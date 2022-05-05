Оккупанты ударили по Закарпатью ракетами с осколочно-фугасным наполнением. ФОТО

Россияне попали по Закарпатью ракетами, имеющими осколочно-фугасное наполнение.

Об этом сообщил глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Никита в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Враг бьет по Закарпатью ракетами, которые имеют осколочно-фугасное наполнение. Оно предназначено для поражения не только объектов, но прежде всего людей", - отметил он.

Никита опубликовал фотографии, на которых видно, как после взрыва ракеты разлетаются сформированные округлые элементы и буквально прорезают металл.

По его словам, такие же обломки повредили дома в 300 метрах от места попадания ракеты.

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"Это еще раз указывает, что во время сигнала воздушной тревоги нужно немедленно пройти в помещения, в которых нет окон. Стены защищают от поражения этими осколочно-фугасными элементами", - подчеркнул глава ОВА.

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