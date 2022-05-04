Россияне пытались продать в Египет украденное украинское зерно

Российское судно погрузило во временно оккупированном Крыму 27 тысяч тонн зерна и попыталось продать его Египту, но после отказа изменило направление на Ливан и Сирию.

Об этом сначала сообщил портал "Миротворец" со ссылкой на данные трекинговой системы судов MarineTraffic, информацию подтвердили в правительстве в комментарии для "Экономической правды", передает Цензор.НЕТ.

Так, судно "Матрос Позинич" загрузило 27 тыс. тонн зерна в оккупированном Крыму и направлялось с ним в египетский порт Александрия. "Матрос Позинич" входит в подсанкционную "Объединенную судостроительную корпорацию".

Судно прошло Босфор 23 апреля и отправилось в Керченский пролив, после чего до 27 апреля находилось в Керченском проливе на якорной стоянке порта Кавказ без грузовых операций. 27 апреля судно выключило АИС (автоматическая система идентификации, которая должна быть включена для всех судов в соответствии с международными морскими правилами).

Уже 28 апреля "Матрос Позинич" был замечен в оккупированном Севастополе у ​​зернового терминала стивидорной компании "Авлита", которая в российских реестрах значится как "Авал". 30 апреля судно двинулось в направлении порта Александрии (Египет).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты вывезли 400 тыс. тонн зерна из оккупированных регионов Украины, - Минагрополитики

МИД Украины подтвердило информацию о вывезенных 27 тысячах тонн зерна. Спикер ведомства Олег Николенко подчеркнул, что украинские дипломаты помешали России доставить это зерно в Александрию.

По нашей информации, российская сторона направила судно с зерном, украденным на юге Украины, в сторону Ливана и Сирии. МИД уже обратился в ливанские и сирийские органы, чтобы они арестовали украденный груз, если российский сухогруз зайдет в их порты", – сообщил Николенко.

Николенко подчеркнул, что разорение временно захваченных населенных пунктов на Херсонщине, вывоз оттуда зерна и сельскохозяйственной техники подрывает не только продовольственную безопасность Украины, но и значительную часть мира, зависимую от украинского продовольствия.

МИД вместе с причастными правоохранительными органами и международными партнерами будет работать над тем, чтобы каждая российская компания, которая будет связана с незаконными сделками с украинским зерном, понесла ответственность, резюмировали в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в Запорожской области силой забирают у фермеров зерно, - ОВА