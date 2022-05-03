На Закарпатье ракета оккупантов попала в инфраструктурный объект, - ОВА (обновлено)

В горном районе Закарпатья ракета оккупантов попала в инфраструктурный объект.

Об этом в Telegram сообщает ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Полет ракеты в инфраструктурный объект в горном районе Закарпатья. На месте работают службы, уточняем информацию о повреждениях и возможных жертвах", - говорится в сообщении.

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Позже в ОВА сообщили, что вражеская ракета попала в одну из железнодорожных подстанций возле вокзала в Воловце.

"На объектах в радиусе 500 м выбиты окна, обломки ракеты повредили автомобили поблизости. Информацию о жертвах уточняют. К ликвидации последствий привлечены соответствующие службы", - отметили там.

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