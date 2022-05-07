В этом году бюджет Киева недополучит более 20 млрд гривен, - Кличко

Городской бюджет Киева из-за российской агрессии недополучит, по предварительным подсчетам, треть поступлений. То есть более 20 млрд гривен.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил в эфире радио "НВ", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на КГГА.

Он отметил, что точно подсчитать сегодня невозможно. Потому что война продолжается. "По месяцам говорить не совсем корректно. Потому что бюджет составляется на год. В целом за 2022 год мы, по предварительным подсчетам, недополучим треть бюджета. То есть более 20 млрд гривен. Но, подчеркну, это – предварительные расчеты", – подчеркнул Виталий Кличко.

Также он отметил, что экономика города понемногу оживает. Возвращается к работе бизнес. Важно, например, и то, что в столице растет процент оплаты предоставленных коммунальных услуг.

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"Например, за март в столице за коммунальные услуги заплатили 55 процентов киевлян. И я очень благодарен им за это. Потому что эти средства пошли на необходимые материалы. На зарплату работникам предприятий, которые, часто рискуя жизнью, обеспечивают многомиллионный город всеми сервисами", – отметил мэр Киева.