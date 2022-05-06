Ми не виключаємо активізацію диверсантів напередодні 9 травня, - МВС

У Міністерстві внутрішніх справ не виключає активізацію диверсантів та інших кримінальних елементів напередодні 9 травня.

Про це у телеефірі сказав перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Єнін зауважив, що для гарантування безпеки під час запланованих заходів у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні по всій країні будуть задіяні понад 5 тисяч правоохоронців.

"Ми отримуємо інформацію про цілком імовірні обстріли мирних територій, і тому звертаюся до кожного жителя України, особливо у ці дні - не нехтувати сигналами повітряної тривоги. І, безумовно, ці символічні дати для російського агресора – як червоне для бика. Тому ми готові до протидії ДРГ та іншим кримінальним елементам, які цілком імовірно можуть активізуватися у ці дні", - заявив Єнін.

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За його словами, зараз у низці міст України проводяться спецоперації для запобігання імовірним провокаціям.

"І поки весь цивілізований світ згадує у ці дні жертв страшних війн, російська федерація хоче парадів і готується до танців на кістках у Маріуполі. Так от, 9 травня для рф – це ніякий не день перемоги, це день великої ганьби", - наголосив перший заступник глави МВС.

Він також зазначив, що правоохоронці виявляють потенційних диверсантів фактично щодня. Приміром, у п’ятницю в одній із центральних областей України затримано особу, яка співпрацювала з ворогом. За даними правоохоронців, фігурант під час тимчасового захоплення рф території Київщини наводив ворога на місця нагромадження стратегічних запасів, показував, де живуть учасники АТО, активісти тощо.

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"І наразі, після того як ворог пішов з визволених територій, ця особа, звичайно, намагалася закамуфлювати себе під образ захисника Вітчизни. Та це йому не допомогло… Усе зафіксовано на відповідні відеокамери і стане досить ґрунтовною доказовою базою під час судових процесів", - заявив перший заступник міністра.

Єнін також подякував усім громадянам за активність і бажання співпрацювати з правоохоронними органами.

"Буквально сьогодні підрозділи боротьби з організованою злочинністю Нацполіції відзначали 31-шу річницю. Ми провели зустріч з ветеранами спеціалізованих підрозділів, і багато з них у досить активному віці і хочуть допомагати. Зокрема, двоє з них поінформували про те, як вони допомогли поліції розкрити злочини і надалі це привело до притягнення до кримінальної відповідальності пособників ворога", - сказав він.

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