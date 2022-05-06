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Новости
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Россияне выпустили по Одесщине 2 ракеты, - ОВА

ракета

6 мая российская авиация нанесла удар по Одесщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, информацию об авиаударе обнародовал в телеграм-канале глава Одесской ОВА Максим Марченко.

Он заявил, что Россия ударила по Одесскому району двумя ракетами.

Читайте также: Украинская ПВО сбила российскую ракету над Одесской областью (обновлено)

Автор: 

Одесская область (3632) ракеты (3609)


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Топ комментарии
+18
бісяться чєрті обісрані! хєр вам а не Одесу! вона вас на бутилку посадить!
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06.05.2022 22:15 Ответить
+11
Максим Мирович@MirovichMedia

https://twitter.com/MirovichMedia/status/1522541698596982787 7 ч

Походу черноморские бычки уделают по жирности чернобаевских собак.
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06.05.2022 22:27 Ответить
+7
"адмирал эссен" замер в тревожном ожидании )
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06.05.2022 22:14 Ответить
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"адмирал эссен" замер в тревожном ожидании )
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06.05.2022 22:14 Ответить
Максим Мирович@MirovichMedia

https://twitter.com/MirovichMedia/status/1522541698596982787 7 ч

Походу черноморские бычки уделают по жирности чернобаевских собак.
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06.05.2022 22:27 Ответить
Вырастут по 2 метра длиной и 300 кг весом.
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07.05.2022 01:25 Ответить
бісяться чєрті обісрані! хєр вам а не Одесу! вона вас на бутилку посадить!
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06.05.2022 22:15 Ответить
Бач, як кацапського фюрера передсмертні судоми тіпають.
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06.05.2022 22:18 Ответить
Коммент про то, что Арестович пистун - потерли

Ок, Арестович герой - сказал ракет больше нет, значит нет

Может этот не потрут
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06.05.2022 22:54 Ответить
Сооснователь и бывший глава информационного отделения партии «Правый сектор», экс-депутат Верховной Рады Украины и член украинской делегации в ПАСЕ, политический активист и боец ВСУ Борислав Береза прокомментировал заявление советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Украина проводит в отношении режима в Беларуси https://charter97.org/ru/news/2022/5/5/466401/ политику Realpolitik .

- Я считаю, что лучший вариант для Арестовича - молчать и не говорить глупостей, даже если он говорящая голова Офиса президента [Украины]. Поддержка подобных типажей: Лукашенко, Каддафи, Саддам Хусейн, Путин, Ким Чены Ир, Гитлер, Муссолини - это поддержка уничтожения народов и поддержка кровавых режимов. Поэтому любое взаимодействие с мерзавцами делает тебя тоже мерзавцем. И когда Арестович такое говорит, то показывает свой низкий моральный уровень и то, что для него деньги превыше чести. Потому что если бы нам (украинцам - прим.) важны были «бабки», если бы нам была важна экономическая составляющая, то мы давно уже сдались России. А мы не сдаемся. Так и здесь: значит, будем делать все, но ничего не купим у режима Лукашенко. Ни электроэнергию, которую раньше покупали люди, близкие к власти, ни битум, который покупали люди, близкие к власти, ни соляру, которую покупали люди, близкие к власти. «Бабло» людей близких к власти Украину мало интересует. Эти люди должны уйти из власти, как и должен уйти Лукашенко. Нам нужно выстраивать дружеские отношения с белорусским народом. Нам нужно протягивать руку дружбы друг другу, но без подонков во власти, которые все измеряют счетом, деньгами или личным интересом, - заявил Борислав Береза в интервью https://www.youtube.com/watch?v=LkhqqzyerTI&t=2293s «Еврорадио» .
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07.05.2022 01:02 Ответить
шоб там кто не говорил, но над нашим районом (не буду называть))) второй день подряд во время тревоги летаю МиГи (наши). Красавцы!! Сегодня лично слышал как сбивали ракеты недалеко от нашего населенного пункта. Слава ЗСУ!!!
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07.05.2022 00:25 Ответить
В нашому регіоні теж. Як тільки патрулюють - ні одна не долітає.
Як тільки Мігів нема - летить скотина.
Можливо, на постійне патрулювання всього простору не вистачає.....
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07.05.2022 01:04 Ответить
 
 