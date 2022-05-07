Во Львовской области СБУ задержала россиянина, помогавшего оккупантам. ФОТО

Служба безопасности Украины во Львовской области разоблачила россиянина, действовавшего в ущерб государственной безопасности Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке Служба безопасности Украины.

Так, 7 мая сотрудники спецслужбы обнаружили гражданина России, проводившего деструктивную деятельность во Львовском регионе.

"Мужчина вел политику в поддержку российской агрессии, возвеличивал руководство РФ и распространял пропагандистские материалы с отрицанием оккупации украинских территорий", - отметили в СБУ.

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Также было установлено, что долгое время россиянин скрывался в одном из домов недалеко от стратегического объекта критической инфраструктуры. Сейчас там проводятся превентивные меры по предотвращению диверсий.

Правоохранители прекратили пропагандистскую и подрывную деятельность, составили протокол об административном задержании. Готовятся документы для выдворения злоумышленника из Украины.