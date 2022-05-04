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Россияне пытались продать в Египет украденное украинское зерно

зерно,экспорт

Российское судно погрузило во временно оккупированном Крыму 27 тысяч тонн зерна и попыталось продать его Египту, но после отказа изменило направление на Ливан и Сирию.

Об этом сначала сообщил портал "Миротворец" со ссылкой на данные трекинговой системы судов MarineTraffic, информацию подтвердили в правительстве в комментарии для "Экономической правды", передает Цензор.НЕТ.

Так, судно "Матрос Позинич" загрузило 27 тыс. тонн зерна в оккупированном Крыму и направлялось с ним в египетский порт Александрия. "Матрос Позинич" входит в подсанкционную "Объединенную судостроительную корпорацию".

Судно прошло Босфор 23 апреля и отправилось в Керченский пролив, после чего до 27 апреля находилось в Керченском проливе на якорной стоянке порта Кавказ без грузовых операций. 27 апреля судно выключило АИС (автоматическая система идентификации, которая должна быть включена для всех судов в соответствии с международными морскими правилами).

Уже 28 апреля "Матрос Позинич" был замечен в оккупированном Севастополе у ​​зернового терминала стивидорной компании "Авлита", которая в российских реестрах значится как "Авал". 30 апреля судно двинулось в направлении порта Александрии (Египет).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты вывезли 400 тыс. тонн зерна из оккупированных регионов Украины, - Минагрополитики

МИД Украины подтвердило информацию о вывезенных 27 тысячах тонн зерна. Спикер ведомства Олег Николенко подчеркнул, что украинские дипломаты помешали России доставить это зерно в Александрию.

По нашей информации, российская сторона направила судно с зерном, украденным на юге Украины, в сторону Ливана и Сирии. МИД уже обратился в ливанские и сирийские органы, чтобы они арестовали украденный груз, если российский сухогруз зайдет в их порты", – сообщил Николенко.

Николенко подчеркнул, что разорение временно захваченных населенных пунктов на Херсонщине, вывоз оттуда зерна и сельскохозяйственной техники подрывает не только продовольственную безопасность Украины, но и значительную часть мира, зависимую от украинского продовольствия.

МИД вместе с причастными правоохранительными органами и международными партнерами будет работать над тем, чтобы каждая российская компания, которая будет связана с незаконными сделками с украинским зерном, понесла ответственность, резюмировали в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в Запорожской области силой забирают у фермеров зерно, - ОВА

зерно (1070) ограбление (1369) россия (96074)


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Топ комментарии
+32
Збут краденого. Гопники дешеві
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04.05.2022 21:24
+23
Кулебо, інтерпол повідомлений про корабель з крадіями і награбованим?
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04.05.2022 21:24
+20
Треба просити Ердогана закрити Босфор для усіх російських кораблів, чи тля тих, що вийшли з російських портів. Це чистої води грабунок і злочин.
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04.05.2022 21:27
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Животные с микроскопическим мозгом.
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04.05.2022 21:24 Ответить
Збут краденого. Гопники дешеві
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04.05.2022 21:24 Ответить
Кулебо, інтерпол повідомлений про корабель з крадіями і награбованим?
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04.05.2022 21:24 Ответить
Це потрібно питати у "100% свого прокурора".
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04.05.2022 21:27 Ответить
Це терористи та пірати ,чому їх не топлять?
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04.05.2022 21:26 Ответить
Той, хто купить це "кроваве зерно" - буде СПІЛЬНИКОМ У ВІЙСЬКОВИХ ЗЛОЧИНАХ РАШКИ!!!
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04.05.2022 21:26 Ответить
Азіатам, арабам, та бабізянам з африки пофіг хто привезе їжу, розслабся
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04.05.2022 21:39 Ответить
На рік уперед не нажруться...
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04.05.2022 22:02 Ответить
Якраз Асад злякається.
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04.05.2022 23:00 Ответить
Кацапи припхалися до нас - красти , вбивати , гвалтувати і перетворити наші міста і села в руіни !
Виродки кацапські , всі ви здохнете на нашій землі , так як ми дозволимо вам користуватися нашими благами , ми вас знищимо !!
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04.05.2022 21:26 Ответить
Треба просити Ердогана закрити Босфор для усіх російських кораблів, чи тля тих, що вийшли з російських портів. Це чистої води грабунок і злочин.
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04.05.2022 21:27 Ответить
ні совісті ні сорому у кацапів..нічтожні,,скупі,нікчемні людішкі🤢🤮
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04.05.2022 21:30 Ответить
В цьому їм ніхто не заперечує. А де Шольц з Ердоганом-- великі
демократи , коли інших грабують , а вони мовчать.
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04.05.2022 21:32 Ответить
це клопіт дипломатів та юристів. Але ж вони не тямлять до діла, бо вміють лише жирувати, а не працювати
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04.05.2022 21:38 Ответить
А тут вже така цікава ситуація, що яке б вони зерно не продавали - тепер це українське крадене...
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04.05.2022 21:38 Ответить
і не погодувати бідолашних бабізян африки, арабів, азіатів? їх же так шкода, вони ж так потрібні світу!
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04.05.2022 21:40 Ответить
Ану, подивимося хто купить ?..
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04.05.2022 21:39 Ответить
Сірія купить,тут до гадалки не ходи
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04.05.2022 21:43 Ответить
Ага, разве что в кредит.
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04.05.2022 21:46 Ответить
І довідку дасть, що то усе з Нової Землі, бо там земля не тільки нова та радіоактивна, але ще й найродючіша.
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04.05.2022 21:55 Ответить
вшивые эмираты
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04.05.2022 23:24 Ответить
Ганьба на весь Світ.
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04.05.2022 21:44 Ответить
Мародёрство на государственном уровне.
Но с их стороны это не удивляет.
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04.05.2022 21:45 Ответить
топить их нужно можно?
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04.05.2022 21:55 Ответить
ракетами не дістати?
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05.05.2022 00:12 Ответить
Это уже не просто когда орки каждый себе тянет холодильник или кроссовки. Это уже воровство которым занимается государство надо постоянно это протоколировать для будущей Гааги, а также публично освещать на вывозы зерна на международном уровне.
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05.05.2022 00:16 Ответить
ЧЕГО НЕ ОТРАВИЛИ !!!???
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05.05.2022 00:20 Ответить
А турки соучастники! Какого хрена выпускают мародеров с награбленным?
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05.05.2022 00:41 Ответить
 
 