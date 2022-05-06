Мы не исключаем активизацию диверсантов в канун 9 мая, - МВД

В Министерстве внутренних дел не исключают активизацию диверсантов и других уголовных элементов накануне 9 мая.

Об этом в телеэфире сказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Енин отметил, что для обеспечения безопасности во время запланированных мероприятий в День победы над нацизмом во Второй мировой войне по всей стране будут задействованы более 5 тысяч правоохранителей.

"Мы получаем информацию о вполне вероятных обстрелах мирных территорий, и потому обращаюсь к каждому украинскому жителю, особенно в эти дни - не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. И, безусловно, эти символические даты для российского агрессора - как красное для быка. Поэтому мы готовы к противодействию ДРГ и другим криминальным элементам, которые, вполне вероятно, могут активизироваться в эти дни", - заявил Енин.

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По его словам, сейчас в ряде городов Украины проводятся спецоперации для предотвращения возможных провокаций.

"И пока весь цивилизованный мир вспоминает в эти дни жертв страшных войн, российская федерация хочет парадов и готовится к танцам на костях в Мариуполе. Так вот, 9 мая для России - это никакой не день победы, это день великого позора", - подчеркнул первый. заместитель главы МВД.

Он также отметил, что правоохранители выявляют потенциальных диверсантов фактически каждый день. К примеру, в пятницу в одной из центральных областей Украины задержан гражданин, сотрудничавший с врагом. По данным правоохранителей, фигурант во время временного захвата Россией территории Киевщины наводил врага на места накопления стратегических запасов, показывал, где живут участники АТО, активисты и т.д.

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"И сейчас, после того, как враг ушел с освобожденных территорий, этот гражданин, конечно, пытался закамуфлировать себя под образ защитника Отечества. Но это ему не помогло… Все зафиксировано на соответствующие видеокамеры и станет достаточно основательной доказательной базой во время судебных процессов", - заявил первый зам.министра.

Енин также поблагодарил всех граждан за активность и желание сотрудничать с правоохранительными органами.

"Буквально сегодня подразделения по борьбе с организованной преступностью Нацполиции отмечали 31-ю годовщину. Мы провели встречу с ветеранами специализированных подразделений, и многие из них - в достаточно активном возрасте и хотят помогать. В частности, двое из них проинформировали о том, как они помогли полиции раскрыть преступления, и далее это привело к привлечению к уголовной ответственности пособников врага", - сказал он.

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