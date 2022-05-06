Украинская ПВО сбила российскую ракету над Одесской областью (обновлено)

Украинские средства противовоздушной обороны сбили очередную ракету. Воздушную цель поразили в небе над Одесской областью.

Как передает Цензор.НЕТ, горсовет Белгород-Днестровского в телеграмме сообщил, что ПВО сбил беспилотник.

"Уточняем информацию, наша ПВО сбила беспилотник над территорией города", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что над Белгород-Днестровским районом силы ПВО сбили российскую ракету.

Как сообщил мэр Белгород-Днестровского Виталий Граждан, ракету сбили около 08:00, когда она пролетала над Белгород-Днестровским районом.

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