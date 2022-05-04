З території Білорусі по Україні було випущено 631 ракету

З території Білорусі по Україні з початку російського вторгнення було випущено 631 ракета.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пише телеграм-канал "Беларускі Гаюн".

Оприлюднується інформація, що мінімум 631 ракета була запущена з Білорусі по Україні

У повідомленні зазначається: "і: Хронологія всього ракетного бомбардування України з території Білорусі

У візуалізованій хронології чітко видно, що до початку березня запусків було зовсім небагато, нібито ЗС РФ "промацували" реакцію інших країн на бомбардування України з території Білорусі. Згодом запуски проводили з настанням темряви або в умовах сильної хмарності. Очевидно, що робилося для приховування траєкторії польоту та видів ракет.

Перший пік запусків було зафіксовано 9 березня, того дня було зроблено щонайменше 35 ракетних пусків. До початку квітня запуски йшли по наростаючому день за днем, а на найбільше бомбардування з Білорусі, Україна зазнала 1 квітня, того дня ракети запускали в прямому сенсі кожні 10 хвилин, всього — не менше 56 боєголовок, які прикривали відступ ЗС РФ з території України.

Пам'ятайте, що все це відбувається з дозволу і за прямої підтримки Лукашенка. Він військовий злочинець, як і Путін. І його мають судити як і всіх диктаторів, які підтримують вбивства мирних громадян. У ваших силах вимагати запровадження санкцій проти режиму — і припинення будь-яких стосунків із Лукашенком та його чиновниками.

І найголовніше: Запуски з території Білорусі продовжуються досі. Останній пуск був учора, 03 травня 11:35".

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