.2021 16:11 Ответить
Всеядна....
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03.11.2021 16:10 Ответить
Весьма.
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03.11.2021 16:11 Ответить
не раскажет-побоится
что может от"
Примеры естььишимической болезни сердца такси обблювать"
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03.11.2021 15:52 Ответить
ЩаЗ,что бы потом,в такси нашли?
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03.11.2021 16:09 Ответить
Вшивый о бане. Что в стране только это сейчас главное? Войска РФ на границе, давайте сделайте бучу,что бы им легче заходить. Как специально. У вас рыло также в пуху как у этих зеленых уличных петрушек. Если выбирать власть из лоточников и тамад свадебных то качество решений и будет как мы наблюдаем. Народец приспособился и к этим,которые и УБД дают и добровольцев отмечают( часть правда посадили,плюсом к тем что при ПеПо присели) и агентуру ловят и самолеты и спутники и ракеты пытаются делать,и инфраструктуру строят. А остальное как у всех сел на корыто и хлебай . Ничего нового. В фаворе просто другие ,у которых уже тошнота от жрачки. И варенгейт тут просто тупость высшей власти,привыкшей"общаться" и которые понятия не имели что такое государство и ответственность за"пообщаться". За это надо заплатить,но не сейчас,когда такая жопа снаружи. А вам как всегда хоть потоп лишь бы у корыта.
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03.11.2021 16:24 Ответить
Він не любитель горілки з метадоном.
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03.11.2021 16:40 Ответить
 
 