ДТЭК полностью восстановил электроснабжение в Бородянке и Макарове

За минувшие сутки аварийно-ремонтные бригады вернули свет более 5 тысячам семей в более чем 18 населенных пунктах освобожденных Киевской и Донецкой областях. Полностью восстановлено электроснабжение в Бородянской и Макаровской громадах.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова, информирует Цензор.НЕТ.

"6 мая аварийные бригады ДТЭК вернули свет для 1006 домов Киевской области. Работы полностью закончены в Макаровской и Бородянской громадах. Теперь полностью со светом в Бучанском районе: Романовка, Загальцы, Андреевка. В Вышгородском районе: Слобода-Кухарская, Калиново. Продолжаются работы по возвращению света в Гостомель, Ирпень, Бучу", - сообщают в ДТЭК.

7 мая энергетики ДТЭК продолжают выполнять работы по возвращению света в населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов, в том числе по заявкам потребителей, вернувшихся в свои дома на освобожденных территориях.

В Донецкой области специалисты энергокомпании смогли полностью или частично восстановить электроснабжение 13 населенных пунктов. Свет вернули в дома 4 768 семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах.

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"Пока из-за боевых действий без электроснабжения остаются 256 населенных пунктов Донецкой области. Наиболее сложные направления - Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое и Великоновоселковское. Из-за постоянных обстрелов здесь регулярно повреждается электрооборудование и линии электропередач. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины для того, чтобы проводить ремонты линий", - отметили в ДТЭК.