Росія вже випустила по Україні понад дві тисячі ракет, - Зеленський

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська випустили по Україні 2014 ракет, бойові літаки ворога 2682 рази залітали на українську територію.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський на благодійному вечорі Brave Ukraine під час онлайн-виступу, що транслювався наживо в ефірі єдиного інформаційного марафону "UAразом", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Загалом за час цієї війни російська армія використала проти України вже 2014 ракет, зафіксовано 2682 появи російських бойових літаків у нашому небі. Кожен із таких прильотів – це загибель наших людей, це руйнування нашої інфраструктури", - зазначив глава держави.

Зеленський, зокрема, розповів, що у день звернення прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона до Верховної Ради 3 травня російська армія завдала по Україні 19 ракетних ударів.

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