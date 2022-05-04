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Росіяни намагалися продати у Єгипет вкрадене українське зерно

зерно,экспорт

Російське судно завантажило в тимчасово окупованому Криму 27 тисяч тонн зерна і спробувало продати його Єгипту, але після відмови змінило напрямок на Ліван та Сирію.

Про це спершу повідомив портал "Миротворець" з посиланням на дані трекінгової системи суден MarineTraffic, інформацію підтвердили в уряді у коментарі для "Економічної правди", передаєш Цензор.НЕТ.

Так, судно "Матрос Позинич" завантажило 27 тис. тонн зерна в окупованому Криму і прямувало з ним до єгипетського порту Александрія. "Матрос Позинич" входить до підсанкційної "Об'єднаної суднобудівної корпорації".

Судно пройшло Босфор 23 квітня і вирушило до Керченської протоки, після чого до 27 квітня знаходилося в Керченській протоці на якірній стоянці порту Кавказ без вантажних операцій. 27 квітня судно вимкнуло АІС (автоматична система ідентифікації, яка має бути ввімкненою для всіх суден згідно з міжнародними морськими правилами).

Вже 28 квітня "Матрос Позинич" було помічено в окупованому Севастополі біля зернового терміналу стивідорної компанії "Авліта", яка в російських реєстрах значиться як "Авал". 30 квітня судно рушило в напрямку порту Александрії (Єгипет).

Читайте також: Російські окупанти вивезли 400 тис. тонн зерна з окупованих регіонів України, - Мінагрополітики

МЗС України підтвердило інформацію про вивезені 27 тисяч тонн зерна. Речник відомства Олег Ніколенко підкреслив, що українські дипломати завадили Росії доставити це зерно в Александрію.

За нашою інформацією, нині російська сторона спрямувала судно із зерном, вкраденим на півдні України, в сторону Лівану та Сирії. МЗС вже звернулося до ліванських та сирійських органів, аби вони арештували крадений вантаж, якщо російський сухогруз зайде в їхні порти", – повідомив Ніколенко.

Ніколенко наголосив, що спустошення тимчасово захоплених населених пунктів на Херсонщині, вивезення звідти зерна та сільськогосподарської техніки, підриває не лише продовольчу безпеку України, але і значної частини світу, залежної від українського продовольства.

МЗС разом із причетними правоохоронними органами та міжнародними партнерами працюватиме над тим, аби кожна російська компанія, яка буде пов’язана з незаконними оборудками із українським зерном, понесла відповідальність, резюмували у відомстві.

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Автор: 

зерно (3132) пограбування (576) росія (65908)


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Топ коментарі
+32
Збут краденого. Гопники дешеві
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04.05.2022 21:24
+23
Кулебо, інтерпол повідомлений про корабель з крадіями і награбованим?
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04.05.2022 21:24
+20
Треба просити Ердогана закрити Босфор для усіх російських кораблів, чи тля тих, що вийшли з російських портів. Це чистої води грабунок і злочин.
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04.05.2022 21:27
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Животные с микроскопическим мозгом.
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04.05.2022 21:24 Відповісти
Збут краденого. Гопники дешеві
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04.05.2022 21:24 Відповісти
Кулебо, інтерпол повідомлений про корабель з крадіями і награбованим?
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04.05.2022 21:24 Відповісти
Це потрібно питати у "100% свого прокурора".
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04.05.2022 21:27 Відповісти
Це терористи та пірати ,чому їх не топлять?
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04.05.2022 21:26 Відповісти
Той, хто купить це "кроваве зерно" - буде СПІЛЬНИКОМ У ВІЙСЬКОВИХ ЗЛОЧИНАХ РАШКИ!!!
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04.05.2022 21:26 Відповісти
Азіатам, арабам, та бабізянам з африки пофіг хто привезе їжу, розслабся
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04.05.2022 21:39 Відповісти
На рік уперед не нажруться...
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04.05.2022 22:02 Відповісти
Якраз Асад злякається.
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04.05.2022 23:00 Відповісти
Кацапи припхалися до нас - красти , вбивати , гвалтувати і перетворити наші міста і села в руіни !
Виродки кацапські , всі ви здохнете на нашій землі , так як ми дозволимо вам користуватися нашими благами , ми вас знищимо !!
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04.05.2022 21:26 Відповісти
Треба просити Ердогана закрити Босфор для усіх російських кораблів, чи тля тих, що вийшли з російських портів. Це чистої води грабунок і злочин.
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04.05.2022 21:27 Відповісти
ні совісті ні сорому у кацапів..нічтожні,,скупі,нікчемні людішкі🤢🤮
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04.05.2022 21:30 Відповісти
В цьому їм ніхто не заперечує. А де Шольц з Ердоганом-- великі
демократи , коли інших грабують , а вони мовчать.
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04.05.2022 21:32 Відповісти
це клопіт дипломатів та юристів. Але ж вони не тямлять до діла, бо вміють лише жирувати, а не працювати
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04.05.2022 21:38 Відповісти
А тут вже така цікава ситуація, що яке б вони зерно не продавали - тепер це українське крадене...
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04.05.2022 21:38 Відповісти
і не погодувати бідолашних бабізян африки, арабів, азіатів? їх же так шкода, вони ж так потрібні світу!
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04.05.2022 21:40 Відповісти
Ану, подивимося хто купить ?..
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04.05.2022 21:39 Відповісти
Сірія купить,тут до гадалки не ходи
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04.05.2022 21:43 Відповісти
Ага, разве что в кредит.
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04.05.2022 21:46 Відповісти
І довідку дасть, що то усе з Нової Землі, бо там земля не тільки нова та радіоактивна, але ще й найродючіша.
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04.05.2022 21:55 Відповісти
вшивые эмираты
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04.05.2022 23:24 Відповісти
Ганьба на весь Світ.
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04.05.2022 21:44 Відповісти
Мародёрство на государственном уровне.
Но с их стороны это не удивляет.
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04.05.2022 21:45 Відповісти
топить их нужно можно?
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04.05.2022 21:55 Відповісти
ракетами не дістати?
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05.05.2022 00:12 Відповісти
Это уже не просто когда орки каждый себе тянет холодильник или кроссовки. Это уже воровство которым занимается государство надо постоянно это протоколировать для будущей Гааги, а также публично освещать на вывозы зерна на международном уровне.
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05.05.2022 00:16 Відповісти
ЧЕГО НЕ ОТРАВИЛИ !!!???
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05.05.2022 00:20 Відповісти
А турки соучастники! Какого хрена выпускают мародеров с награбленным?
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05.05.2022 00:41 Відповісти
 
 