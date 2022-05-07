Россия переводит мобильных операторов оккупированных территорий Луганщины и Донбасса на свои телефонные коды

Мобильные операторы "Феникс" и "Лугаком", действующие на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, переходят от системы нумерации телефонов "+3" на российскую "+7".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.

Как заявил глава террористов Денис Пушилин, абоненты оператора связи "Феникс" с кодом нумерации "+38071" получат дополнительный номер в коде российской системы нумерации.

Он уверяет, что тарификация не изменится, и замена SIM-карты пока не потребуется. Новый номер каждого абонента будет совпадать последними семью цифрами. Номера "Феникс" получат российский код "+7949".

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Главарь террористов Леонид Пасечник заявил, что оккупированной Луганщине выделен отдельный код мобильного оператора российской системы нумерации "7959". По его словам, при этом будет использоваться существующий номер мобильного оператора "Лугаком".