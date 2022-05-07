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Во Львовской области СБУ задержала россиянина, помогавшего оккупантам. ФОТО

сбу,затримання

Служба безопасности Украины во Львовской области разоблачила россиянина, действовавшего в ущерб государственной безопасности Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке Служба безопасности Украины.

Так, 7 мая сотрудники спецслужбы обнаружили гражданина России, проводившего деструктивную деятельность во Львовском регионе.

"Мужчина вел политику в поддержку российской агрессии, возвеличивал руководство РФ и распространял пропагандистские материалы с отрицанием оккупации украинских территорий", - отметили в СБУ.

Читайте: Мы не исключаем активизацию диверсантов в канун 9 мая, - МВД

Также было установлено, что долгое время россиянин скрывался в одном из домов недалеко от стратегического объекта критической инфраструктуры. Сейчас там проводятся превентивные меры по предотвращению диверсий.

Правоохранители прекратили пропагандистскую и подрывную деятельность, составили протокол об административном задержании. Готовятся документы для выдворения злоумышленника из Украины.

Во Львовской области СБУ задержала россиянина, помогавшего оккупантам 01

СБУ (20033) диверсия (305) Львовская область (2933)


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Топ комментарии
+44
Какое нах "видворення",мочить на месте...
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07.05.2022 16:24 Ответить
+29
Напустили орків в Україну - тепер розгрібаємо. Наче нам своїх манкуртів не вистачає.
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07.05.2022 16:25 Ответить
+22
Видворення ???? Йo бнyтi .
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07.05.2022 16:27 Ответить
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Какое нах "видворення",мочить на месте...
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07.05.2022 16:24 Ответить
Жаль що таких не відправляють в обмінний фонд.
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07.05.2022 16:24 Ответить
Шкода , що у нас такі спеціалісти в СБУ. Або подають неправдиву інформацію або просто телепні. Якщо громадянин РФ під час війни затриманий в м.Львові , то по крайній мірі повинен був затриманий на 7 днів (по новому закону), детальна перевірка, фільтрація, обшуки за місцем проживання і за його локацією, перевірити по всіх обліках ( в т.ч. перетин кордону), кримінальне провадження, далі технічна сторона, у списки на обмін як нам впарювали п"яних таксистів в ЛДНР з 2015 року, а тут адмінматеріали, спихнули міграційній службі на видворення. А де панство прокурорське, а де реагування Венедіктової і ОП, потенційного шпіона і диверсанта на видворення наче дипломатичну особу. Тупість СБУ і прокуратури зашкалює.
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07.05.2022 16:58 Ответить
Напустили орків в Україну - тепер розгрібаємо. Наче нам своїх манкуртів не вистачає.
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07.05.2022 16:25 Ответить
Видворення ???? Йo бнyтi .
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07.05.2022 16:27 Ответить
Як ми хочемо виграти війну коли рашисти по Львову вільно ходять?
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07.05.2022 16:27 Ответить
Чому вони вільно в Україну потрапили? Хто пустив?
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07.05.2022 16:28 Ответить
Так безвіз з парашстаном і досі. Це з зручно - депутатам зі слуг народу по бізнес-справам в парашу їздить.
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07.05.2022 18:09 Ответить
Знаєш, що сусід заїжджий кацап або явний сєпар - хутко телефонуй в поліцію, СБУ, йди в штаб тероборони і там піднімай всіх. Не здавай житло чужим і підозрілим. Інформуй поліцію про все підозріле. Не чекай, що це зробить хтось інший. Ми на війні.
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07.05.2022 18:22 Ответить
ну тобто цивільних заручників ми "по тихеньку" вимінюємо на окупантських солдат а потвору якій нічого не заважає пришити дивнерсію ми викидаємо як сміття...це мабіть якийсь занадто геніальний хід щоб збагнути!
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07.05.2022 16:28 Ответить
чому не 15 років? як терористу
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07.05.2022 16:30 Ответить
Что в кульке у этого ******?Репа? Прикопайте эту суку вместе с кульком.
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07.05.2022 16:30 Ответить
А чего вы ему рожу закрываете? Завтра он убежит и как его простые украинцы ловить будут? По каким признакам? По наколке двухголовой курицы на лбу или надписи путенбох на руке? При чем закрываете рыла коллоборантов предателей и пленных рашистов. Зачем вы это делаете?Вы же никак не понимаете и не хотите понять, что народ украинский сейчас своим силовым структурам только помогает а не саботирует!
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07.05.2022 16:31 Ответить
Раніше реально на харі могли витаврувати "вор" чи щось подібне, щоб якщо навіть втече - люди впізнали, а зараз навіть у військовий час занадто загаралися в толерастію, здається. Ну, що замазують морду, типа "презумпція невинуватості", але якщо ви його вже "видворяєте" - то мабуть і суд був (чи ви без суду, без слідства?), а якщо суд був і присудив видворення, то які ***** права людини, показуйте його рожу, або не оприлюднюйте світлин таких взагалі!
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07.05.2022 16:49 Ответить
афуєть!!!! "видворення" то це хто на ворога працює????мусорн
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07.05.2022 16:32 Ответить
Та потому что глупости. Какой-то лох с пакетом. Имея рос. гражданство, долгое время проживая во Львовской области (ну ни разу не выделялся среди местных . Ага ), и прям шпиён))).
По пьянки, что-то разкудахтолся, собутыльник и сообщил куда следует. Вот и весь "Штирлец".
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07.05.2022 16:51 Ответить
"Чоловік вів політику на підтримку російської агресії, возвеличував керівництво РФ та поширював пропагандистські матеріали із запереченням окупації українських територій" - Готуються документи для видворення зловмисника з України.
Чудовий лайфхак для всіх, молодших 60р. хто хоче безкоштовно виїхати з України
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07.05.2022 16:32 Ответить
А як він там опинився??
Здається в нас при Пороху було обмеження для в'їзду для кацапів від 18 до 60 років
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07.05.2022 16:38 Ответить
Не було
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07.05.2022 17:44 Ответить
было не ври
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07.05.2022 23:52 Ответить
Маю підозру що Україна з таким ставленням до свого ворога,може програти цю війну кацапам.
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07.05.2022 16:40 Ответить
не програют - потому-что этот кацап не самый страшный там наверху есть более опасные..
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07.05.2022 23:53 Ответить
Я 8 лет писал, что Украина должна выгнать послов россии и даже визового режима не должно с выродками быть. Потому что они все - это диверсанты потенциальные! Почему этого не сделали??? почему Украину насыщали русской агентурой и диверсантами??? почему не были арестованы все, кто был в Партии регионов - это партия созданная спецслужбами России для подрывной деятельности. Те, кто способствовал насыщению Украины изнутри троянскими конями - должны быть расстреляны!!! По законам Хаммурапи - смертная казнь!
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07.05.2022 16:43 Ответить
потому что тупых украинских людей это устраивало
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07.05.2022 23:54 Ответить
Яке нах "видворєніє"?
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07.05.2022 16:46 Ответить
Видворєніє...На Точку У його верхи посадити і хай летить
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07.05.2022 16:52 Ответить
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07.05.2022 17:42 Ответить
Ну то посадіть йлго на пляшку від шампанського,хай святкує
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07.05.2022 16:47 Ответить
Я просто нагадаю, що влітку 2019-го, один тупорилий лох в косоворотці, зняв заборону на в'їзд москалів в Україну. А тепер уявіть собі на хвилиночку, скільки тисяч життів українців коштував і коштуватиме цей злочинний наказ рашистського колаборанта -ze!
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07.05.2022 17:01 Ответить
Коммет не в бровь, а в глаз. Видно юридическую обоснованность. Так бы они не припёрлись конечно- по закону Украины, это было бы не возможно же. Такую же ошибку сделал Гитлер в своё время- выдал всем советским войскам визы. Наполеон, кстати, тоже. Чортов Шенген....
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07.05.2022 17:09 Ответить
Видворення? Може йому ще медальку якусь дайте на дорогу!
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07.05.2022 17:16 Ответить
Выдворять надо на передовой. Прямо с окопа!
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07.05.2022 17:27 Ответить
Лучше бы голову отрезали втихаря
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07.05.2022 17:59 Ответить
А почему ******** закрыт? Это шож выходит, наших ребят сутками пытают, а эту мразь "выдворят"? Зашибись! Извинения принести за неудобства главное не забыть!
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07.05.2022 18:02 Ответить
Просто ******.
Еще билет ему купите на *********
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07.05.2022 18:04 Ответить
І як же він зміг оселитись в Україні? Хто ж дозволив? Може наша безвідповідальна влада, яка не тільки не розірвала дипвідносини, але й не скасувала безвіз? Хтось за це відповість? Думаю, ні. Хіба наша влада хоч за щось відповідальна? Вони всі патріоти й профі в своїй справі. Хто ж відповість за провали?
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07.05.2022 18:39 Ответить
зеленский и его предательская шобла разрешила
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07.05.2022 23:58 Ответить
Першим кроком(за усіма"канонами" військового стану) мало б стати негайне інтернування УСІХ громадян параші та бєлораші - які перебували на території України на початок масштабного вторгнення до фільтраційних таборів для визначення їх подальшого статусу.(хто знаходиться в Україні законно і не підтримує агресії під@раші - надавати статус тимчасового прихистку, інших - у СІЗО!!) Згадайте що зробили американці під часу другої світової із японцями що перебували на їх території? Те саме!! Другий крок - застосування жорстких репресивних методів до усіх колаборантів та тварин з українським громадянством лояльних до рашистської ********* - у вигляді домашнього арешту(браслет на ногу) та заборони користуватись будь - якими засобами зв'язку!! Негуманно? Не демократично??! А загибель українських дітей внаслідок роботи коригувальників що наводять ворожі ракети та бомби на наші міста - це гуманно?! Чи толерантно -демократично???!🤬
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07.05.2022 23:36 Ответить
Дуже слушне зауваження !!!

Не лише американці.

Тут таке саме влаштовували під час І-ої світової і українців запроторювали у табори.
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08.05.2022 04:17 Ответить
Вот никак не пойму, зачем публиковать такое вообще фото, что на нём видно, или это всё делаете лишь для "галочки"? Нечего такие фотки вообще выкладывать, на которых невидно морд преступников. Этим вы просто прикрываете самих преступников, неужели вам это никак не доходи?
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09.05.2022 22:42 Ответить
Какое на хрен выдворение с Украины, а где же ваши законы, где статья за шпионаж, за диверсии в военное время? Почему ему за всё это, ничего не будет, или вы по привычке, продолжаете миловать российских врагов?
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09.05.2022 22:53 Ответить
 
 