Россия переводит мобильных операторов оккупированных территорий Луганщины и Донбасса на свои телефонные коды
Мобильные операторы "Феникс" и "Лугаком", действующие на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, переходят от системы нумерации телефонов "+3" на российскую "+7".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.
Как заявил глава террористов Денис Пушилин, абоненты оператора связи "Феникс" с кодом нумерации "+38071" получат дополнительный номер в коде российской системы нумерации.
Он уверяет, что тарификация не изменится, и замена SIM-карты пока не потребуется. Новый номер каждого абонента будет совпадать последними семью цифрами. Номера "Феникс" получат российский код "+7949".
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Главарь террористов Леонид Пасечник заявил, что оккупированной Луганщине выделен отдельный код мобильного оператора российской системы нумерации "7959". По его словам, при этом будет использоваться существующий номер мобильного оператора "Лугаком".
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оккупанты накануне сакральной для ***** даты 9 мая решили переименовать украинский Луганск - на все "победобесные" сутки областной центр будет называться Ворошиловградом - как до 1990 года.
информацию об этом https://www.mk.ru/politics/2022/05/07/lugansk-pereimenuyut-v-voroshilovgrad-na-9-maya.html сообщают русоговносми.
"Радостной" новостью с кремлевскими пропагандистами поделились боевики "ЛНР", которые заявили, что переименование будет временным. Таким образом в регионе хотят "отдать дань" памяти погибших воинов Второй мировой войны, позволив городу хоть на день вспомнить о своей "великой истории".
Якби не США та Британія.. "Вєлікій Сересер" вже б тоді розвалився...
А вэликое возраждэние и супер жизнь совка, куча заводов и рабочих мест это всё плоды украденных у немцев заводов (почти 3тыс заводов целиком, куча станков итд итп) а когда это всё износилось за пару десятилетий и новое не сделаешь т.к не умеешь а наворовать больше негде, вот тогда и начался упадок... Вся история совка это один сплошной звездешь, с кучей украдденного и скопированного начиная от заводов и заканчивая автомобилями\фотоаппаратами\фильмами...