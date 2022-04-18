Рашисти обстріляли фосфорними бомбами Гуляйполе у Запорізькій області. ВIДЕО

Військові російської федерації обстріляли забороненими фосфорними бомбами місто Гуляйполе, що в Запорізькій області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Запорізької ОВА Іван Арєф’єв.

"Гуляйпілля потерпає від обстрілів. Минулі вихідні видалися напруженими на "Махновській дузі". Продовжуються активні бойові дії у Гуляйполі. Обстріли міста йдуть щодня. При цьому обстрілюють не лише зі стрілецької зброї, а й забороненими фосфорними бомбами. Зруйновано житлові будинки, об'єкти соціальної сфери", - сказано в повідомленні.

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Також, за його словами, 17 квітня у приватний сектор міста влучила крилата ракета. Значних руйнувань зазнали кілька житлових будинків. Поранень зазнав літній чоловік. Його вже вдалось доправити в лікарню обласного центру.