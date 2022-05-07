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Новини Окуповані території
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Росія переводить мобільних операторів окупованих територій Луганщини та Донеччини на свої телефонні коди

мобільний

Мобільні оператори "Фенікс" та "Лугаком", які діють окупованих територіях Донецької та Луганської областей, переходять з системи нумерації телефонів "+3" на російську "+7".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новости Донбасса.

Як заявив ватажок терористів Денис Пушилін, абоненти оператора зв'язку "Фенікс" з кодом нумерації "+38071" отримають додатковий номер у коді російської системи нумерації.

Він запевняє, що тарифікація не зміниться, і заміна SIM-картки поки що не буде потрібна. Новий номер кожного абонента буде співпадати з останніми сімома цифрами. Номери "Фенікс" отримають російський код "+7949".

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Ватажок терористів Леонід Пасічник заявив, що окупованій Луганщині виділено окремий код мобільного оператора російської системи нумерації "+7959". За його словами, використовуватиметься при цьому існуючий номер мобільного оператора "Лугаком".

Автор: 

мобільний зв’язок (1039) Пушилін Денис (135) Пасічник Леонід (37) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+5
Па..ую
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07.05.2022 14:52 Відповісти
+5
ну да, до 42 года сосали тунец сесесеры, а после 42 начались успехи на фронте, а всё потому, шо с 42 заработал лендлиз... "совпадения" однако.

А вэликое возраждэние и супер жизнь совка, куча заводов и рабочих мест это всё плоды украденных у немцев заводов (почти 3тыс заводов целиком, куча станков итд итп) а когда это всё износилось за пару десятилетий и новое не сделаешь т.к не умеешь а наворовать больше негде, вот тогда и начался упадок... Вся история совка это один сплошной звездешь, с кучей украдденного и скопированного начиная от заводов и заканчивая автомобилями\фотоаппаратами\фильмами...
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07.05.2022 15:19 Відповісти
+3
я вже починаю підозрювати, що всі "велікіє пабеди" в другій світовій війні -- чистої води ******.
Якби не США та Британія.. "Вєлікій Сересер" вже б тоді розвалився...
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07.05.2022 15:03 Відповісти
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Па..ую
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07.05.2022 14:52 Відповісти
делается просто введут пакет санкций все смартфоны устройства планшеты телефоны с украинскими ГОСТ номерами регистрации IMEI будут удаленно заблокированы и превратятся в кусок метала пластика и стекла..
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07.05.2022 15:46 Відповісти
і ще .. не всі забавки ідиётів )))
///
оккупанты накануне сакральной для ***** даты 9 мая решили переименовать украинский Луганск - на все "победобесные" сутки областной центр будет называться Ворошиловградом - как до 1990 года.

информацию об этом https://www.mk.ru/politics/2022/05/07/lugansk-pereimenuyut-v-voroshilovgrad-na-9-maya.html сообщают русоговносми.

"Радостной" новостью с кремлевскими пропагандистами поделились боевики "ЛНР", которые заявили, что переименование будет временным. Таким образом в регионе хотят "отдать дань" памяти погибших воинов Второй мировой войны, позволив городу хоть на день вспомнить о своей "великой истории".
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07.05.2022 14:55 Відповісти
А Донецьк на Сталіно. )
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07.05.2022 15:14 Відповісти
Такое ощущение, что над рашистами инопланетяне провели массовую лоботомию и внедрение лишней хромосомы. Ну не могут же люди быть настолько идиотами?
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07.05.2022 15:22 Відповісти
ЛНР ПРАВНО СТАНЕТ КАК И ПОЛОЖЕНО ВОР-НР??!!
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07.05.2022 15:47 Відповісти
Оккупация
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07.05.2022 14:57 Відповісти
да верно, 8 лет как окупация, сейчас ЗСУ будет освобождать эти восточные области от окупации чтоб не было придуманого орками упомининия днр лнр
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07.05.2022 15:05 Відповісти
сомневаюсь, если кацапы переводять мобильных операторов на свои значит они уверены что эти территории останутся за ними, но кто/что дает им эту уверенность? странно все это..
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07.05.2022 15:21 Відповісти
Да вот вопрос. И в Херсоне какой-то хер заявил, что "Россия тут навсегда". Вариант только один - паРаша быстро присоединит все захваченное на данный момент к себе и начнет угрожать ЯО в случае наступления ВСУ. Иначе - такую уверенность ничем не объяснить.
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07.05.2022 15:24 Відповісти
про Херсон они также сказали вчера мы здесь навсегда, предлагаете смириться и здатся?
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07.05.2022 15:28 Відповісти
Ошибочка,правильно - "лугандон"...
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07.05.2022 14:59 Відповісти
коды мелочь. главное какой оператор бабло собирает. А долбасяне что? Пусть звонят своим родственникам - землякам в Тюмень, Читу и Магадан
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07.05.2022 15:03 Відповісти
рашистський "Вымпелком" і через "Київстар" бабло "собирает"
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07.05.2022 15:08 Відповісти
я вже починаю підозрювати, що всі "велікіє пабеди" в другій світовій війні -- чистої води ******.
Якби не США та Британія.. "Вєлікій Сересер" вже б тоді розвалився...
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07.05.2022 15:03 Відповісти
Сам Коба это признавал...
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07.05.2022 15:17 Відповісти
ну да, до 42 года сосали тунец сесесеры, а после 42 начались успехи на фронте, а всё потому, шо с 42 заработал лендлиз... "совпадения" однако.

А вэликое возраждэние и супер жизнь совка, куча заводов и рабочих мест это всё плоды украденных у немцев заводов (почти 3тыс заводов целиком, куча станков итд итп) а когда это всё износилось за пару десятилетий и новое не сделаешь т.к не умеешь а наворовать больше негде, вот тогда и начался упадок... Вся история совка это один сплошной звездешь, с кучей украдденного и скопированного начиная от заводов и заканчивая автомобилями\фотоаппаратами\фильмами...
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07.05.2022 15:19 Відповісти
это после прочитанной статьи навеяло?
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07.05.2022 15:23 Відповісти
 
 