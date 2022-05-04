Обстрел Закарпатья оккупантами: Поврежден газопровод, жителей просят перекрыть газ

В результате обстрела российскими оккупантами поврежден распределительный газопровод в Закарпатье.

Об этом сообщает Закарпатская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"В результате ракетного удара 57 домов в Воловце остались без газоснабжения. Поврежден распределительный газопровод. "Закарпатгаз" просит потребителей перекрыть краны на газопроводах перед газовыми приборами.



Аварийно-восстановительные работы начнутся утром 4 мая", - говорится в сообщении.

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