Росія переводить мобільних операторів окупованих територій Луганщини та Донеччини на свої телефонні коди
Мобільні оператори "Фенікс" та "Лугаком", які діють окупованих територіях Донецької та Луганської областей, переходять з системи нумерації телефонів "+3" на російську "+7".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новости Донбасса.
Як заявив ватажок терористів Денис Пушилін, абоненти оператора зв'язку "Фенікс" з кодом нумерації "+38071" отримають додатковий номер у коді російської системи нумерації.
Він запевняє, що тарифікація не зміниться, і заміна SIM-картки поки що не буде потрібна. Новий номер кожного абонента буде співпадати з останніми сімома цифрами. Номери "Фенікс" отримають російський код "+7949".
Ватажок терористів Леонід Пасічник заявив, що окупованій Луганщині виділено окремий код мобільного оператора російської системи нумерації "+7959". За його словами, використовуватиметься при цьому існуючий номер мобільного оператора "Лугаком".
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оккупанты накануне сакральной для ***** даты 9 мая решили переименовать украинский Луганск - на все "победобесные" сутки областной центр будет называться Ворошиловградом - как до 1990 года.
информацию об этом https://www.mk.ru/politics/2022/05/07/lugansk-pereimenuyut-v-voroshilovgrad-na-9-maya.html сообщают русоговносми.
"Радостной" новостью с кремлевскими пропагандистами поделились боевики "ЛНР", которые заявили, что переименование будет временным. Таким образом в регионе хотят "отдать дань" памяти погибших воинов Второй мировой войны, позволив городу хоть на день вспомнить о своей "великой истории".
Якби не США та Британія.. "Вєлікій Сересер" вже б тоді розвалився...
А вэликое возраждэние и супер жизнь совка, куча заводов и рабочих мест это всё плоды украденных у немцев заводов (почти 3тыс заводов целиком, куча станков итд итп) а когда это всё износилось за пару десятилетий и новое не сделаешь т.к не умеешь а наворовать больше негде, вот тогда и начался упадок... Вся история совка это один сплошной звездешь, с кучей украдденного и скопированного начиная от заводов и заканчивая автомобилями\фотоаппаратами\фильмами...