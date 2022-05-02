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Новини
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Російські загарбники постійно вербують нових диверсантів, - радник глави МВС Смірнов

диверсант,мітка

Росія постійно вербує нових диверсантів, робота з виявлення таких осіб ніколи не буде завершена, навіть після закінчення війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі українських телеканалів заявив радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов, відповідаючи на питання, скільки представників так званого "руського миру", і диверсантів є наразі в Україні, передає Укрінформ.

"Точну цифру не зможу назвати, але їх, я переконаний, достатньо немала кількість, - багато тих, хто були викриті, багато тих, хто знаходяться у роботі (правоохоронців – ред.), і багато тих, хто ще буде новими. Бо їх вербування проводиться постійно, - скажімо так, за фінансовими мотивами, за мотивами, можливо, якимось ідейними, за мотивами, можливо якимось, залякування, і так далі", - повідомив Смірнов.

Він висловив думку, що робота з виявлення таких осіб ніколи не буде завершена, цей процес, навіть після завершення цієї війни.

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"Навіть серед, можливо, якогось політичного істеблішменту чи інших ланок, ми маємо постійно проводити ці чистки, щоб у нас точно не було зрадників, бо ми чудово розуміємо і багато чого у нашій історії вже пережили, Ми маємо постійно щодо цього працювати – і СБУ, і Нацпол, і інші структури, які будуть до цього доєднані. Бо після того, що відбулося, ми не маємо права більше допустити ворога до управління країною", - сказав Смірнов.

Відповідаючи на питання, як можна помітити, що людина – імовірний диверсант, він уточнив, серед іншого, що це може бути не місцева людина, яку житель тої чи іншої території не знає і яка може себе дуже підозріло поводити, не орієнтуватися на місцевості.

"Також це може бути людина, яка може задавати дуже багато незрозумілих питань, (чомусь – ред.) фотографувати, можливо, знімати відео (на тій чи іншій місцевості – ред.). Тобто, це люди, які однозначно поводять себе доволі підозріло. Але якщо ви дійсно вважаєте (що та чи інша особа – імовірний диверсант – ред.), і у вас є такі підозри, і є хоча б один із факторів, про які я говорив, то звичайно – звертайтеся до правоохоронних органів України", - сказав радник очільника МВС.

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Автор: 

МВС (3509) диверсія (355)


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Топ коментарі
+17
Потому что для диверсантов и наемников в Украине самые лояльные законы в мире. За ето мы получили то что имеем.
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02.05.2022 00:32
+14
жорсткіше покарання треба,
це ж співучасники масових вбивств
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02.05.2022 00:22
+9
кхм ... даун ты а не советник ... и руководство у тебя дауны! ... ЗАО РПЦ в Украине как работало так и работает, вы их остановили? ... представляю скольким они мозг засрали только на паску и поминальный день ... всякие Суркисы и Вилкулы и прочие опзж как топтали землю так и топчут, вы их арестовали? ... я уже не говорю об рядовых члЕнов этой пятой колонны партии .... с недоорками из заповедника русского мира в заднестровье границы почему не закрыли? ... эти мыши едет куда хотят, смотрят что хотят ... ой, короче, тупые вы бакланы ...если бы на западе знали что вы из себя представляете ... уже бы вас коллективно обоссали всех ... и работали бы только с ВСУ напрямую ... без вас, мерзких и бесполезных пиявок
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02.05.2022 00:30
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жорсткіше покарання треба,
це ж співучасники масових вбивств
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02.05.2022 00:22 Відповісти
Так
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02.05.2022 04:21 Відповісти
для этого есть закон о легализации оружия для гражданских. и ваши диверсанты сдуются. они знают с кем имеют дело.
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02.05.2022 00:23 Відповісти
немає такого закона, і шмаркляві його не приймуть, сцуться, он ДФТГ намагаються роззброїти івсіляко перешкоджають створенню нових
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02.05.2022 08:10 Відповісти
Я конечно извиняюсь, но таких "советников" поганой метлой и ссаными трусами надо гнать со своих тёплых кресел. Кто-то, где-то, что-то. Понятие "диверсант" и "диверсия" хоть выучите для начала
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02.05.2022 00:25 Відповісти
вы неправы. я попал в такую ситуацию. сам офицер запаса. подошли два гоблина, лет 25. это было 23 февраля. вопросы и ответы непонятные, они нервные какието. и я ничего не сделал. а вот если это было б 24 задавил бы сук.
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02.05.2022 00:30 Відповісти
желательно со старыми с опы расправиться.
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02.05.2022 00:29 Відповісти
кхм ... даун ты а не советник ... и руководство у тебя дауны! ... ЗАО РПЦ в Украине как работало так и работает, вы их остановили? ... представляю скольким они мозг засрали только на паску и поминальный день ... всякие Суркисы и Вилкулы и прочие опзж как топтали землю так и топчут, вы их арестовали? ... я уже не говорю об рядовых члЕнов этой пятой колонны партии .... с недоорками из заповедника русского мира в заднестровье границы почему не закрыли? ... эти мыши едет куда хотят, смотрят что хотят ... ой, короче, тупые вы бакланы ...если бы на западе знали что вы из себя представляете ... уже бы вас коллективно обоссали всех ... и работали бы только с ВСУ напрямую ... без вас, мерзких и бесполезных пиявок
показати весь коментар
02.05.2022 00:30 Відповісти
Потому что для диверсантов и наемников в Украине самые лояльные законы в мире. За ето мы получили то что имеем.
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02.05.2022 00:32 Відповісти
Куда делась Гадя?
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02.05.2022 00:35 Відповісти
А до війни вас хто приспав, дєятелі хренові? Та ви й зараз спите, ні фіга не робите
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02.05.2022 00:36 Відповісти
Не завадило б теж пошукати серед тих, хто постійно нашоптує на вушко. Тим більш, що там ніхто і не криється, все на поверхні
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02.05.2022 00:40 Відповісти
Просто потрібно їх розстрілювати,як це у всьому світі передбачено законом ВЧ,а не берегти свій ймовірний лохторат для майбутніх виборів,гниди зелені !
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02.05.2022 00:42 Відповісти
Популізувати використання поліграфу (в першу чергу щодо держслужбовців) + збільшити покарання за держ зраду та шпигунство.
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02.05.2022 01:06 Відповісти
На Закарпатті на мітингу вірян про вихід з УПЦ (МП) священник збив на авто людину.
Як розповів настоятель Свято-Іллінського храму ПЦУ отець Володимир Костюшко, на збори приїхав благочинний УПЦ МП з села Чорна Тиса отець Віталій Кемінь. «Перед людьми він розпинався, що він не є московська церква, - розповів отець Володимир, - доводив, що він УПЦ і тому подібне. Хоча люди йому доводили та показували статут, що вони належать російській православній церкві. Просили його підписати заяву про вихід з московського патріархату і він буде тут служити з усіма людьми, на рідній мові, але він сказав «ні!», порвав листок, сів у машину, хотів тікати, вдарив по газах і збив людину».
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02.05.2022 01:13 Відповісти
PS:Саме на Закарпатті РПЦМП як філіал ФСБ почувається досить впевненно, це видно з останніх подій коли людей на місцях залякують російські агенти з "тітушками".
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02.05.2022 01:20 Відповісти
За розповідями вірян з Рівненщини попи мп збирають інформацію про військових. Вимагають писати повні ПІБ та іноді звання військовиків у грамотах. Агов, СБУ!
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02.05.2022 05:46 Відповісти
В кожному місті таких ждунів рускага міра хватає. Їх треба депортовути в *********.
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02.05.2022 07:03 Відповісти
Ще одне лайно вирішило нагадати про себе
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02.05.2022 11:31 Відповісти
 
 