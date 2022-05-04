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З території Білорусі по Україні було випущено 631 ракету

ракета

З території Білорусі по Україні з початку російського вторгнення було випущено 631 ракета.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пише телеграм-канал "Беларускі Гаюн".

Оприлюднується інформація, що мінімум 631 ракета була запущена з Білорусі по Україні

У повідомленні зазначається: "і: Хронологія всього ракетного бомбардування України з території Білорусі

У візуалізованій хронології чітко видно, що до початку березня запусків було зовсім небагато, нібито ЗС РФ "промацували" реакцію інших країн на бомбардування України з території Білорусі. Згодом запуски проводили з настанням темряви або в умовах сильної хмарності. Очевидно, що робилося для приховування траєкторії польоту та видів ракет.

Перший пік запусків було зафіксовано 9 березня, того дня було зроблено щонайменше 35 ракетних пусків. До початку квітня запуски йшли по наростаючому день за днем, а на найбільше бомбардування з Білорусі, Україна зазнала 1 квітня, того дня ракети запускали в прямому сенсі кожні 10 хвилин, всього — не менше 56 боєголовок, які прикривали відступ ЗС РФ з території України.

Пам'ятайте, що все це відбувається з дозволу і за прямої підтримки Лукашенка. Він військовий злочинець, як і Путін. І його мають судити як і всіх диктаторів, які підтримують вбивства мирних громадян. У ваших силах вимагати запровадження санкцій проти режиму — і припинення будь-яких стосунків із Лукашенком та його чиновниками.

І найголовніше: Запуски з території Білорусі продовжуються досі. Останній пуск був учора, 03 травня 11:35".

Також читайте: Росія зосередила у Чорному морі 58 крилатих ракет, - Міноборони

Автор: 

Білорусь (7964) крилаті ракети (1080) ракети (4057)


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Топ коментарі
+16
Мозирський НПЗ аж пищить, щоб по ньому іпонули.
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04.05.2022 21:57
+12
Коли Україна накладала санкції на Москву, Зеленський "забув" про санкції для Білорусі, бо там Арахамія пасеться.
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04.05.2022 21:58
+11
Надо в двое больше туда отправить. Пусть бульбометр **** ощутит на своей шкуре питар продажный.
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04.05.2022 21:56
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Смелость украинского народа не выжигается огнем и в воде не тонет. Сколько бы фашисты не обстреливали украинские города и не убивали наших граждан, мы все равно придем к ним и спросим за каждый кирпичик и за каждую слезу. Поздно рашистам просить о пощаде у украинского народа, их даже сам Бог не простит...
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04.05.2022 21:54 Відповісти
Надо в двое больше туда отправить. Пусть бульбометр **** ощутит на своей шкуре питар продажный.
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04.05.2022 21:56 Відповісти
Мозирський НПЗ аж пищить, щоб по ньому іпонули.
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04.05.2022 21:57 Відповісти
Коли Україна накладала санкції на Москву, Зеленський "забув" про санкції для Білорусі, бо там Арахамія пасеться.
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04.05.2022 21:58 Відповісти
Хламідія.
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04.05.2022 22:03 Відповісти
В білорусі є всього 10 обєктів знищення яких призведе до повного коллапсу економіки спільників *****. Кожен бяшка без винятку несе всю повноту відповідальності за обстріл України ракетами з території білорусі.
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04.05.2022 22:04 Відповісти
Почему мы по белоруским НПЗ не ударим?
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04.05.2022 22:09 Відповісти
Читайте нижче. Бо договір про дружбу і добросусідство діє.
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04.05.2022 22:30 Відповісти
Ці ракети з дружбою прилітали ?
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04.05.2022 23:17 Відповісти
Так треба розірвати.
З ким його тримати - з поплічниками, у яких руки по ліконь в українській крові ?

Яке добросусідство ? Все, скінчилося. І більше не буде.
Як і дружби.
Ніколи.

Хай виказяться, падлюки.
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05.05.2022 01:25 Відповісти
*лікоть
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05.05.2022 01:27 Відповісти
А з України зчичайно жодної...Тому так і живемо,кожній гниді все терпимо і попускаємо.
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04.05.2022 22:09 Відповісти
таракан3%, ти з ****** вимушуєш з України, зробити Великоукраїну!
Навищо ти, презерватив з усіками, напав на Україну??? "То не я!" кажи моржовій звізді...
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04.05.2022 22:10 Відповісти
В Штатах потрібно просити 3000 крилатих і аналогічних ракет, 1000 для бульбашів і 2000 для кацапів.
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04.05.2022 22:15 Відповісти
Маю надію що вже не просити, а замовляти,,,
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04.05.2022 23:22 Відповісти
По Белорусі тєж треба випустити 631 ракету.
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04.05.2022 22:16 Відповісти
Шкода, що білоруси повелись на колгоспника.
Як от ми на коліна.
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04.05.2022 22:22 Відповісти
Смерть бульбособакам...
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04.05.2022 22:22 Відповісти
Договір про дружбу, добросусідство і співробітництво між Україною і Республікою Білорусь

Документ 112_692, чинний, поточна редакція.

Договір ратифіковано Законом N https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/267/97-%D0%B2%D1%80 267/97-ВР від 16.05.97

---------

Україна не може зруйнувати мозирський НПЗ чи влупити по будь-якому об'єкту інфраструктури білораші, оскільки за законом ця країна на даний момент є "другом і добрим сусідом".
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04.05.2022 22:29 Відповісти
Це згідно договору з Білорусії до нас ракети запускали ?
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04.05.2022 23:21 Відповісти
Раз белоруусы разрушают нашу инфраструктуру ,то пусть они её теперь и восстанавливают!Нужно выдвигать ноту протеста и иски.Пусть теперь их страна за все платит.За все проверенные разрушения.Нужно идти в международные суды.
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04.05.2022 22:51 Відповісти
білоруси такі ж участники війни як і рашисти...
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04.05.2022 22:59 Відповісти
А не пора ли заморозить активы Беларуси в западных банках?
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04.05.2022 23:15 Відповісти
лукашенко підступна продажна ****
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05.05.2022 00:32 Відповісти
Де санкції на білорусів, вони нас вбивають так само, як це роблять кацапи.
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05.05.2022 00:51 Відповісти
Не треба пропагувати фальшиву і шкідливу риторику про =поганого= вождя і =хороших= та =невинних=, типу, громадян.

І москальня, і білорашня несуть і нестимуть колективну відповідальність.
І платитимуть репарації.
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05.05.2022 01:23 Відповісти
 
 