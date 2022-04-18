Рашисти обстріляли фосфорними бомбами Гуляйполе у Запорізькій області. ВIДЕО
Військові російської федерації обстріляли забороненими фосфорними бомбами місто Гуляйполе, що в Запорізькій області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Запорізької ОВА Іван Арєф’єв.
"Гуляйпілля потерпає від обстрілів. Минулі вихідні видалися напруженими на "Махновській дузі". Продовжуються активні бойові дії у Гуляйполі. Обстріли міста йдуть щодня. При цьому обстрілюють не лише зі стрілецької зброї, а й забороненими фосфорними бомбами. Зруйновано житлові будинки, об'єкти соціальної сфери", - сказано в повідомленні.
Також, за його словами, 17 квітня у приватний сектор міста влучила крилата ракета. Значних руйнувань зазнали кілька житлових будинків. Поранень зазнав літній чоловік. Його вже вдалось доправити в лікарню обласного центру.
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Застосовувалися для авіаційних ударів російських ВКС по об'єктах у Сирії в листопаді 2015 року (носії - Ту-95МС та Ту-160). Зокрема 17 листопада 2015 р. було застосовано Х-555 бомбардувальниками Ту-95МС по провінціях Ідліб та Алеппо на північному-заході Сирії.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-55#cite_note-:2-4 [4]
18 березня 2022 року імовірно російськими ракетами Х-55 завданий удар по авіаремонтному заводу у Львовіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-55#cite_note-5 [5] .
Это я про дом. Стены выдержали, остальное можно восстановить.
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