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Росіяни обстрілювали Мар'їнку фосфорними боєприпасами, - ОВА

кириленко,павло

Керівник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про інтенсивні бойові дії вздовж всієї лінії фронту. Зокрема зазаначив, що війська РФ застосували фосфорні боєприпаси у Мар'їнці та районі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі Національного телемарафону.

"Обстріли йдуть по всій території вздовж лінії фронту. Зараз є повідомлення, що фосфорні боєприпаси застосовуються по Мар'їнці та Мар'їнському району" - сказав Кириленко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли фосфорними бомбами Гуляйполе у Запорізькій області. ВIДЕО

Автор: 

обстріл (29021) фосфор (24) Мар’їнка (622) Кириленко Павло (907)


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Нет никаких доказательств применения боеприпасов с белым фосфором. Во всех случаях это зажигательные снаряды 9М22С, что впрочем нисколько не уменьшает ответственности за применение подобных боеприпасов по мирному населению.
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04.05.2022 23:13 Відповісти
я ніяк не експерт, проте специфіка вибуху та дії, а відеофіксація подібних спалахів була, не підтверджують?
https://www.indiatimes.com/explainers/news/russia-uses-phosphorus-bombs-against-ukraine-564939.html
почитав про 9м22с тут
https://mil.in.ua/uk/articles/ne-fosfor-rosiya-vykor1ystovuye-po-********-zapalni-snaryady-9m22s/
теж таке.. ніби ж схоже, але якщо не "фосфорні" то вже не геноцид... така собі статейка..

Ви мені видались "коректним" дописувачем.. Але для таких як я потрібна "залізна" аргументація, поза як у мене буде власна версія, без аргументації, але якщо в іншому мене не можуть переконати аргументовано, то моя власна позиція більш вірна.. якось так
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05.05.2022 00:01 Відповісти
ну тобто як я не був переконаний чи "фосфорні", то така аргументація, що "точно не фосфорні" мене теж не переконує...
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05.05.2022 00:03 Відповісти
 
 