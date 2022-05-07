Росія переводить мобільних операторів окупованих територій Луганщини та Донеччини на свої телефонні коди

Мобільні оператори "Фенікс" та "Лугаком", які діють окупованих територіях Донецької та Луганської областей, переходять з системи нумерації телефонів "+3" на російську "+7".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новости Донбасса.

Як заявив ватажок терористів Денис Пушилін, абоненти оператора зв'язку "Фенікс" з кодом нумерації "+38071" отримають додатковий номер у коді російської системи нумерації.

Він запевняє, що тарифікація не зміниться, і заміна SIM-картки поки що не буде потрібна. Новий номер кожного абонента буде співпадати з останніми сімома цифрами. Номери "Фенікс" отримають російський код "+7949".

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Ватажок терористів Леонід Пасічник заявив, що окупованій Луганщині виділено окремий код мобільного оператора російської системи нумерації "+7959". За його словами, використовуватиметься при цьому існуючий номер мобільного оператора "Лугаком".