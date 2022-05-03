На Закарпатье ракета оккупантов попала в инфраструктурный объект, - ОВА (обновлено)
В горном районе Закарпатья ракета оккупантов попала в инфраструктурный объект.
Об этом в Telegram сообщает ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Полет ракеты в инфраструктурный объект в горном районе Закарпатья. На месте работают службы, уточняем информацию о повреждениях и возможных жертвах", - говорится в сообщении.
Позже в ОВА сообщили, что вражеская ракета попала в одну из железнодорожных подстанций возле вокзала в Воловце.
"На объектах в радиусе 500 м выбиты окна, обломки ракеты повредили автомобили поблизости. Информацию о жертвах уточняют. К ликвидации последствий привлечены соответствующие службы", - отметили там.
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+37 Lvbnhj
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+32 Валерий Коломиец #502756
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+25 Роман Крижановский #500508
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Сакральна дата .." деди ваєвалі" " ближче .
...
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
·https://mobile.twitter.com/syhiv25/status/1521558563935686656 16 мин
Ну шо, Бєлгород?
Тривожної ночі
навіть недавно , в квітні їздили подати голос за віктора !
Цікаво, що за інфраструктурний об'єкт . . .
п.с. не думаю що тою колією якась зброя перевозиться, бо немає там звідки, бють саме по експорту наших товарів суки казламорді.
Але шоб перелетіти гори її потрібно висоту мініму 2 км.
І де ППО???
А де надійне\ефективне ппо України -то питайте з 1991 року, з мене, з сусіда, з кума, з свата, з брата, з себе і т.д....
Чи вона з білорусі летіла?
Чи неї можна керувати у польоті?
По прямій не виходить така траекторія
Є анекдот в тему, правда російською.
На екзамені:
- Расскажите нам о корпускулярно-волновой теории света.
- Я не Света, я Таня.
https://realist.online/img/forall/u/20/57/photo_2022-05-03_19-06-32.jpg
И потом - на фото я вижу какого-то грузчика в фуфайке и мелкого смешного поца в камуфляже.