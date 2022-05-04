Росіяни намагалися продати у Єгипет вкрадене українське зерно

Російське судно завантажило в тимчасово окупованому Криму 27 тисяч тонн зерна і спробувало продати його Єгипту, але після відмови змінило напрямок на Ліван та Сирію.

Про це спершу повідомив портал "Миротворець" з посиланням на дані трекінгової системи суден MarineTraffic, інформацію підтвердили в уряді у коментарі для "Економічної правди", передаєш Цензор.НЕТ.

Так, судно "Матрос Позинич" завантажило 27 тис. тонн зерна в окупованому Криму і прямувало з ним до єгипетського порту Александрія. "Матрос Позинич" входить до підсанкційної "Об'єднаної суднобудівної корпорації".

Судно пройшло Босфор 23 квітня і вирушило до Керченської протоки, після чого до 27 квітня знаходилося в Керченській протоці на якірній стоянці порту Кавказ без вантажних операцій. 27 квітня судно вимкнуло АІС (автоматична система ідентифікації, яка має бути ввімкненою для всіх суден згідно з міжнародними морськими правилами).

Вже 28 квітня "Матрос Позинич" було помічено в окупованому Севастополі біля зернового терміналу стивідорної компанії "Авліта", яка в російських реєстрах значиться як "Авал". 30 квітня судно рушило в напрямку порту Александрії (Єгипет).

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МЗС України підтвердило інформацію про вивезені 27 тисяч тонн зерна. Речник відомства Олег Ніколенко підкреслив, що українські дипломати завадили Росії доставити це зерно в Александрію.

За нашою інформацією, нині російська сторона спрямувала судно із зерном, вкраденим на півдні України, в сторону Лівану та Сирії. МЗС вже звернулося до ліванських та сирійських органів, аби вони арештували крадений вантаж, якщо російський сухогруз зайде в їхні порти", – повідомив Ніколенко.

Ніколенко наголосив, що спустошення тимчасово захоплених населених пунктів на Херсонщині, вивезення звідти зерна та сільськогосподарської техніки, підриває не лише продовольчу безпеку України, але і значної частини світу, залежної від українського продовольства.

МЗС разом із причетними правоохоронними органами та міжнародними партнерами працюватиме над тим, аби кожна російська компанія, яка буде пов’язана з незаконними оборудками із українським зерном, понесла відповідальність, резюмували у відомстві.

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