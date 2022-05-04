Росіяни обстрілювали Мар'їнку фосфорними боєприпасами, - ОВА

Керівник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про інтенсивні бойові дії вздовж всієї лінії фронту. Зокрема зазаначив, що війська РФ застосували фосфорні боєприпаси у Мар'їнці та районі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі Національного телемарафону.

"Обстріли йдуть по всій території вздовж лінії фронту. Зараз є повідомлення, що фосфорні боєприпаси застосовуються по Мар'їнці та Мар'їнському району" - сказав Кириленко.

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