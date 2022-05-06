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Украинская ПВО сбила российскую ракету над Одесской областью (обновлено)

ракета

Украинские средства противовоздушной обороны сбили очередную ракету. Воздушную цель поразили в небе над Одесской областью.

Как передает Цензор.НЕТ, горсовет Белгород-Днестровского в телеграмме сообщил, что ПВО сбил беспилотник.

"Уточняем информацию, наша ПВО сбила беспилотник над территорией города", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что над Белгород-Днестровским районом силы ПВО сбили российскую ракету.

Как сообщил мэр Белгород-Днестровского Виталий Граждан, ракету сбили около 08:00, когда она пролетала над Белгород-Днестровским районом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты ударили по Закарпатью ракетами с осколочно-фугасным наполнением. ФОТО

Одесская область (3632) ПВО (2826) ракеты (3609)


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Топ комментарии
+13
Хроника деградации

@sergeenko_i

·
https://twitter.com/sergeenko_i/status/1522453578559987714 17 мин

Прогулочный крейсер «Москва» просто плавал по Чёрному морю и затонул.
Самолёт Су-34 совершал регулярный рейс на Харьков и упал.
Мужчина курил на нефтебазе под Брянском и произошло возгорание.
Эти и другие *********** истории вы можете послушать ежедневно на брифингах Минобороны.
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06.05.2022 09:08 Ответить
+8
Доброго ранку !!! Дякуемо вам !!!!
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06.05.2022 08:58 Ответить
+8
ППО України-респект...
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06.05.2022 08:58 Ответить
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Доброго ранку !!! Дякуемо вам !!!!
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06.05.2022 08:58 Ответить
ППО України-респект...
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06.05.2022 08:58 Ответить
Что в Краматорске?
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06.05.2022 08:58 Ответить
Нужно не ракеты сбивать, а то, откуда они вылетают. Это тоже самое, что бронежилеты менять и ловить на них пули, а не убить того, кто стреляет по тебе. Максимально тупая власть и руководство. не могут корабли потопить за столько времени. Все средства нужно кинуть на потопление всех кораблей и на уничтожение крымского моста. Запускать одновременно море ракет и какие то ПВО собьют, но какие то долетят. И беспилотники и нужны подводные дроны и торпеды и все одновременно. И запуски производить со всех сторон. И всем, что есть! Это соразмерно предательству, что этого до сих пор не сделано.
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06.05.2022 09:06 Ответить
зрада ёпа
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06.05.2022 09:09 Ответить
Вас розшукують В Генеральному Штабі )))
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06.05.2022 09:09 Ответить
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06.05.2022 09:10 Ответить
Чоловіче, та вся Україна б цього хотіла.
Але є маленький нюанс - немає технічної можливості.
Чим топити кораблі? У нас що, є протикорабельні ракети повітряного базування?
Чим знищувати об'єкти ворога, в т.ч. Кримський міст? У нас є тактичні ракети "земля-земля"?
Є старі Точка-У які, мало того, що не відрізняються точністю, та ще і летять на 100 км.
ОТРК "Грім" не зробили а тепер чекаємо на американські системи залпового вогню.
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06.05.2022 09:36 Ответить
Вы будете учить четырехзвездочного генерала?
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06.05.2022 10:43 Ответить
однобольшезвездочного генералиссимуса
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06.05.2022 14:25 Ответить
Хроника деградации

@sergeenko_i

·
https://twitter.com/sergeenko_i/status/1522453578559987714 17 мин

Прогулочный крейсер «Москва» просто плавал по Чёрному морю и затонул.
Самолёт Су-34 совершал регулярный рейс на Харьков и упал.
Мужчина курил на нефтебазе под Брянском и произошло возгорание.
Эти и другие *********** истории вы можете послушать ежедневно на брифингах Минобороны.
показать весь комментарий
06.05.2022 09:08 Ответить
 
 