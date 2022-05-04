Обстріл Закарпаття окупантами: Пошкоджено газопровід, жителів просять перекрити газ
Внаслідок обстрілу російськими окупантами пошкоджено розподільчий газопровід на Закарпатті.
Про це повідомляє Закарпатська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок ракетного удару 57 будинків у Воловці залишилися без газопостачання. Пошкоджено розподільчий газопровід. "Закарпатгаз" просить споживачів перекрити крани на газопроводах перед газовими приладами.
Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться зранку 4 травня" ,- йдеться в повідомленні.
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Генадий Горелик
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