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Рашисти обстріляли фосфорними бомбами Гуляйполе у Запорізькій області. ВIДЕО

Військові російської федерації обстріляли забороненими фосфорними бомбами місто Гуляйполе, що в Запорізькій області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Запорізької ОВА Іван Арєф’єв.

"Гуляйпілля потерпає від обстрілів. Минулі вихідні видалися напруженими на "Махновській дузі". Продовжуються активні бойові дії у Гуляйполі. Обстріли міста йдуть щодня. При цьому обстрілюють не лише зі стрілецької зброї, а й забороненими фосфорними бомбами. Зруйновано житлові будинки, об'єкти соціальної сфери", - сказано в повідомленні.

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Також, за його словами, 17 квітня у приватний сектор міста влучила крилата ракета. Значних руйнувань зазнали кілька житлових будинків. Поранень зазнав  літній чоловік. Його вже вдалось доправити в лікарню обласного центру.

Автор: 

бомба (235) Гуляйполе (98) фосфор (24) Запорізька область (3648)


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Топ коментарі
+10
Родина Нестора Махно дерётся 💪
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18.04.2022 17:06
+10
К нашей радости и к скорейшей гибели рашоидиотов они наносят удары на символы сопротивления рашистам. Я до сих пор пытаюсь понять логику рашистов с 14 года. Но их логика заключается в отсутствии понятия "логика" как такового. Эта нация сама себя обрекла на смерть. Такого в мировой истории еще не было.
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18.04.2022 17:14
+4
Хочуть оточити наше угрупування на Донбасі
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18.04.2022 17:07
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Родина Нестора Махно дерётся 💪
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18.04.2022 17:06 Відповісти
Хочуть оточити наше угрупування на Донбасі
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18.04.2022 17:07 Відповісти
К нашей радости и к скорейшей гибели рашоидиотов они наносят удары на символы сопротивления рашистам. Я до сих пор пытаюсь понять логику рашистов с 14 года. Но их логика заключается в отсутствии понятия "логика" как такового. Эта нация сама себя обрекла на смерть. Такого в мировой истории еще не было.
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18.04.2022 17:14 Відповісти
Дивлячись на карту...орда суне
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18.04.2022 17:13 Відповісти
невже в нас немає жодної ракети щоб вальнути по мацкві на 9 травня
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18.04.2022 17:19 Відповісти
Лахта, иди на крейсер
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18.04.2022 17:25 Відповісти
Какие такие ракеты дальнего радиуса действия, алень? Спать иди, лахта!
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18.04.2022 18:01 Відповісти
У 1999 Україна передала Росії як оплату за постачання природного газу 575 ракет Х-55 і Х-55СМ.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-55#cite_note-:1-3 [3]

Застосовувалися для авіаційних ударів російських ВКС по об'єктах у Сирії в листопаді 2015 року (носії - Ту-95МС та Ту-160). Зокрема 17 листопада 2015 р. було застосовано Х-555 бомбардувальниками Ту-95МС по провінціях Ідліб та Алеппо на північному-заході Сирії.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-55#cite_note-:2-4 [4]

18 березня 2022 року імовірно російськими ракетами Х-55 завданий удар по авіаремонтному заводу у Львовіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-55#cite_note-5 [5] .
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18.04.2022 18:31 Відповісти
Моє рідне містечко де я виріс
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18.04.2022 17:29 Відповісти
Кости целы, а мясо нарастет.
Это я про дом. Стены выдержали, остальное можно восстановить.
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18.04.2022 17:32 Відповісти
охренеть подспорье.... не пиши больше такого...
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19.04.2022 19:06 Відповісти
Сердце кров'ю обливається за моє рідне місто
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18.04.2022 17:34 Відповісти
СБУ: загарбники мріють про поранення, щоб отримати виплати і живими втікти з України. АУДІО

https://sprotyv.info/news/sbu-zagarbniki-mriyut-pro-poranennya-shhob-otrimati-viplati-i-zhivimi-vtikti-z-ukra%d1%97ni-audio/ https://sprotyv.info/news/sbu-zagarbniki-mriyut-pro-poranennya-shhob-otrimati-viplati-i-zhivimi-vtikti-z-ukra%d1%97ni-audio/

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18.04.2022 17:39 Відповісти
По плану орков - оторвать Херсонщину и Запорожье. Херсонскую область они практически оторвали в первый день войны - овощи фрукты для крыс крыма, ну и вода по крымскому каналу. Запорожье - Энергодар и тот же канал из Днепра. Какая **** отдала приказ разминировать Чонгар и мосты в Херсонской области? Выбить их от туда очень сложно - тем более когда с Николаева убрали Марчело. При нём в течении недели выдержали атаку орков и перешли в контрнаступление и вошли в Херсонскую область и уже две недели работает только арта.
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18.04.2022 17:54 Відповісти
 
 