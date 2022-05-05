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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росія вже випустила по Україні понад дві тисячі ракет, - Зеленський

ракета

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська випустили по Україні 2014 ракет, бойові літаки ворога 2682 рази залітали на українську територію.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський на благодійному вечорі Brave Ukraine під час онлайн-виступу, що транслювався наживо в ефірі єдиного інформаційного марафону "UAразом", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Загалом за час цієї війни російська армія використала проти України вже 2014 ракет, зафіксовано 2682 появи російських бойових літаків у нашому небі. Кожен із таких прильотів – це загибель наших людей, це руйнування нашої інфраструктури", - зазначив глава держави.

Зеленський, зокрема, розповів, що у день звернення прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона до Верховної Ради 3 травня російська армія завдала по Україні 19 ракетних ударів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З території Білорусі по Україні було випущено 631 ракету

Автор: 

Зеленський Володимир (24308) крилаті ракети (1080) ракети (4066)


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Топ коментарі
+13
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05.05.2022 23:40 Відповісти
+8
В Україні запустили зворотний відлік часу: визначено дату падіння Кримського мосту
Закликають мешканців Криму до 9 травня покинути поки є міст
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05.05.2022 23:32 Відповісти
+4
прошла инфа в наших телеграмм каналах Одесса- о том что 700 моряков нырнуло вместе с Макаровым...та падлюка что обстреливала Украину и Одессу Калибрами... у Чорное море пошло курсом известным...
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05.05.2022 23:47 Відповісти
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В Україні запустили зворотний відлік часу: визначено дату падіння Кримського мосту
Закликають мешканців Криму до 9 травня покинути поки є міст
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05.05.2022 23:32 Відповісти
показати весь коментар
05.05.2022 23:40 Відповісти
прошла инфа в наших телеграмм каналах Одесса- о том что 700 моряков нырнуло вместе с Макаровым...та падлюка что обстреливала Украину и Одессу Калибрами... у Чорное море пошло курсом известным...
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05.05.2022 23:47 Відповісти
якщо правда, то бичок буде жирний ...
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06.05.2022 00:19 Відповісти
А якими ракетами ти пуляєш по запаребріку? Ой, забув. Ти ж зарубав ракетну програму.
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05.05.2022 23:51 Відповісти
Сорвали с языка.
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06.05.2022 08:06 Відповісти
Та не скромнічай, розкажи дядям, скіко замахів на життя Найвеличнішого було...
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06.05.2022 00:04 Відповісти
А репетиторами були-"Проффессор" з "підрахуйом".
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06.05.2022 06:54 Відповісти
Загалом за час цієї війни російська армія використала проти України вже 2014 ракет, зафіксовано 2682 появи російських бойових літаків у нашому небі. К Джерело:

І що ти згадав про клістрони?
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06.05.2022 12:09 Відповісти
Почему нпз в мозыре не горит?
Сивоха акционер?
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06.05.2022 12:53 Відповісти
 
 