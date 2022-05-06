Украинская ПВО сбила российскую ракету над Одесской областью (обновлено)
Украинские средства противовоздушной обороны сбили очередную ракету. Воздушную цель поразили в небе над Одесской областью.
Как передает Цензор.НЕТ, горсовет Белгород-Днестровского в телеграмме сообщил, что ПВО сбил беспилотник.
"Уточняем информацию, наша ПВО сбила беспилотник над территорией города", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что над Белгород-Днестровским районом силы ПВО сбили российскую ракету.
Как сообщил мэр Белгород-Днестровского Виталий Граждан, ракету сбили около 08:00, когда она пролетала над Белгород-Днестровским районом.
Топ комментарии
+13 Перехватчик
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+8 Валерий Викторович #508978
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+8 Александр Чуднивец #474549
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Але є маленький нюанс - немає технічної можливості.
Чим топити кораблі? У нас що, є протикорабельні ракети повітряного базування?
Чим знищувати об'єкти ворога, в т.ч. Кримський міст? У нас є тактичні ракети "земля-земля"?
Є старі Точка-У які, мало того, що не відрізняються точністю, та ще і летять на 100 км.
ОТРК "Грім" не зробили а тепер чекаємо на американські системи залпового вогню.
@sergeenko_i
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https://twitter.com/sergeenko_i/status/1522453578559987714 17 мин
Прогулочный крейсер «Москва» просто плавал по Чёрному морю и затонул.
Самолёт Су-34 совершал регулярный рейс на Харьков и упал.
Мужчина курил на нефтебазе под Брянском и произошло возгорание.
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