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Новости Агрессия России против Украины Война
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С территории Беларуси по Украине была выпущена 631 ракета

ракета

С территории Беларуси по Украине с начала российского вторжения была выпущена 631 ракета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет телеграм-канал "Белорусские Гаюн".

Обнародуется информация, что минимум 631 ракета была запущена из Белоруссии по Украине.

В сообщении отмечается: "и: Хронология всей ракетной бомбардировки Украины с территории Беларуси

В визуализированной хронологии ясно видно, что к началу марта запусков было совсем немного, якобы ВС РФ "прощупывали" реакцию других стран на бомбардировки Украины с территории Беларуси. Впоследствии запуски производились с наступлением темноты или в условиях сильной облачности. Очевидно, это делалось для укрывательства траектории полета и видов ракет.

Первый пик запусков был зафиксирован 9 марта, в тот день было произведено не менее 35 ракетных пусков. К началу апреля запуски шли по нарастающему изо дня в день, а самую большую бомбардировку из Беларуси, Украина потерпела 1 апреля, в тот день ракеты запускали в прямом смысле каждые 10 минут, всего — не менее 56 боеголовок, прикрывавших отступление ВС РФ с территории Украины.

Помните, что все это происходит с разрешения и при прямой поддержке Лукашенко. Он военный преступник, как и Путин. И его должны судить, как и всех диктаторов, поддерживающих убийства мирных граждан. В ваших силах потребовать введения санкций против режима и прекращения любых отношений с Лукашенко и его чиновниками.

И самое главное: Запуски с территории Беларуси продолжаются до сих пор. Последний пуск был вчера, 03 мая, 11:35".

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Беларусь (7918) крылатые ракеты (888) ракеты (3600)


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Топ комментарии
+16
Мозирський НПЗ аж пищить, щоб по ньому іпонули.
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04.05.2022 21:57
+12
Коли Україна накладала санкції на Москву, Зеленський "забув" про санкції для Білорусі, бо там Арахамія пасеться.
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04.05.2022 21:58
+11
Надо в двое больше туда отправить. Пусть бульбометр **** ощутит на своей шкуре питар продажный.
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04.05.2022 21:56
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Смелость украинского народа не выжигается огнем и в воде не тонет. Сколько бы фашисты не обстреливали украинские города и не убивали наших граждан, мы все равно придем к ним и спросим за каждый кирпичик и за каждую слезу. Поздно рашистам просить о пощаде у украинского народа, их даже сам Бог не простит...
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04.05.2022 21:54 Ответить
Надо в двое больше туда отправить. Пусть бульбометр **** ощутит на своей шкуре питар продажный.
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04.05.2022 21:56 Ответить
Мозирський НПЗ аж пищить, щоб по ньому іпонули.
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04.05.2022 21:57 Ответить
Коли Україна накладала санкції на Москву, Зеленський "забув" про санкції для Білорусі, бо там Арахамія пасеться.
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04.05.2022 21:58 Ответить
Хламідія.
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04.05.2022 22:03 Ответить
В білорусі є всього 10 обєктів знищення яких призведе до повного коллапсу економіки спільників *****. Кожен бяшка без винятку несе всю повноту відповідальності за обстріл України ракетами з території білорусі.
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04.05.2022 22:04 Ответить
Почему мы по белоруским НПЗ не ударим?
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04.05.2022 22:09 Ответить
Читайте нижче. Бо договір про дружбу і добросусідство діє.
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04.05.2022 22:30 Ответить
Ці ракети з дружбою прилітали ?
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04.05.2022 23:17 Ответить
Так треба розірвати.
З ким його тримати - з поплічниками, у яких руки по ліконь в українській крові ?

Яке добросусідство ? Все, скінчилося. І більше не буде.
Як і дружби.
Ніколи.

Хай виказяться, падлюки.
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05.05.2022 01:25 Ответить
*лікоть
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05.05.2022 01:27 Ответить
А з України зчичайно жодної...Тому так і живемо,кожній гниді все терпимо і попускаємо.
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04.05.2022 22:09 Ответить
таракан3%, ти з ****** вимушуєш з України, зробити Великоукраїну!
Навищо ти, презерватив з усіками, напав на Україну??? "То не я!" кажи моржовій звізді...
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04.05.2022 22:10 Ответить
В Штатах потрібно просити 3000 крилатих і аналогічних ракет, 1000 для бульбашів і 2000 для кацапів.
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04.05.2022 22:15 Ответить
Маю надію що вже не просити, а замовляти,,,
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04.05.2022 23:22 Ответить
По Белорусі тєж треба випустити 631 ракету.
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04.05.2022 22:16 Ответить
Шкода, що білоруси повелись на колгоспника.
Як от ми на коліна.
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04.05.2022 22:22 Ответить
Смерть бульбособакам...
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04.05.2022 22:22 Ответить
Договір про дружбу, добросусідство і співробітництво між Україною і Республікою Білорусь

Документ 112_692, чинний, поточна редакція.

Договір ратифіковано Законом N https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/267/97-%D0%B2%D1%80 267/97-ВР від 16.05.97

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Україна не може зруйнувати мозирський НПЗ чи влупити по будь-якому об'єкту інфраструктури білораші, оскільки за законом ця країна на даний момент є "другом і добрим сусідом".
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04.05.2022 22:29 Ответить
Це згідно договору з Білорусії до нас ракети запускали ?
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04.05.2022 23:21 Ответить
Раз белоруусы разрушают нашу инфраструктуру ,то пусть они её теперь и восстанавливают!Нужно выдвигать ноту протеста и иски.Пусть теперь их страна за все платит.За все проверенные разрушения.Нужно идти в международные суды.
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04.05.2022 22:51 Ответить
білоруси такі ж участники війни як і рашисти...
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04.05.2022 22:59 Ответить
А не пора ли заморозить активы Беларуси в западных банках?
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04.05.2022 23:15 Ответить
лукашенко підступна продажна ****
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05.05.2022 00:32 Ответить
Де санкції на білорусів, вони нас вбивають так само, як це роблять кацапи.
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05.05.2022 00:51 Ответить
Не треба пропагувати фальшиву і шкідливу риторику про =поганого= вождя і =хороших= та =невинних=, типу, громадян.

І москальня, і білорашня несуть і нестимуть колективну відповідальність.
І платитимуть репарації.
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05.05.2022 01:23 Ответить
 
 