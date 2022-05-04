Росіяни обстрілювали Мар'їнку фосфорними боєприпасами, - ОВА
Керівник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про інтенсивні бойові дії вздовж всієї лінії фронту. Зокрема зазаначив, що війська РФ застосували фосфорні боєприпаси у Мар'їнці та районі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі Національного телемарафону.
"Обстріли йдуть по всій території вздовж лінії фронту. Зараз є повідомлення, що фосфорні боєприпаси застосовуються по Мар'їнці та Мар'їнському району" - сказав Кириленко.
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https://www.indiatimes.com/explainers/news/russia-uses-phosphorus-bombs-against-ukraine-564939.html
почитав про 9м22с тут
https://mil.in.ua/uk/articles/ne-fosfor-rosiya-vykor1ystovuye-po-********-zapalni-snaryady-9m22s/
теж таке.. ніби ж схоже, але якщо не "фосфорні" то вже не геноцид... така собі статейка..
Ви мені видались "коректним" дописувачем.. Але для таких як я потрібна "залізна" аргументація, поза як у мене буде власна версія, без аргументації, але якщо в іншому мене не можуть переконати аргументовано, то моя власна позиція більш вірна.. якось так