Ми не виключаємо активізацію диверсантів напередодні 9 травня, - МВС
У Міністерстві внутрішніх справ не виключає активізацію диверсантів та інших кримінальних елементів напередодні 9 травня.
Про це у телеефірі сказав перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Єнін зауважив, що для гарантування безпеки під час запланованих заходів у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні по всій країні будуть задіяні понад 5 тисяч правоохоронців.
"Ми отримуємо інформацію про цілком імовірні обстріли мирних територій, і тому звертаюся до кожного жителя України, особливо у ці дні - не нехтувати сигналами повітряної тривоги. І, безумовно, ці символічні дати для російського агресора – як червоне для бика. Тому ми готові до протидії ДРГ та іншим кримінальним елементам, які цілком імовірно можуть активізуватися у ці дні", - заявив Єнін.
За його словами, зараз у низці міст України проводяться спецоперації для запобігання імовірним провокаціям.
"І поки весь цивілізований світ згадує у ці дні жертв страшних війн, російська федерація хоче парадів і готується до танців на кістках у Маріуполі. Так от, 9 травня для рф – це ніякий не день перемоги, це день великої ганьби", - наголосив перший заступник глави МВС.
Він також зазначив, що правоохоронці виявляють потенційних диверсантів фактично щодня. Приміром, у п’ятницю в одній із центральних областей України затримано особу, яка співпрацювала з ворогом. За даними правоохоронців, фігурант під час тимчасового захоплення рф території Київщини наводив ворога на місця нагромадження стратегічних запасів, показував, де живуть учасники АТО, активісти тощо.
"І наразі, після того як ворог пішов з визволених територій, ця особа, звичайно, намагалася закамуфлювати себе під образ захисника Вітчизни. Та це йому не допомогло… Усе зафіксовано на відповідні відеокамери і стане досить ґрунтовною доказовою базою під час судових процесів", - заявив перший заступник міністра.
Єнін також подякував усім громадянам за активність і бажання співпрацювати з правоохоронними органами.
"Буквально сьогодні підрозділи боротьби з організованою злочинністю Нацполіції відзначали 31-шу річницю. Ми провели зустріч з ветеранами спеціалізованих підрозділів, і багато з них у досить активному віці і хочуть допомагати. Зокрема, двоє з них поінформували про те, як вони допомогли поліції розкрити злочини і надалі це привело до притягнення до кримінальної відповідальності пособників ворога", - сказав він.
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БЛД, Конкретна заява : Всі ДРГ і навідники, колаборанти ЗНИЩУЮТЬСЯ (не затримуються) НА МІСЦІ ЗЛОЧИНУ.
Скільки вже можна ці зелені соплі жуіати ?!!