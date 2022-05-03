На Закарпатті ракета окупантів влучила в інфраструктурний об'єкт, - ОВА (оновлено)
В гірському районі Закарпаття ракета окупантів влучила в інфраструктурний об'єкт.
Про це у Telegram повідомляє ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Приліт ракети у інфраструктурний об’єкт у гірському районі Закараття. На місці працюють служби, уточнюємо ініформацію щодо пошкоджень та можливих жертв", - йдеться в повідомленні.
Пізніше в ОВА повідомили, що ворожа ракета влучила в одну із залізничних підстанцій біля вокзалу у Воловці.
"На об'єктах у радіусі 500 м вибиті вікна, уламки ракети пошкодили автомобілі поблизу. Інформацію щодо жертв уточнюють. До ліквідації наслідків залучені відповідні служби", - зазначили там.
Топ коментарі
+37 Lvbnhj
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+32 Валерий Коломиец #502756
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+25 Роман Крижановский #500508
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Сакральна дата .." деди ваєвалі" " ближче .
...
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
·https://mobile.twitter.com/syhiv25/status/1521558563935686656 16 мин
Ну шо, Бєлгород?
Тривожної ночі
навіть недавно , в квітні їздили подати голос за віктора !
Цікаво, що за інфраструктурний об'єкт . . .
п.с. не думаю що тою колією якась зброя перевозиться, бо немає там звідки, бють саме по експорту наших товарів суки казламорді.
Але шоб перелетіти гори її потрібно висоту мініму 2 км.
І де ППО???
А де надійне\ефективне ппо України -то питайте з 1991 року, з мене, з сусіда, з кума, з свата, з брата, з себе і т.д....
Чи вона з білорусі летіла?
Чи неї можна керувати у польоті?
По прямій не виходить така траекторія
Є анекдот в тему, правда російською.
На екзамені:
- Расскажите нам о корпускулярно-волновой теории света.
- Я не Света, я Таня.
https://realist.online/img/forall/u/20/57/photo_2022-05-03_19-06-32.jpg
И потом - на фото я вижу какого-то грузчика в фуфайке и мелкого смешного поца в камуфляже.