РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12426 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
3 502 19

Россия переводит мобильных операторов оккупированных территорий Луганщины и Донбасса на свои телефонные коды

мобільний

Мобильные операторы "Феникс" и "Лугаком", действующие на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, переходят от системы нумерации телефонов "+3" на российскую "+7".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.

Как заявил глава террористов Денис Пушилин, абоненты оператора связи "Феникс" с кодом нумерации "+38071" получат дополнительный номер в коде российской системы нумерации.

Он уверяет, что тарификация не изменится, и замена SIM-карты пока не потребуется. Новый номер каждого абонента будет совпадать последними семью цифрами. Номера "Феникс" получат российский код "+7949".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты на Донбассе отменили медосмотр для "призывников", но можно откупиться по меньшей мере за 5 тыс. рублей, - разведка

Главарь террористов Леонид Пасечник заявил, что оккупированной Луганщине выделен отдельный код мобильного оператора российской системы нумерации "7959". По его словам, при этом будет использоваться существующий номер мобильного оператора "Лугаком".

мобильная связь (436) Пушилин Денис (134) Пасечник Леонид (37) ОРДЛО (246)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Па..ую
показать весь комментарий
07.05.2022 14:52 Ответить
+5
ну да, до 42 года сосали тунец сесесеры, а после 42 начались успехи на фронте, а всё потому, шо с 42 заработал лендлиз... "совпадения" однако.

А вэликое возраждэние и супер жизнь совка, куча заводов и рабочих мест это всё плоды украденных у немцев заводов (почти 3тыс заводов целиком, куча станков итд итп) а когда это всё износилось за пару десятилетий и новое не сделаешь т.к не умеешь а наворовать больше негде, вот тогда и начался упадок... Вся история совка это один сплошной звездешь, с кучей украдденного и скопированного начиная от заводов и заканчивая автомобилями\фотоаппаратами\фильмами...
показать весь комментарий
07.05.2022 15:19 Ответить
+3
я вже починаю підозрювати, що всі "велікіє пабеди" в другій світовій війні -- чистої води ******.
Якби не США та Британія.. "Вєлікій Сересер" вже б тоді розвалився...
показать весь комментарий
07.05.2022 15:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Па..ую
показать весь комментарий
07.05.2022 14:52 Ответить
делается просто введут пакет санкций все смартфоны устройства планшеты телефоны с украинскими ГОСТ номерами регистрации IMEI будут удаленно заблокированы и превратятся в кусок метала пластика и стекла..
показать весь комментарий
07.05.2022 15:46 Ответить
і ще .. не всі забавки ідиётів )))
///
оккупанты накануне сакральной для ***** даты 9 мая решили переименовать украинский Луганск - на все "победобесные" сутки областной центр будет называться Ворошиловградом - как до 1990 года.

информацию об этом https://www.mk.ru/politics/2022/05/07/lugansk-pereimenuyut-v-voroshilovgrad-na-9-maya.html сообщают русоговносми.

"Радостной" новостью с кремлевскими пропагандистами поделились боевики "ЛНР", которые заявили, что переименование будет временным. Таким образом в регионе хотят "отдать дань" памяти погибших воинов Второй мировой войны, позволив городу хоть на день вспомнить о своей "великой истории".
показать весь комментарий
07.05.2022 14:55 Ответить
А Донецьк на Сталіно. )
показать весь комментарий
07.05.2022 15:14 Ответить
Такое ощущение, что над рашистами инопланетяне провели массовую лоботомию и внедрение лишней хромосомы. Ну не могут же люди быть настолько идиотами?
показать весь комментарий
07.05.2022 15:22 Ответить
ЛНР ПРАВНО СТАНЕТ КАК И ПОЛОЖЕНО ВОР-НР??!!
показать весь комментарий
07.05.2022 15:47 Ответить
Оккупация
показать весь комментарий
07.05.2022 14:57 Ответить
да верно, 8 лет как окупация, сейчас ЗСУ будет освобождать эти восточные области от окупации чтоб не было придуманого орками упомининия днр лнр
показать весь комментарий
07.05.2022 15:05 Ответить
сомневаюсь, если кацапы переводять мобильных операторов на свои значит они уверены что эти территории останутся за ними, но кто/что дает им эту уверенность? странно все это..
показать весь комментарий
07.05.2022 15:21 Ответить
Да вот вопрос. И в Херсоне какой-то хер заявил, что "Россия тут навсегда". Вариант только один - паРаша быстро присоединит все захваченное на данный момент к себе и начнет угрожать ЯО в случае наступления ВСУ. Иначе - такую уверенность ничем не объяснить.
показать весь комментарий
07.05.2022 15:24 Ответить
про Херсон они также сказали вчера мы здесь навсегда, предлагаете смириться и здатся?
показать весь комментарий
07.05.2022 15:28 Ответить
Ошибочка,правильно - "лугандон"...
показать весь комментарий
07.05.2022 14:59 Ответить
коды мелочь. главное какой оператор бабло собирает. А долбасяне что? Пусть звонят своим родственникам - землякам в Тюмень, Читу и Магадан
показать весь комментарий
07.05.2022 15:03 Ответить
рашистський "Вымпелком" і через "Київстар" бабло "собирает"
показать весь комментарий
07.05.2022 15:08 Ответить
я вже починаю підозрювати, що всі "велікіє пабеди" в другій світовій війні -- чистої води ******.
Якби не США та Британія.. "Вєлікій Сересер" вже б тоді розвалився...
показать весь комментарий
07.05.2022 15:03 Ответить
Сам Коба это признавал...
показать весь комментарий
07.05.2022 15:17 Ответить
ну да, до 42 года сосали тунец сесесеры, а после 42 начались успехи на фронте, а всё потому, шо с 42 заработал лендлиз... "совпадения" однако.

А вэликое возраждэние и супер жизнь совка, куча заводов и рабочих мест это всё плоды украденных у немцев заводов (почти 3тыс заводов целиком, куча станков итд итп) а когда это всё износилось за пару десятилетий и новое не сделаешь т.к не умеешь а наворовать больше негде, вот тогда и начался упадок... Вся история совка это один сплошной звездешь, с кучей украдденного и скопированного начиная от заводов и заканчивая автомобилями\фотоаппаратами\фильмами...
показать весь комментарий
07.05.2022 15:19 Ответить
это после прочитанной статьи навеяло?
показать весь комментарий
07.05.2022 15:23 Ответить
 
 