1 609 29

50,4% украинцев знают о срыве спецоперации по "вагнеровцам", 40,5% из них считают причиной провала слив информации высшим политическим руководством Украины, - опрос Центра Разумкова

50,4% украинцев знают о срыве спецоперации украинских спецслужб по задержанию наемников ЧВК Вагнер.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

"Около половины опрошенных (47,5%) ничего не знают о срыве спецоперации украинских спецслужб по задержанию наемников из российской частной армии Вагнера — Вагнергейте. Что-то слышали об этом, но не знают деталей, 36,3% респондентов, а 14,1% ответили, что достаточно хорошо осведомлены об этой ситуации", - говорится в исследовании.

Любой чиновник, кроме президента, - глава ВСК Безуглая рассказала, кого могут допросить по делу "вагнеровцев"

"Среди респондентов, которые хотя бы что-то знают о "Вагнергейте", 40,5% считают главной причиной срыва операции целенаправленную передачу информации со стороны высшего политического руководства Украины. 15,1% осведомленных респондентов главной причиной срыва считают нехватку профессионализма и ошибки со стороны высшего политического руководства Украины, а 12,8% непрофессионализм и ошибки работников украинских спецслужб. 6,3% опрошенных, хотя бы что-то знающих о "Вагнергейте", главной причиной срыва операции считают то, что российские/белорусские спецслужбы сами смогли узнать об операции и сорвать ее, еще 4,6% информированных респондентов считают все это случайным стечением обстоятельств", - отмечают авторы исследования. 

50,4% украинцев знают о срыве спецоперации по вагнеровцам, 40,5% из них считают причиной провала слив информации высшим политическим руководством Украины, - опрос Центра Разумкова 01
50,4% украинцев знают о срыве спецоперации по вагнеровцам, 40,5% из них считают причиной провала слив информации высшим политическим руководством Украины, - опрос Центра Разумкова 02

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 23 по 27 октября 2021 года методом САТИ (телефонный опрос). Были опрошены 1200 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95. Исследование проведено по заказу Интернет-издания "Обозреватель".

Ранее Зеленский признался, что он провалил спецоперацию по захвату "вагнеровцев": "Когда они заехали, я сказал Лукашенко: "там у вас боевики". Нардепы от оппозиции уже потребовали, чтобы ВСК по делу "вагнеровцев" продолжила работу и установила, почему Зеленский сообщил Лукашенко о приезде наемников.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.

ЧВК Вагнер (1339) Разумков Дмитрий (1522)
+12
показать весь комментарий
01.11.2021 13:49
+8
Майже 50% населення взагалі не цікавляться і не вчехляються ні в що. Але з розумним видом ходять голосувати і розказують, який правильний у них вибір.
01.11.2021 13:44
01.11.2021 13:44 Ответить
+8
Побільше паперу і великий кущ коноплі. Завертає та летить хоч на Уран.
показать весь комментарий
01.11.2021 13:48
01.11.2021 13:44
01.11.2021 13:44 Ответить
Побільше паперу і великий кущ коноплі. Завертає та летить хоч на Уран.
показать весь комментарий
01.11.2021 13:48
для ЗЕ-бені потрібна не космічна ракета,

а Великая косміческая, та що літає нах..й
показать весь комментарий
01.11.2021 13:53
Майже 50% населення взагалі не цікавляться і не вчехляються ні в що. Але з розумним видом ходять голосувати і розказують, який правильний у них вибір.
01.11.2021 13:44
01.11.2021 13:44 Ответить
Не обижайтесь, просто на все плохие новости возмущений нехватает. Конечно важнее правильный выбор ЗЕ и ПЕ, разобраться в деталях спеоперации, но таймменеджмент у украинцев просто дно.
01.11.2021 14:32
01.11.2021 14:32 Ответить
Значит нужно делать так что бы узнали все..
01.11.2021 13:47
01.11.2021 13:47 Ответить
Госизмену на хлеб не намажешь.

Кугутов надо бить по желудку и кошельку. Остальное им пофигу.
01.11.2021 13:48
01.11.2021 13:48 Ответить
Мочи Зе плесень воровитую офшорную!
01.11.2021 13:47
01.11.2021 13:47 Ответить
Главного вопроса не задали, НА ЧТО ЭТО ВЛИЯЕТ?
показать весь комментарий
01.11.2021 13:48
01.11.2021 13:49
01.11.2021 13:49 Ответить
"Цвет нации! ЭЛИТА!" мать их так.....А Коля Каклета где? И много ишо "достойнейших" не упомянули!
01.11.2021 13:53
01.11.2021 13:53 Ответить
А чому тільки Колі Котлєти немає. Де Юзік, де Анал, де кінолог, що собак міняє на газ, де таторови і портнови?
показать весь комментарий
01.11.2021 16:14
Очень интеллектуальные лица на фото.Специально ,самых умных выбрал?
показать весь комментарий
01.11.2021 13:55
це від їх батьків все. я не при ділах.
показать весь комментарий
01.11.2021 13:57
50,4% украинцев знают о срыве спецоперации украинских спецслужб по задержанию наемников ЧВК Вагнер-- тоесть они знают о государственной измене высшим руководством страны во главе с"зе"
показать весь комментарий
01.11.2021 13:53
Судя по результатам последних опросов, величайший лидера всей вселенной не оправдал возложенные на него украинскими олигархами, а также и россиянами и их агентами влияния в Украине надежды, поэтому его усиленно начали топить, при чем как на олигархических, так и на пророссийских каналах.
Теперь уж хорошо, если по окончанию своих полномочий он просто успеет убежать, а не отправится в тюрьму.
01.11.2021 13:54
01.11.2021 13:54 Ответить
Большинству пофиг. Им главное дешевая ковбаса как при совке, и кредит на ланос от азирова с доларом по 8 (на который убивался золотовалютный запас).
показать весь комментарий
01.11.2021 14:01
Ничего не пофиг. Я как узнал про срыв спецоперации по вагнеровцам, так сразу же отреагировал, тупнул ногой и заскрипел зубами. Уже пол года не ем колбасу.
показать весь комментарий
01.11.2021 14:15
И так же примерно все остальные. из экспертов по вирусологии быстро перешли в эксперты по международным шпионским спецоперациям.
показать весь комментарий
01.11.2021 14:19
показать весь комментарий
01.11.2021 14:10
Иногда удивляешься действиям политиков. Два примера всего. По Раше, сбили в ОРДЛО пассажирский самолет и в отказку.. А просто нужно было сказать - "Да мы поставили военную технику в ОРДЛО и туда поехали наши " добровольцы" специалисты и вместе с "трактористами и шахтерами" случайно сбили самолет, приняв его за боевой или военно транспортный Украины ( потому что на то время Украина их применяла, хоть и изредка). Поэтому приносим извинения, выплачиваем компенсацию и т.д. Все вопрос закрыт ( но на наше счастье им ума на это не хватило и они получили санкции) Теперь о нас. ( по вагнеровцам) Наши спец службы ( возможно с американцами) организовали спец операцию. Да было бы громкое дело, рейтинги, моральное удовлетворение и т.д. Но власти соизмеряли риски последствий. По сути принудительная посадка пассажирского самолета. и это не самое главное. Главное это реакция РФ и Путинило. Ну если и не война, то очень- очень серьезное обострение на фронте с локальными боями, возможно потеря некоторых районов. Опять же как после такой акции вообще , даже онлайн, вести какие то переговоры,. и т.п. Кроме того это по сути " черная метка " всей нынешней власти в Украине пожизненно ( будут искать даже в сортире) По сути это щелчок Пукина по носу, приятно, но очень опасно. Ну так вот нужно было сразу Зеле объяснить эту ситуацию именно так ( кроме последнего пункта, про " черную метку") и объяснить что отмена операции была обусловлена вот этими причинами. Все.. повозмущались и забыли. Но тоже пошли в отказку.. врали.. потом признались.. Потом сам Зеля взял все на себя ( видимо прикрыл Ермака, думаю только ради него он мог так подставиться). Все тайное становится явным. Но политики пытаются отложить неприятный момент. но при этом грузнут все глубже и глубже во вранье.. Не хватает политической воли.
показать весь комментарий
01.11.2021 14:14
Они всё "знают", и не важно что они ничего не видели, не слышали и ни одного документа не прочитали. Они не знают с кем спит их жена или муж, но это они знают. Но они всё "знают" про сложнейшие спецоперации.
показать весь комментарий
01.11.2021 14:17
То есть. мудрый избиратель знает, что выбрал кглавнокомандующим воюющей страны вражеского агента, предателя, диверсанта, колаборанта, и продолжает за него голосовать на опросах?
показать весь комментарий
01.11.2021 14:26
показать весь комментарий
01.11.2021 15:15
Во всём мире вину устанавливает суд, и только в украине вину устанавливают опросом.
показать весь комментарий
01.11.2021 15:30
Ви хотіли сказати РНБО?
показать весь комментарий
01.11.2021 16:15
Що хотів то сказав, а ви як завжди щось вигадали.
показать весь комментарий
01.11.2021 17:06
Краще проведіть опитування: "Чи цікавить ще когось ця тема?" Заїздили її до дір. Шукайте щось нове та актуальне. Офшори десятирічної давнини не пропонувати)
показать весь комментарий
01.11.2021 16:34
Правда выглядит так: 20% опрошенных считают, что виноват Зе, остальные 80% так не считают или им класть с прибором на это важнейшее событие.
показать весь комментарий
01.11.2021 17:46
 
 