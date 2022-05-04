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Россияне обстреливали Марьинку фосфорными боеприпасами, - ОВА

кириленко,павло

Руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил об интенсивных боевых действиях вдоль всей линии фронта. В частности, отметил, что войска РФ применили фосфорные боеприпасы в Марьинке и районе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире Национального телемарафона.

"Обстрелы идут по всей территории вдоль линии фронта. Сейчас есть сообщения, что фосфорные боеприпасы применяются в Марьинке и Марьинском районе", - сказал Кириленко.

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обстрел (27699) фосфор (34) Марьинка (713) Кириленко Павел (638)


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Нет никаких доказательств применения боеприпасов с белым фосфором. Во всех случаях это зажигательные снаряды 9М22С, что впрочем нисколько не уменьшает ответственности за применение подобных боеприпасов по мирному населению.
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04.05.2022 23:13 Ответить
я ніяк не експерт, проте специфіка вибуху та дії, а відеофіксація подібних спалахів була, не підтверджують?
https://www.indiatimes.com/explainers/news/russia-uses-phosphorus-bombs-against-ukraine-564939.html
почитав про 9м22с тут
https://mil.in.ua/uk/articles/ne-fosfor-rosiya-vykor1ystovuye-po-********-zapalni-snaryady-9m22s/
теж таке.. ніби ж схоже, але якщо не "фосфорні" то вже не геноцид... така собі статейка..

Ви мені видались "коректним" дописувачем.. Але для таких як я потрібна "залізна" аргументація, поза як у мене буде власна версія, без аргументації, але якщо в іншому мене не можуть переконати аргументовано, то моя власна позиція більш вірна.. якось так
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05.05.2022 00:01 Ответить
ну тобто як я не був переконаний чи "фосфорні", то така аргументація, що "точно не фосфорні" мене теж не переконує...
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05.05.2022 00:03 Ответить
 
 