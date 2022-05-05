Окупанти вдарили по Закарпаттю ракетами з осколково-фугасним наповненням. ФОТО
Росіяни поцілили по Закарпаттю ракетами, які мають осколково-фугасне наповнення.
Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог цілить по Закарпаттю ракетами, які мають осколково-фугасне наповнення. Воно призначене для ураження не тільки об’єктів, а й насамперед людей", - зазначив він.
Микита опублікував світлини, на яких видно, як після вибуху ракети розлітаються сформовані округлі елементи та буквально прорізають метал.
За його словами, такі ж уламки пошкодили будинки на відстані до 300 метрів від місця влучання ракети.
"Це ще раз вказує, що під час сигналу повітряної тривоги потрібно негайно пройти в приміщення, які не мають вікон. Стіни захищають від ураження цими осколково-фугасними елементами", - наголосив голова ОВА.
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Як пише "Європейська правда", про це повідомляє https://infopost.media/navit-pislya-obstrilu-rosiyanamy-zakarpattya-uryad-ugorshhyny-***********-shho-pryjnyav-virne-rishennya/?fbclid=IwAR2AUOkLWiqSG3f3x-OPL0HD6qtZF8cJbyuEhnIBAXx9Pdy5hbEjjGEaPXc Infopost.
14 рік - там кожен гірший іншого, тому і став Порошенко президентом. ( в мене на нього алергія з часів "любих друзів")
19-й. Візьми першу десятку ЄС і вісім з десяти будуть більш достойними кандидатами, але ви як і ПР в свій час, посилено пропихували найжадібнішого та найтоксичнішого! Продовжуєте і будете продовжувати до наступних виборів....
Але є шанс, що як "татові" ПР йому буде заборонено приймати участь в наступних виборах, як і його куму , з багажем "Соцпартії" за плечима. Шукайте нового кандидата!
А ще, на відміну від тебе, Слава, і на відміну від більшості диванних воїнів, точно підтверджено знищений міномет +6 орків, і ще як мінімум стільки ж пісяються та какаються від слів ЗСУ, Україна та гучних звуків.
Нагадай мені , доречі, скільки коштувала жадібному Пороху відновлення в модернізація ППО Києва? Я, вже не кажу про пряму і регулярну допомогу фронту. Шукає,, мабуть, "дешевої" популярності.
Тож їбало захлопнув і пішов самовдавився, мразота тупа, зільона смердяща.
Недолуге, все порохоботи жити спокійно не дають і далі збирати локшину на вуха та підлизувати зелененьким?
В старому анекдоті радили, якщо Гондурас непокоїть - не чесати, спробуй, може попустить.
З приводу тролів - спочатку у дзеркало зазерни, а краще зразу за расєйським кораблем.
"Людиною бути не пробував?"
У людини повинні бути ВЛАСНИЙ мозок і критичне мислення (тобто більш-меньш реальне уявлення про оточуюче), а не сміття, казки та локшина від пропагандонів Г+Г, та зебілів.
Так що спочатку сам спробуй людиною стати, а потім, якщо вийде, радь іншим.
По-вашому, якого діаметру вражаючі елементи? (підказка для уявлення масштабу: на одній з фото є драбина)
У "Калібра" уся бойова частина важить 450 кг, чи ви про тротиловий еквівалент?
Нажаль.