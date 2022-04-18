Рашисты обстреляли фосфорными бомбами Гуляйполе в Запорожской области. ВИДЕО

Военные российской федерации обстреляли запрещенными фосфорными бомбами город Гуляйполе, что в Запорожской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер Запорожской ОВА Иван Арефьев.

"Гуляйполе и окрестности страдают от обстрелов. Прошедшие выходные показались напряженными на "Махновской дуге". Продолжаются активные боевые действия в Гуляйполе. Обстрелы города идут ежедневно. При этом обстреливают не только из стрелкового оружия, но и запрещенными фосфорными бомбами". Разрушены жилые дома, объекты социальной сферы", - говорится в сообщении.

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Также, по его словам, 17 апреля в частный сектор города попала крылатая ракета. Значительные разрушения получили несколько жилых домов. Ранения получил один пожилой мужчина. Его уже удалось доставить в больницу областного центра.