Обстрел Закарпатья оккупантами: Поврежден газопровод, жителей просят перекрыть газ
В результате обстрела российскими оккупантами поврежден распределительный газопровод в Закарпатье.
Об этом сообщает Закарпатская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"В результате ракетного удара 57 домов в Воловце остались без газоснабжения. Поврежден распределительный газопровод. "Закарпатгаз" просит потребителей перекрыть краны на газопроводах перед газовыми приборами.
Аварийно-восстановительные работы начнутся утром 4 мая", - говорится в сообщении.
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