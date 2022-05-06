Українська ППО збила безпілотник над Одещиною (оновлено)

Українські засоби протиповітряної оборони збили безпілотник. Повітряну ціль уразили в небі над Одеською областю.

Як передає Цензор.НЕТ, міськрада Білгород-Дністровського в телеграмі повідомила, що ППО збила безпілотник.

"Уточнюємо інформацію, наша ППО збила безпілотник над територією міста", - ідеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що над Білгород-Дністровським районом сили ППО збили російську ракету.

Як повідомив мер Білгород-Дністровського Віталій Граждан, ракету збили близько 08:00, коли вона пролітала над Білгород-Дністровським районом.

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