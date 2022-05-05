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Оккупанты ударили по Закарпатью ракетами с осколочно-фугасным наполнением. ФОТО

Россияне попали по Закарпатью ракетами, имеющими осколочно-фугасное наполнение.

Об этом сообщил глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Никита в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Враг бьет по Закарпатью ракетами, которые имеют осколочно-фугасное наполнение. Оно предназначено для поражения не только объектов, но прежде всего людей", - отметил он.

Никита опубликовал фотографии, на которых видно, как после взрыва ракеты разлетаются сформированные округлые элементы и буквально прорезают металл.

Оккупанты ударили по Закарпатью ракетами с осколочно-фугасным наполнением 01

По его словам, такие же обломки повредили дома в 300 метрах от места попадания ракеты.

Также читайте: Россияне обстреливали Марьинку фосфорными боеприпасами, - ОВА

Оккупанты ударили по Закарпатью ракетами с осколочно-фугасным наполнением 02

"Это еще раз указывает, что во время сигнала воздушной тревоги нужно немедленно пройти в помещения, в которых нет окон. Стены защищают от поражения этими осколочно-фугасными элементами", - подчеркнул глава ОВА.

Оккупанты ударили по Закарпатью ракетами с осколочно-фугасным наполнением 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия хочет повредить инфраструктуру, но США могут передавать оружие Украине, - Пентагон

обстрел (27716) ракеты (3600) Закарпатская область (2606)


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Топ комментарии
+44
Всю войну закарпатцев не трогали и где возмущение венгерской стороны о угрозе местным венграм?
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05.05.2022 06:51
+30
Угорці й надалі мовчатимуть, бо дуже ******* путіна!!!
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05.05.2022 06:57
+29
А у асфальта есть функция противоракетной обороны?🤔
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05.05.2022 07:01
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Всю войну закарпатцев не трогали и где возмущение венгерской стороны о угрозе местным венграм?
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05.05.2022 06:51 Ответить
Угорці й надалі мовчатимуть, бо дуже ******* путіна!!!
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05.05.2022 06:57 Ответить
Угорці, схоже, найбільше ******* власний зиск.
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05.05.2022 07:32 Ответить
Його гроші найбільше ******* !
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05.05.2022 09:34 Ответить
В уряді Угорщини після першого ракетного обстрілу по території Закарпатської області заявили, що це тільки підтверджує правильність позиції Угорщини щодо зброї для України та її транзиту.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє https://infopost.media/navit-pislya-obstrilu-rosiyanamy-zakarpattya-uryad-ugorshhyny-***********-shho-pryjnyav-virne-rishennya/?fbclid=IwAR2AUOkLWiqSG3f3x-OPL0HD6qtZF8cJbyuEhnIBAXx9Pdy5hbEjjGEaPXc Infopost.
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05.05.2022 07:46 Ответить
У Воловці мадярів немає
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05.05.2022 10:52 Ответить
головне, що через декілька днів буде відновлено роботу камер автоматичної фіксації швидкості...
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05.05.2022 06:58 Ответить
А у асфальта есть функция противоракетной обороны?🤔
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05.05.2022 07:01 Ответить
У нього є функція: виявляти тролів та порохоботів, що дуже часто одне й теж.
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05.05.2022 07:47 Ответить
лучше быть "порохоботом" - чем предателем Украины
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05.05.2022 08:13 Ответить
Слава, згадай 10-й рік, коли ПР замість більш розумних та менш токсичних Бойка чи Тігіпка пропихала двічі несудимого(ой, вже тричі) І це була б зовсім інша історія.
14 рік - там кожен гірший іншого, тому і став Порошенко президентом. ( в мене на нього алергія з часів "любих друзів")
19-й. Візьми першу десятку ЄС і вісім з десяти будуть більш достойними кандидатами, але ви як і ПР в свій час, посилено пропихували найжадібнішого та найтоксичнішого! Продовжуєте і будете продовжувати до наступних виборів....
Але є шанс, що як "татові" ПР йому буде заборонено приймати участь в наступних виборах, як і його куму , з багажем "Соцпартії" за плечима. Шукайте нового кандидата!

А ще, на відміну від тебе, Слава, і на відміну від більшості диванних воїнів, точно підтверджено знищений міномет +6 орків, і ще як мінімум стільки ж пісяються та какаються від слів ЗСУ, Україна та гучних звуків.
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05.05.2022 14:53 Ответить
Ти, мабуть, чогось проносного начитавсь, що так поперло: проніс слів, закреп думок. Буває. Не читай зільоних авторів і не дивись "плюси", козликом , чи то пак, ідіотом станеш .

Нагадай мені , доречі, скільки коштувала жадібному Пороху відновлення в модернізація ППО Києва? Я, вже не кажу про пряму і регулярну допомогу фронту. Шукає,, мабуть, "дешевої" популярності.

Тож їбало захлопнув і пішов самовдавився, мразота тупа, зільона смердяща.
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06.05.2022 00:48 Ответить


Недолуге, все порохоботи жити спокійно не дають і далі збирати локшину на вуха та підлизувати зелененьким?
В старому анекдоті радили, якщо Гондурас непокоїть - не чесати, спробуй, може попустить.

З приводу тролів - спочатку у дзеркало зазерни, а краще зразу за расєйським кораблем.
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05.05.2022 08:53 Ответить
Краще бути порохоботом, чим конченим ідіотом і мразью😠
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05.05.2022 09:27 Ответить
Людиною бути не пробував?
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05.05.2022 14:55 Ответить


"Людиною бути не пробував?"
У людини повинні бути ВЛАСНИЙ мозок і критичне мислення (тобто більш-меньш реальне уявлення про оточуюче), а не сміття, казки та локшина від пропагандонів Г+Г, та зебілів.
Так що спочатку сам спробуй людиною стати, а потім, якщо вийде, радь іншим.
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06.05.2022 09:40 Ответить
Есть. Если низенько-низенько и тихонечко в лес.
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05.05.2022 08:56 Ответить
Війна показала справжнє облич'я "пітійобіків". Як кажуть :" Ще не вечір".
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05.05.2022 07:24 Ответить
Едельвейси відомстять
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05.05.2022 07:25 Ответить
Венгерская сторона язык в "дупу" засунет, они умеют только то что за деньги Путина, требовать венгерские школы на Закарпатье из бюджета Украины, а для украинцев и Украины ничего самы не сделали и как те стервятники ждут когда можно напасть на раненую жертву и откусить себе кусок, то что пообещал повелитель бункера из оркостана.
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05.05.2022 07:35 Ответить
Де реакція Угорщини на обстріли Закарпаття ? Вони дуже піклуються за етнічних венгрів , що там проживають. Війна показала їх справжнє обличчя і чого варті їх слова про "братню" любов . Угорщину цікавлять українські землі , а не етнічні угорці , що на Закарпатті. Іще одні "браття ".
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05.05.2022 07:49 Ответить
у воловці немає угорців! правда , є продажні шлюхи з угорськими паспортами , але вони думаю ДАВНО здриснули! тепер євробляхи тягають до кордону...
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05.05.2022 08:55 Ответить
До Закарпатья от места пуска наверное более 1000км,таких ракет в Украине нет и они очевидно дороги.Какой смысл делать её осколочно-фугасной?Например "Калибр" это ~450кг ТНТ,предназначен для разрушения важных объектов или целей,$6,5млн.Осколочное фугасный заряд ничего толком не разрушит(ЖД, бр.технику,прочные здания итп),да может по убивать людей но использовать ракеты таким образом- палить печь купюрами.
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05.05.2022 08:02 Ответить
а с беларуси сколько километров ?
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05.05.2022 08:26 Ответить
"...ничего толком не разрушит..."(цитата)

По-вашому, якого діаметру вражаючі елементи? (підказка для уявлення масштабу: на одній з фото є драбина)
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05.05.2022 08:37 Ответить
На фото пошкоджений трансформатор електричної підстанції, який вже ремонту не підлягає. Саме цього ці падлюки і добивались.
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05.05.2022 08:41 Ответить
Фугасна бойова частина потребує влучання прямого або близького, руйнівна дія ударної хвилі дуже сильно зменшується вже на невеликій як для тієї потужності відстані. Уламки ж певної форми можуть зберігати здатність вивести з ладу щось незахищене і вбити людей на порівняно вкрай великих відстанях, питання лише у імовірності влучання. Тим паче невідомо, чи кацапи навмисно вибирали цю бойову частину, чи просто запустили те, що в них залишилось.

У "Калібра" уся бойова частина важить 450 кг, чи ви про тротиловий еквівалент?
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05.05.2022 09:33 Ответить
На відміну від складів ПММ та зльотних смуг, де достатньо фугасів, по залізничих ТП доречно саме ОФ БП.
Нажаль.
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05.05.2022 10:27 Ответить
Ну венгры давайте видите о притеснении , угрозе венграм закарпаиютья, или тут вы язык в жопу засунули?
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05.05.2022 08:17 Ответить
Мадяри завжди були продажними сикунами. Усі сусіди воліють з ними не спілкуватися.
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05.05.2022 08:24 Ответить
************* в Угорщині напевно дуже вдячні своєму партагеносе
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05.05.2022 08:31 Ответить
Воловець це етнічна українська територія, мадяри її не асимілювали, бо це гори
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05.05.2022 09:04 Ответить
Угорці , (особливо їх керівництво ) ******** газпромівське бабло від кремлівського фашиста- терориста 😡
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05.05.2022 09:31 Ответить
Тоже мне сенсация, ОФ фиганули. Что есть тем и херячат. А то что они противокорабельными по Одессе фигачили. Могут и на БЧ с ОВ перейти когда крыша поплывет. И тогда радоваться что инфраструктура не пострадает? Хотя для таких ракет ОФ решение так себе, слишком дорого доставлять осколки от которых укрыться можно. Скорее что-то другое, с територии "братского" бульболенда прилетело. Какой-то супер-пупер смерч модернезированный. С слов аналоговнетной пропаганды, +200 км дальность.
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05.05.2022 10:57 Ответить
Это ж как понимать прикажете? По русинам? Которые всегда рф поддерживали?
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05.05.2022 20:41 Ответить
 
 