Во Львовской области СБУ задержала россиянина, помогавшего оккупантам. ФОТО
Служба безопасности Украины во Львовской области разоблачила россиянина, действовавшего в ущерб государственной безопасности Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Фейсбуке Служба безопасности Украины.
Так, 7 мая сотрудники спецслужбы обнаружили гражданина России, проводившего деструктивную деятельность во Львовском регионе.
"Мужчина вел политику в поддержку российской агрессии, возвеличивал руководство РФ и распространял пропагандистские материалы с отрицанием оккупации украинских территорий", - отметили в СБУ.
Также было установлено, что долгое время россиянин скрывался в одном из домов недалеко от стратегического объекта критической инфраструктуры. Сейчас там проводятся превентивные меры по предотвращению диверсий.
Правоохранители прекратили пропагандистскую и подрывную деятельность, составили протокол об административном задержании. Готовятся документы для выдворения злоумышленника из Украины.
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По пьянки, что-то разкудахтолся, собутыльник и сообщил куда следует. Вот и весь "Штирлец".
Чудовий лайфхак для всіх, молодших 60р. хто хоче безкоштовно виїхати з України
Здається в нас при Пороху було обмеження для в'їзду для кацапів від 18 до 60 років
Еще билет ему купите на *********
Не лише американці.
Тут таке саме влаштовували під час І-ої світової і українців запроторювали у табори.