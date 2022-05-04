Россияне обстреливали Марьинку фосфорными боеприпасами, - ОВА

Руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил об интенсивных боевых действиях вдоль всей линии фронта. В частности, отметил, что войска РФ применили фосфорные боеприпасы в Марьинке и районе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире Национального телемарафона.

"Обстрелы идут по всей территории вдоль линии фронта. Сейчас есть сообщения, что фосфорные боеприпасы применяются в Марьинке и Марьинском районе", - сказал Кириленко.

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