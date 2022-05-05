Оккупанты ударили по Закарпатью ракетами с осколочно-фугасным наполнением. ФОТО
Россияне попали по Закарпатью ракетами, имеющими осколочно-фугасное наполнение.
Об этом сообщил глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Никита в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"Враг бьет по Закарпатью ракетами, которые имеют осколочно-фугасное наполнение. Оно предназначено для поражения не только объектов, но прежде всего людей", - отметил он.
Никита опубликовал фотографии, на которых видно, как после взрыва ракеты разлетаются сформированные округлые элементы и буквально прорезают металл.
По его словам, такие же обломки повредили дома в 300 метрах от места попадания ракеты.
"Это еще раз указывает, что во время сигнала воздушной тревоги нужно немедленно пройти в помещения, в которых нет окон. Стены защищают от поражения этими осколочно-фугасными элементами", - подчеркнул глава ОВА.
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Як пише "Європейська правда", про це повідомляє https://infopost.media/navit-pislya-obstrilu-rosiyanamy-zakarpattya-uryad-ugorshhyny-***********-shho-pryjnyav-virne-rishennya/?fbclid=IwAR2AUOkLWiqSG3f3x-OPL0HD6qtZF8cJbyuEhnIBAXx9Pdy5hbEjjGEaPXc Infopost.
14 рік - там кожен гірший іншого, тому і став Порошенко президентом. ( в мене на нього алергія з часів "любих друзів")
19-й. Візьми першу десятку ЄС і вісім з десяти будуть більш достойними кандидатами, але ви як і ПР в свій час, посилено пропихували найжадібнішого та найтоксичнішого! Продовжуєте і будете продовжувати до наступних виборів....
Але є шанс, що як "татові" ПР йому буде заборонено приймати участь в наступних виборах, як і його куму , з багажем "Соцпартії" за плечима. Шукайте нового кандидата!
А ще, на відміну від тебе, Слава, і на відміну від більшості диванних воїнів, точно підтверджено знищений міномет +6 орків, і ще як мінімум стільки ж пісяються та какаються від слів ЗСУ, Україна та гучних звуків.
Нагадай мені , доречі, скільки коштувала жадібному Пороху відновлення в модернізація ППО Києва? Я, вже не кажу про пряму і регулярну допомогу фронту. Шукає,, мабуть, "дешевої" популярності.
Тож їбало захлопнув і пішов самовдавився, мразота тупа, зільона смердяща.
Недолуге, все порохоботи жити спокійно не дають і далі збирати локшину на вуха та підлизувати зелененьким?
В старому анекдоті радили, якщо Гондурас непокоїть - не чесати, спробуй, може попустить.
З приводу тролів - спочатку у дзеркало зазерни, а краще зразу за расєйським кораблем.
"Людиною бути не пробував?"
У людини повинні бути ВЛАСНИЙ мозок і критичне мислення (тобто більш-меньш реальне уявлення про оточуюче), а не сміття, казки та локшина від пропагандонів Г+Г, та зебілів.
Так що спочатку сам спробуй людиною стати, а потім, якщо вийде, радь іншим.
По-вашому, якого діаметру вражаючі елементи? (підказка для уявлення масштабу: на одній з фото є драбина)
У "Калібра" уся бойова частина важить 450 кг, чи ви про тротиловий еквівалент?
Нажаль.