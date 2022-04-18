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Рашисты обстреляли фосфорными бомбами Гуляйполе в Запорожской области. ВИДЕО

Военные российской федерации обстреляли запрещенными фосфорными бомбами город Гуляйполе, что в Запорожской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Запорожской ОВА Иван Арефьев.

"Гуляйполе и окрестности страдают от обстрелов. Прошедшие выходные показались напряженными на "Махновской дуге". Продолжаются активные боевые действия в Гуляйполе. Обстрелы города идут ежедневно. При этом обстреливают не только из стрелкового оружия, но и запрещенными фосфорными бомбами". Разрушены жилые дома, объекты социальной сферы", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По окраине Киева ночью ударили запрещенными фосфорными бомбами, - мэр Ирпеня Маркушин. ФОТО

Также, по его словам, 17 апреля в частный сектор города попала крылатая ракета. Значительные разрушения получили несколько жилых домов. Ранения получил один пожилой мужчина. Его уже удалось доставить в больницу областного центра.

бомба (372) Гуляйполе (87) фосфор (34) Запорожская область (3125)


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Топ комментарии
+10
Родина Нестора Махно дерётся 💪
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18.04.2022 17:06
+10
К нашей радости и к скорейшей гибели рашоидиотов они наносят удары на символы сопротивления рашистам. Я до сих пор пытаюсь понять логику рашистов с 14 года. Но их логика заключается в отсутствии понятия "логика" как такового. Эта нация сама себя обрекла на смерть. Такого в мировой истории еще не было.
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18.04.2022 17:14
+4
Хочуть оточити наше угрупування на Донбасі
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18.04.2022 17:07
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Родина Нестора Махно дерётся 💪
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18.04.2022 17:06 Ответить
Хочуть оточити наше угрупування на Донбасі
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18.04.2022 17:07 Ответить
К нашей радости и к скорейшей гибели рашоидиотов они наносят удары на символы сопротивления рашистам. Я до сих пор пытаюсь понять логику рашистов с 14 года. Но их логика заключается в отсутствии понятия "логика" как такового. Эта нация сама себя обрекла на смерть. Такого в мировой истории еще не было.
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18.04.2022 17:14 Ответить
Дивлячись на карту...орда суне
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18.04.2022 17:13 Ответить
невже в нас немає жодної ракети щоб вальнути по мацкві на 9 травня
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18.04.2022 17:19 Ответить
Лахта, иди на крейсер
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18.04.2022 17:25 Ответить
Какие такие ракеты дальнего радиуса действия, алень? Спать иди, лахта!
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18.04.2022 18:01 Ответить
У 1999 Україна передала Росії як оплату за постачання природного газу 575 ракет Х-55 і Х-55СМ.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-55#cite_note-:1-3 [3]

Застосовувалися для авіаційних ударів російських ВКС по об'єктах у Сирії в листопаді 2015 року (носії - Ту-95МС та Ту-160). Зокрема 17 листопада 2015 р. було застосовано Х-555 бомбардувальниками Ту-95МС по провінціях Ідліб та Алеппо на північному-заході Сирії.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-55#cite_note-:2-4 [4]

18 березня 2022 року імовірно російськими ракетами Х-55 завданий удар по авіаремонтному заводу у Львовіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-55#cite_note-5 [5] .
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18.04.2022 18:31 Ответить
Моє рідне містечко де я виріс
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18.04.2022 17:29 Ответить
Кости целы, а мясо нарастет.
Это я про дом. Стены выдержали, остальное можно восстановить.
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18.04.2022 17:32 Ответить
охренеть подспорье.... не пиши больше такого...
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19.04.2022 19:06 Ответить
Сердце кров'ю обливається за моє рідне місто
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18.04.2022 17:34 Ответить
СБУ: загарбники мріють про поранення, щоб отримати виплати і живими втікти з України. АУДІО

https://sprotyv.info/news/sbu-zagarbniki-mriyut-pro-poranennya-shhob-otrimati-viplati-i-zhivimi-vtikti-z-ukra%d1%97ni-audio/ https://sprotyv.info/news/sbu-zagarbniki-mriyut-pro-poranennya-shhob-otrimati-viplati-i-zhivimi-vtikti-z-ukra%d1%97ni-audio/

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18.04.2022 17:39 Ответить
По плану орков - оторвать Херсонщину и Запорожье. Херсонскую область они практически оторвали в первый день войны - овощи фрукты для крыс крыма, ну и вода по крымскому каналу. Запорожье - Энергодар и тот же канал из Днепра. Какая **** отдала приказ разминировать Чонгар и мосты в Херсонской области? Выбить их от туда очень сложно - тем более когда с Николаева убрали Марчело. При нём в течении недели выдержали атаку орков и перешли в контрнаступление и вошли в Херсонскую область и уже две недели работает только арта.
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18.04.2022 17:54 Ответить
 
 