Російські загарбники постійно вербують нових диверсантів, - радник глави МВС Смірнов

Росія постійно вербує нових диверсантів, робота з виявлення таких осіб ніколи не буде завершена, навіть після закінчення війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі українських телеканалів заявив радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов, відповідаючи на питання, скільки представників так званого "руського миру", і диверсантів є наразі в Україні, передає Укрінформ.

"Точну цифру не зможу назвати, але їх, я переконаний, достатньо немала кількість, - багато тих, хто були викриті, багато тих, хто знаходяться у роботі (правоохоронців – ред.), і багато тих, хто ще буде новими. Бо їх вербування проводиться постійно, - скажімо так, за фінансовими мотивами, за мотивами, можливо, якимось ідейними, за мотивами, можливо якимось, залякування, і так далі", - повідомив Смірнов.

Він висловив думку, що робота з виявлення таких осіб ніколи не буде завершена, цей процес, навіть після завершення цієї війни.

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"Навіть серед, можливо, якогось політичного істеблішменту чи інших ланок, ми маємо постійно проводити ці чистки, щоб у нас точно не було зрадників, бо ми чудово розуміємо і багато чого у нашій історії вже пережили, Ми маємо постійно щодо цього працювати – і СБУ, і Нацпол, і інші структури, які будуть до цього доєднані. Бо після того, що відбулося, ми не маємо права більше допустити ворога до управління країною", - сказав Смірнов.

Відповідаючи на питання, як можна помітити, що людина – імовірний диверсант, він уточнив, серед іншого, що це може бути не місцева людина, яку житель тої чи іншої території не знає і яка може себе дуже підозріло поводити, не орієнтуватися на місцевості.

"Також це може бути людина, яка може задавати дуже багато незрозумілих питань, (чомусь – ред.) фотографувати, можливо, знімати відео (на тій чи іншій місцевості – ред.). Тобто, це люди, які однозначно поводять себе доволі підозріло. Але якщо ви дійсно вважаєте (що та чи інша особа – імовірний диверсант – ред.), і у вас є такі підозри, і є хоча б один із факторів, про які я говорив, то звичайно – звертайтеся до правоохоронних органів України", - сказав радник очільника МВС.

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