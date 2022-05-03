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На Закарпатті ракета окупантів влучила в інфраструктурний об'єкт, - ОВА (оновлено)

ракета,франція,ядерна

В гірському районі Закарпаття ракета окупантів влучила в інфраструктурний об'єкт.

Про це у Telegram повідомляє ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Приліт ракети у інфраструктурний об’єкт у гірському районі Закараття. На місці працюють служби, уточнюємо ініформацію щодо пошкоджень та можливих жертв", - йдеться в повідомленні.

Пізніше в ОВА повідомили, що ворожа ракета влучила в одну із залізничних підстанцій біля вокзалу у Воловці.

"На об'єктах у радіусі 500 м вибиті вікна, уламки ракети пошкодили автомобілі поблизу. Інформацію щодо жертв уточнюють. До ліквідації наслідків залучені відповідні служби", - зазначили там.

Також читайте: У зв'язку з ворожим обстрілом залізничних підстанцій низка поїздів прямуватиме із затримкою, - "Укрзалізниця"

Автор: 

обстріл (28993) Закарпатська область (2070)


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Топ коментарі
+37
***** біситься.
Сакральна дата .." деди ваєвалі" " ближче .
...
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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03.05.2022 21:42
+32
По Колє-котлєтє цілились гади...
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03.05.2022 21:42
+25
трошки б промазали і по орбану прилетіло
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03.05.2022 21:42
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От суки!! 😡😡😡😡🤬
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03.05.2022 21:41 Відповісти
По Колє-котлєтє цілились гади...
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03.05.2022 21:42 Відповісти
а йому ж тільки "стечкіна" вручили як "зашітніку" Закарпаття.
Не справляється - ****. Тільки баб надувних кочати може.
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03.05.2022 21:47 Відповісти
Та да! Треба вручити тенісну ракетку. Хай ракети відбиває тим, чим звик. "Стєчквн" - то не його. Ну, може ще бітою, якщо молодість згадає.
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03.05.2022 22:01 Відповісти
Якщо чесно то по залізниці скоріш за все
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03.05.2022 21:48 Відповісти
Воловець...
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03.05.2022 21:54 Відповісти
Бескидский тоннель прикрыли бы ППО Польши. высвободить С300 на Юго восток
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03.05.2022 23:18 Відповісти
трошки б промазали і по орбану прилетіло
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03.05.2022 21:42 Відповісти
да вони такі криворукі, що в них раз по раз не туди летить. так і ракети іржаві.
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03.05.2022 22:18 Відповісти
здається прилетіло куди треба...
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03.05.2022 22:35 Відповісти
***** біситься.
Сакральна дата .." деди ваєвалі" " ближче .
...
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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03.05.2022 21:42 Відповісти
Сихів @syhiv25

·https://mobile.twitter.com/syhiv25/status/1521558563935686656 16 мин

Ну шо, Бєлгород?
Тривожної ночі
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03.05.2022 21:51 Відповісти
Сподіваюся, Господь почує молитви українців стосовно Бєлгорода, Брянська, Ростова-на-Дону і загалом всього Мордору.
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03.05.2022 22:03 Відповісти
Не ,тільки бісится а ще и боїться ..
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04.05.2022 00:41 Відповісти
Ето привет от Орбана. Закарпатцы, думайте за кого голосуете и кого вы считаете за своих. Вас Орбан с Ху***лом как разменную монету поимели в своих целях
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03.05.2022 21:44 Відповісти
Это привет как раз Орбану. Скорее всего он согласен на эмбарго по нефти
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03.05.2022 21:45 Відповісти
Воловець. То наше Закарпаття, чисто українське. Мадярів там і близько нема.
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03.05.2022 21:58 Відповісти
але з мадярськими паспортами є! парадокс! але, пуйлу покуй на паспорт... та й ракеті тоже!
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03.05.2022 22:38 Відповісти
Є. В Берегівському районі переважно.
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03.05.2022 23:15 Відповісти
Закарпатці за Орбана не голосували.
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03.05.2022 21:47 Відповісти
ню-ню! при чому ті самі, що за орбана, ті ж і за зебіла - 100%!

навіть недавно , в квітні їздили подати голос за віктора !
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03.05.2022 21:53 Відповісти
ті що мають утлевел голосували, не розкривай писка якщо не у тємі...
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03.05.2022 22:35 Відповісти
Зовсім ти не схожий на однойменний персонаж, - просто бичара.
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03.05.2022 23:18 Відповісти
Це вперше по Закарпаттю?
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03.05.2022 21:45 Відповісти
Так вперше
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03.05.2022 21:46 Відповісти
Так, вперше.
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03.05.2022 21:47 Відповісти
Надіюсь скоро вперше по крємлю в'їбе.
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03.05.2022 22:43 Відповісти
Вперше і, сподіваємося, востаннє.
Цікаво, що за інфраструктурний об'єкт . . .
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03.05.2022 21:48 Відповісти
Залiзниця.
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03.05.2022 21:49 Відповісти
Мені здається залізниця
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03.05.2022 21:50 Відповісти
не надо говорить куда. я знаю куда попали 4 ракеты во Львове. но не пишу об этом.
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03.05.2022 21:52 Відповісти
об этом напишут или скажут те кому положено.
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03.05.2022 21:53 Відповісти
А я не знаю. Мені так здається. По Львову вже все сказала влада
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03.05.2022 21:54 Відповісти
нет . ничего никто не сказал был озвучен факт обстела. а что и куда нет.
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03.05.2022 21:57 Відповісти
Да
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03.05.2022 22:59 Відповісти
👍🤝
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03.05.2022 22:29 Відповісти
думаю в Б***ський жд туннель целились, русня думает что если его разрушит - усложнит поставки вооружения стран-союзников
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03.05.2022 21:51 Відповісти
Саме туди.
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03.05.2022 21:53 Відповісти
якщо в сам тунель то кацапи ідіоти з великої букви, хто їздив по тій колії той знає що тунелі там не критична для колії локація.
п.с. не думаю що тою колією якась зброя перевозиться, бо немає там звідки, бють саме по експорту наших товарів суки казламорді.
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03.05.2022 22:23 Відповісти
не думаю что его можно разрушить одной, да наверное даже десятком тех ракет, что они запускают. Не настолько они мощные
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03.05.2022 21:59 Відповісти
Вони ще раз довели, що є дебілами. Через цей інфраструктурний обєкт можливі поставки з Угорщини, чи через Угорщину. Ну, можливо зі Словаччини, але словацьке вже все тут. А Угорщина і сама нічого не поставляє, і свю територію для транзиту не надає. Тому цей їхній удар їм нічого не вирішує саме з поставками військових вантажів. Зате вирішує для залякування.
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03.05.2022 22:09 Відповісти
Швидше за все - залізнична підстація.
Але шоб перелетіти гори її потрібно висоту мініму 2 км.
І де ППО???
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03.05.2022 21:54 Відповісти
над карпатськими перевалами - меньше 1 км.
А де надійне\ефективне ппо України -то питайте з 1991 року, з мене, з сусіда, з кума, з свата, з брата, з себе і т.д....
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03.05.2022 22:08 Відповісти
Коля-котлета зі стечкіна промазав по ракеті. Йовбак теж схибив. Мабуть не встигли прицілитися, поки цигарки пакували.
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03.05.2022 21:48 Відповісти
Думаю це навпаки відмазка, щоб Орбана відмазати, типу йому не обіцяли Закарпаття, бачите ми його теж РУЙНУЄМО!
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03.05.2022 21:50 Відповісти
І таке може бути
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03.05.2022 21:53 Відповісти
Суцюги!
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03.05.2022 21:51 Відповісти
Сійярта з орбаном стрінги не встигають міняти
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03.05.2022 21:51 Відповісти
Кружевниє
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03.05.2022 22:45 Відповісти
а сколько туда завезли эвакуированных?
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03.05.2022 21:57 Відповісти
Якщо ракета летіла з Чорного моря або Криму, то ОБОВ'ЯЗКОВО мала пролітати над територією Румунії або Молдови. Питання: чому ППО цих країн її не збили?!

Чи вона з білорусі летіла?
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03.05.2022 22:00 Відповісти
конечно с Чёрного. И она не летит над Румынией и Молдовой. Она летит над Украиной.
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03.05.2022 22:04 Відповісти
Хочете сказати, що облітала територію Молдови/Румунії?
Чи неї можна керувати у польоті?
По прямій не виходить така траекторія
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03.05.2022 22:08 Відповісти
крилата ракета на то і крилата бо може маневрувати а не тільки по прямій шпатити як снаряд.
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03.05.2022 22:15 Відповісти
Деякі військові експерти ще рахують, що ракета літає тільки по прямій, як тапок )))
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03.05.2022 22:32 Відповісти
Заспокойтесь шановні, ракета летить по жорсткій програмі, яка закладається перед пуском. В польоті ніхто не корегує її рух, в смислі якісь радіоканали чи хтось думає що корегувальник зі смартфоном нею керує??? То дурниці. Я в період розпаду совка мав справу з оборонкою і все то знаю. Там гіроскопи і реле-таймери що керують двигуном та закрилками. Як в пральній машині..так умовне порівняння..блок керування то купа мікросхем та релюшок, ніяких мікрочіпів, процессорів. З часів совка нічого там нового вони не придумали.
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03.05.2022 22:54 Відповісти
Інколи дивуюсь безграмотності співвітчизників, які вважають, що у всьому розбираються.
Є анекдот в тему, правда російською.

На екзамені:
- Расскажите нам о корпускулярно-волновой теории света.
- Я не Света, я Таня.
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03.05.2022 23:06 Відповісти
я понимаю, что сейчас такое время, что филологи становятся военными экспертами. Поэтому объясню вам, как филолог филологу: крылатая ракета - это самолет, поэтому она может в Закарпатье прилететь с пролетом над Черкассами и Житомиром.
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03.05.2022 23:26 Відповісти
Божечко Милий, з черного моря через Румунію))) який же ти страшений недоумок...
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03.05.2022 22:39 Відповісти
Саме так, як цеглина )))
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03.05.2022 23:01 Відповісти
На месте попаданий ракет нужно устанавливать большие билборды с мордами тех кто поддерживает и сотрудничает с кремлевским режимом. Чтобы на выборах не было вопросов за кого голосовать и кого *благодарить*
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03.05.2022 22:00 Відповісти
в ж\д целят
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03.05.2022 22:00 Відповісти
Орки тупорилі. Вони думають що обстріли залізниці дорогущими ракетами щось змінить. На всі мости в вузли у них ракет не вистачить. Путлєр- капут
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03.05.2022 22:02 Відповісти
робота для снайпера.-----"З Денисом Пушиліним у Маріуполі на прохідній заводу Ілліча", - написав Соловйов і пообіцяв пізніше повідомити деталі.

https://realist.online/img/forall/u/20/57/photo_2022-05-03_19-06-32.jpg
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03.05.2022 22:16 Відповісти
разве душилина в макцве ФСБ не замордовало в подвалах?
И потом - на фото я вижу какого-то грузчика в фуфайке и мелкого смешного поца в камуфляже.
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03.05.2022 23:33 Відповісти
 
 