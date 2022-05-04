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Новости Война
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Обстрел Закарпатья оккупантами: Поврежден газопровод, жителей просят перекрыть газ

закарпаття

В результате обстрела российскими оккупантами поврежден распределительный газопровод в Закарпатье.

Об этом сообщает Закарпатская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"В результате ракетного удара 57 домов в Воловце остались без газоснабжения. Поврежден распределительный газопровод. "Закарпатгаз" просит потребителей перекрыть краны на газопроводах перед газовыми приборами.

Аварийно-восстановительные работы начнутся утром 4 мая", - говорится в сообщении.

Читайте: На Закарпатье ракета оккупантов попала в инфраструктурный объект, - ОВА (обновлено)

Газ (10236) обстрел (27685) Закарпатская область (2604)


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сегодня сбито 4 ракеты из 10. хреново. нужно сбивать все. а лучше уничтожать цели откуда ракеты прилетели.
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04.05.2022 03:07 Ответить
Це типу "треба зробити так, щоби все було добре, а ще ліпше ідеально", так?
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04.05.2022 03:15 Ответить
Это с бомбардировщиков запуски. Там свыше 1000км дистанция при желании. Для этого нужен совсем другой радар, который за 1 ракету могут уничтожить, то есть радар надо прикрыть, то есть.. и так далее по списку. Который закончится в 1993-ем году, когда на вооружении есть 10000 танков, 1300 самолетов, тысячи крылатых ракет, баллистические дальнобойные ракеты, ну про ЯО я молчу, его не Россия забрала, а Запад сам за бесплатно утилизировал, если бы не отдали, то санкциями бы еще стали бить, так что здесь претензий нет, а вот Кучма заслужил тюрьмы до конца дней.
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04.05.2022 04:07 Ответить
Читай: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-55 ракета Х-55.
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04.05.2022 05:51 Ответить
Пожинаємо плоди "великих і народообраних" президентів, починаючи від Кравчука...і тепер "маємо те, що маємо"... Так хто кому винен?
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04.05.2022 06:30 Ответить
Прихожанам УПЦ МП одновірці-кацапи передали "привет".
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04.05.2022 08:31 Ответить
 
 