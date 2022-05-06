Українська ППО збила безпілотник над Одещиною (оновлено)
Українські засоби протиповітряної оборони збили безпілотник. Повітряну ціль уразили в небі над Одеською областю.
Як передає Цензор.НЕТ, міськрада Білгород-Дністровського в телеграмі повідомила, що ППО збила безпілотник.
"Уточнюємо інформацію, наша ППО збила безпілотник над територією міста", - ідеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що над Білгород-Дністровським районом сили ППО збили російську ракету.
Як повідомив мер Білгород-Дністровського Віталій Граждан, ракету збили близько 08:00, коли вона пролітала над Білгород-Дністровським районом.
Топ коментарі
+13 Перехватчик
показати весь коментар06.05.2022 09:08 Відповісти Посилання
+8 Валерий Викторович #508978
показати весь коментар06.05.2022 08:58 Відповісти Посилання
+8 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар06.05.2022 08:58 Відповісти Посилання
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Але є маленький нюанс - немає технічної можливості.
Чим топити кораблі? У нас що, є протикорабельні ракети повітряного базування?
Чим знищувати об'єкти ворога, в т.ч. Кримський міст? У нас є тактичні ракети "земля-земля"?
Є старі Точка-У які, мало того, що не відрізняються точністю, та ще і летять на 100 км.
ОТРК "Грім" не зробили а тепер чекаємо на американські системи залпового вогню.
@sergeenko_i
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https://twitter.com/sergeenko_i/status/1522453578559987714 17 мин
Прогулочный крейсер «Москва» просто плавал по Чёрному морю и затонул.
Самолёт Су-34 совершал регулярный рейс на Харьков и упал.
Мужчина курил на нефтебазе под Брянском и произошло возгорание.
Эти и другие *********** истории вы можете послушать ежедневно на брифингах Минобороны.