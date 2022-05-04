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Обстріл Закарпаття окупантами: Пошкоджено газопровід, жителів просять перекрити газ

закарпаття

Внаслідок обстрілу російськими окупантами пошкоджено розподільчий газопровід на Закарпатті.

Про це повідомляє Закарпатська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ракетного удару 57 будинків у Воловці залишилися без газопостачання. Пошкоджено розподільчий газопровід. "Закарпатгаз" просить споживачів перекрити крани на газопроводах перед газовими приладами.

Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться зранку 4 травня" ,- йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті ракета окупантів влучила в інфраструктурний об'єкт, - ОВА (оновлено)

Автор: 

газ (10483) обстріл (28993) Закарпатська область (2071)


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сегодня сбито 4 ракеты из 10. хреново. нужно сбивать все. а лучше уничтожать цели откуда ракеты прилетели.
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04.05.2022 03:07 Відповісти
Це типу "треба зробити так, щоби все було добре, а ще ліпше ідеально", так?
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04.05.2022 03:15 Відповісти
Это с бомбардировщиков запуски. Там свыше 1000км дистанция при желании. Для этого нужен совсем другой радар, который за 1 ракету могут уничтожить, то есть радар надо прикрыть, то есть.. и так далее по списку. Который закончится в 1993-ем году, когда на вооружении есть 10000 танков, 1300 самолетов, тысячи крылатых ракет, баллистические дальнобойные ракеты, ну про ЯО я молчу, его не Россия забрала, а Запад сам за бесплатно утилизировал, если бы не отдали, то санкциями бы еще стали бить, так что здесь претензий нет, а вот Кучма заслужил тюрьмы до конца дней.
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04.05.2022 04:07 Відповісти
Читай: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-55 ракета Х-55.
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04.05.2022 05:51 Відповісти
Пожинаємо плоди "великих і народообраних" президентів, починаючи від Кравчука...і тепер "маємо те, що маємо"... Так хто кому винен?
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04.05.2022 06:30 Відповісти
Прихожанам УПЦ МП одновірці-кацапи передали "привет".
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04.05.2022 08:31 Відповісти
 
 