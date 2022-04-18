Рашисты обстреляли фосфорными бомбами Гуляйполе в Запорожской области. ВИДЕО
Военные российской федерации обстреляли запрещенными фосфорными бомбами город Гуляйполе, что в Запорожской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Запорожской ОВА Иван Арефьев.
"Гуляйполе и окрестности страдают от обстрелов. Прошедшие выходные показались напряженными на "Махновской дуге". Продолжаются активные боевые действия в Гуляйполе. Обстрелы города идут ежедневно. При этом обстреливают не только из стрелкового оружия, но и запрещенными фосфорными бомбами". Разрушены жилые дома, объекты социальной сферы", - говорится в сообщении.
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Также, по его словам, 17 апреля в частный сектор города попала крылатая ракета. Значительные разрушения получили несколько жилых домов. Ранения получил один пожилой мужчина. Его уже удалось доставить в больницу областного центра.
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Застосовувалися для авіаційних ударів російських ВКС по об'єктах у Сирії в листопаді 2015 року (носії - Ту-95МС та Ту-160). Зокрема 17 листопада 2015 р. було застосовано Х-555 бомбардувальниками Ту-95МС по провінціях Ідліб та Алеппо на північному-заході Сирії.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-55#cite_note-:2-4 [4]
18 березня 2022 року імовірно російськими ракетами Х-55 завданий удар по авіаремонтному заводу у Львовіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-55#cite_note-5 [5] .
Это я про дом. Стены выдержали, остальное можно восстановить.
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