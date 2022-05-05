Окупанти вдарили по Закарпаттю ракетами з осколково-фугасним наповненням. ФОТО

Росіяни поцілили по Закарпаттю ракетами, які мають осколково-фугасне наповнення.

Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог цілить по Закарпаттю ракетами, які мають осколково-фугасне наповнення. Воно призначене для ураження не тільки об’єктів, а й насамперед людей", - зазначив він.

Микита опублікував світлини, на яких видно, як після вибуху ракети розлітаються сформовані округлі елементи та буквально прорізають метал.

За його словами, такі ж уламки пошкодили будинки на відстані до 300 метрів від місця влучання ракети.

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"Це ще раз вказує, що під час сигналу повітряної тривоги потрібно негайно пройти в приміщення, які не мають вікон. Стіни захищають від ураження цими осколково-фугасними елементами", - наголосив голова ОВА.

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