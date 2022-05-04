З території Білорусі по Україні було випущено 631 ракету
З території Білорусі по Україні з початку російського вторгнення було випущено 631 ракета.
Як інформує Цензор.НЕТ про це пише телеграм-канал "Беларускі Гаюн".
Оприлюднується інформація, що мінімум 631 ракета була запущена з Білорусі по Україні
У повідомленні зазначається: "і: Хронологія всього ракетного бомбардування України з території Білорусі
У візуалізованій хронології чітко видно, що до початку березня запусків було зовсім небагато, нібито ЗС РФ "промацували" реакцію інших країн на бомбардування України з території Білорусі. Згодом запуски проводили з настанням темряви або в умовах сильної хмарності. Очевидно, що робилося для приховування траєкторії польоту та видів ракет.
Перший пік запусків було зафіксовано 9 березня, того дня було зроблено щонайменше 35 ракетних пусків. До початку квітня запуски йшли по наростаючому день за днем, а на найбільше бомбардування з Білорусі, Україна зазнала 1 квітня, того дня ракети запускали в прямому сенсі кожні 10 хвилин, всього — не менше 56 боєголовок, які прикривали відступ ЗС РФ з території України.
Пам'ятайте, що все це відбувається з дозволу і за прямої підтримки Лукашенка. Він військовий злочинець, як і Путін. І його мають судити як і всіх диктаторів, які підтримують вбивства мирних громадян. У ваших силах вимагати запровадження санкцій проти режиму — і припинення будь-яких стосунків із Лукашенком та його чиновниками.
І найголовніше: Запуски з території Білорусі продовжуються досі. Останній пуск був учора, 03 травня 11:35".
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З ким його тримати - з поплічниками, у яких руки по ліконь в українській крові ?
Яке добросусідство ? Все, скінчилося. І більше не буде.
Як і дружби.
Ніколи.
Хай виказяться, падлюки.
Навищо ти, презерватив з усіками, напав на Україну??? "То не я!" кажи моржовій звізді...
Як от ми на коліна.
Документ 112_692, чинний, поточна редакція.
Договір ратифіковано Законом N https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/267/97-%D0%B2%D1%80 267/97-ВР від 16.05.97
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Україна не може зруйнувати мозирський НПЗ чи влупити по будь-якому об'єкту інфраструктури білораші, оскільки за законом ця країна на даний момент є "другом і добрим сусідом".
І москальня, і білорашня несуть і нестимуть колективну відповідальність.
І платитимуть репарації.