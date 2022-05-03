На Закарпатті ракета окупантів влучила в інфраструктурний об'єкт, - ОВА (оновлено)

В гірському районі Закарпаття ракета окупантів влучила в інфраструктурний об'єкт.

Про це у Telegram повідомляє ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Приліт ракети у інфраструктурний об’єкт у гірському районі Закараття. На місці працюють служби, уточнюємо ініформацію щодо пошкоджень та можливих жертв", - йдеться в повідомленні.

Пізніше в ОВА повідомили, що ворожа ракета влучила в одну із залізничних підстанцій біля вокзалу у Воловці.

"На об'єктах у радіусі 500 м вибиті вікна, уламки ракети пошкодили автомобілі поблизу. Інформацію щодо жертв уточнюють. До ліквідації наслідків залучені відповідні служби", - зазначили там.

Також читайте: У зв'язку з ворожим обстрілом залізничних підстанцій низка поїздів прямуватиме із затримкою, - "Укрзалізниця"