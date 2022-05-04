С территории Беларуси по Украине была выпущена 631 ракета

С территории Беларуси по Украине с начала российского вторжения была выпущена 631 ракета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет телеграм-канал "Белорусские Гаюн".

Обнародуется информация, что минимум 631 ракета была запущена из Белоруссии по Украине.

В сообщении отмечается: "и: Хронология всей ракетной бомбардировки Украины с территории Беларуси

В визуализированной хронологии ясно видно, что к началу марта запусков было совсем немного, якобы ВС РФ "прощупывали" реакцию других стран на бомбардировки Украины с территории Беларуси. Впоследствии запуски производились с наступлением темноты или в условиях сильной облачности. Очевидно, это делалось для укрывательства траектории полета и видов ракет.

Первый пик запусков был зафиксирован 9 марта, в тот день было произведено не менее 35 ракетных пусков. К началу апреля запуски шли по нарастающему изо дня в день, а самую большую бомбардировку из Беларуси, Украина потерпела 1 апреля, в тот день ракеты запускали в прямом смысле каждые 10 минут, всего — не менее 56 боеголовок, прикрывавших отступление ВС РФ с территории Украины.

Помните, что все это происходит с разрешения и при прямой поддержке Лукашенко. Он военный преступник, как и Путин. И его должны судить, как и всех диктаторов, поддерживающих убийства мирных граждан. В ваших силах потребовать введения санкций против режима и прекращения любых отношений с Лукашенко и его чиновниками.

И самое главное: Запуски с территории Беларуси продолжаются до сих пор. Последний пуск был вчера, 03 мая, 11:35".

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