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Українська ППО збила безпілотник над Одещиною (оновлено)

безпілотник

Українські засоби протиповітряної оборони збили безпілотник. Повітряну ціль уразили в небі над Одеською областю.

Як передає Цензор.НЕТ, міськрада Білгород-Дністровського в телеграмі повідомила, що ППО збила безпілотник.

"Уточнюємо інформацію, наша ППО збила безпілотник над територією міста", - ідеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що над Білгород-Дністровським районом сили ППО збили російську ракету.

Як повідомив мер Білгород-Дністровського Віталій Граждан, ракету збили близько 08:00, коли вона пролітала над Білгород-Дністровським районом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія вже випустила по Україні понад дві тисячі ракет, - Зеленський

Автор: 

Одеська область (3285) ППО (3267) ракети (4066)


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Топ коментарі
+13
Хроника деградации

@sergeenko_i

·
https://twitter.com/sergeenko_i/status/1522453578559987714 17 мин

Прогулочный крейсер «Москва» просто плавал по Чёрному морю и затонул.
Самолёт Су-34 совершал регулярный рейс на Харьков и упал.
Мужчина курил на нефтебазе под Брянском и произошло возгорание.
Эти и другие *********** истории вы можете послушать ежедневно на брифингах Минобороны.
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06.05.2022 09:08 Відповісти
+8
Доброго ранку !!! Дякуемо вам !!!!
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06.05.2022 08:58 Відповісти
+8
ППО України-респект...
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06.05.2022 08:58 Відповісти
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Доброго ранку !!! Дякуемо вам !!!!
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06.05.2022 08:58 Відповісти
ППО України-респект...
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06.05.2022 08:58 Відповісти
Что в Краматорске?
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06.05.2022 08:58 Відповісти
Нужно не ракеты сбивать, а то, откуда они вылетают. Это тоже самое, что бронежилеты менять и ловить на них пули, а не убить того, кто стреляет по тебе. Максимально тупая власть и руководство. не могут корабли потопить за столько времени. Все средства нужно кинуть на потопление всех кораблей и на уничтожение крымского моста. Запускать одновременно море ракет и какие то ПВО собьют, но какие то долетят. И беспилотники и нужны подводные дроны и торпеды и все одновременно. И запуски производить со всех сторон. И всем, что есть! Это соразмерно предательству, что этого до сих пор не сделано.
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06.05.2022 09:06 Відповісти
зрада ёпа
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06.05.2022 09:09 Відповісти
Вас розшукують В Генеральному Штабі )))
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06.05.2022 09:09 Відповісти
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06.05.2022 09:10 Відповісти
Чоловіче, та вся Україна б цього хотіла.
Але є маленький нюанс - немає технічної можливості.
Чим топити кораблі? У нас що, є протикорабельні ракети повітряного базування?
Чим знищувати об'єкти ворога, в т.ч. Кримський міст? У нас є тактичні ракети "земля-земля"?
Є старі Точка-У які, мало того, що не відрізняються точністю, та ще і летять на 100 км.
ОТРК "Грім" не зробили а тепер чекаємо на американські системи залпового вогню.
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06.05.2022 09:36 Відповісти
Вы будете учить четырехзвездочного генерала?
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06.05.2022 10:43 Відповісти
однобольшезвездочного генералиссимуса
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06.05.2022 14:25 Відповісти
Хроника деградации

@sergeenko_i

·
https://twitter.com/sergeenko_i/status/1522453578559987714 17 мин

Прогулочный крейсер «Москва» просто плавал по Чёрному морю и затонул.
Самолёт Су-34 совершал регулярный рейс на Харьков и упал.
Мужчина курил на нефтебазе под Брянском и произошло возгорание.
Эти и другие *********** истории вы можете послушать ежедневно на брифингах Минобороны.
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06.05.2022 09:08 Відповісти
 
 