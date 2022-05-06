Россияне выпустили по Одесщине 2 ракеты, - ОВА
6 мая российская авиация нанесла удар по Одесщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, информацию об авиаударе обнародовал в телеграм-канале глава Одесской ОВА Максим Марченко.
Он заявил, что Россия ударила по Одесскому району двумя ракетами.
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+18 саша паламарчук
показать весь комментарий06.05.2022 22:15 Ответить Ссылка
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https://twitter.com/MirovichMedia/status/1522541698596982787 7 ч
Походу черноморские бычки уделают по жирности чернобаевских собак.
Ок, Арестович герой - сказал ракет больше нет, значит нет
Может этот не потрут
- Я считаю, что лучший вариант для Арестовича - молчать и не говорить глупостей, даже если он говорящая голова Офиса президента [Украины]. Поддержка подобных типажей: Лукашенко, Каддафи, Саддам Хусейн, Путин, Ким Чены Ир, Гитлер, Муссолини - это поддержка уничтожения народов и поддержка кровавых режимов. Поэтому любое взаимодействие с мерзавцами делает тебя тоже мерзавцем. И когда Арестович такое говорит, то показывает свой низкий моральный уровень и то, что для него деньги превыше чести. Потому что если бы нам (украинцам - прим.) важны были «бабки», если бы нам была важна экономическая составляющая, то мы давно уже сдались России. А мы не сдаемся. Так и здесь: значит, будем делать все, но ничего не купим у режима Лукашенко. Ни электроэнергию, которую раньше покупали люди, близкие к власти, ни битум, который покупали люди, близкие к власти, ни соляру, которую покупали люди, близкие к власти. «Бабло» людей близких к власти Украину мало интересует. Эти люди должны уйти из власти, как и должен уйти Лукашенко. Нам нужно выстраивать дружеские отношения с белорусским народом. Нам нужно протягивать руку дружбы друг другу, но без подонков во власти, которые все измеряют счетом, деньгами или личным интересом, - заявил Борислав Береза в интервью https://www.youtube.com/watch?v=LkhqqzyerTI&t=2293s «Еврорадио» .
Як тільки Мігів нема - летить скотина.
Можливо, на постійне патрулювання всього простору не вистачає.....