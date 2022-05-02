Російські загарбники постійно вербують нових диверсантів, - радник глави МВС Смірнов
Росія постійно вербує нових диверсантів, робота з виявлення таких осіб ніколи не буде завершена, навіть після закінчення війни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі українських телеканалів заявив радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов, відповідаючи на питання, скільки представників так званого "руського миру", і диверсантів є наразі в Україні, передає Укрінформ.
"Точну цифру не зможу назвати, але їх, я переконаний, достатньо немала кількість, - багато тих, хто були викриті, багато тих, хто знаходяться у роботі (правоохоронців – ред.), і багато тих, хто ще буде новими. Бо їх вербування проводиться постійно, - скажімо так, за фінансовими мотивами, за мотивами, можливо, якимось ідейними, за мотивами, можливо якимось, залякування, і так далі", - повідомив Смірнов.
Він висловив думку, що робота з виявлення таких осіб ніколи не буде завершена, цей процес, навіть після завершення цієї війни.
"Навіть серед, можливо, якогось політичного істеблішменту чи інших ланок, ми маємо постійно проводити ці чистки, щоб у нас точно не було зрадників, бо ми чудово розуміємо і багато чого у нашій історії вже пережили, Ми маємо постійно щодо цього працювати – і СБУ, і Нацпол, і інші структури, які будуть до цього доєднані. Бо після того, що відбулося, ми не маємо права більше допустити ворога до управління країною", - сказав Смірнов.
Відповідаючи на питання, як можна помітити, що людина – імовірний диверсант, він уточнив, серед іншого, що це може бути не місцева людина, яку житель тої чи іншої території не знає і яка може себе дуже підозріло поводити, не орієнтуватися на місцевості.
"Також це може бути людина, яка може задавати дуже багато незрозумілих питань, (чомусь – ред.) фотографувати, можливо, знімати відео (на тій чи іншій місцевості – ред.). Тобто, це люди, які однозначно поводять себе доволі підозріло. Але якщо ви дійсно вважаєте (що та чи інша особа – імовірний диверсант – ред.), і у вас є такі підозри, і є хоча б один із факторів, про які я говорив, то звичайно – звертайтеся до правоохоронних органів України", - сказав радник очільника МВС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
це ж співучасники масових вбивств
пятой колонныпартии .... с недоорками из заповедника русского мира в заднестровье границы почему не закрыли? ... эти мыши едет куда хотят, смотрят что хотят ... ой, короче, тупые вы бакланы ...если бы на западе знали что вы из себя представляете ... уже бы вас коллективно обоссали всех ... и работали бы только с ВСУ напрямую ... без вас, мерзких и бесполезных пиявок
Як розповів настоятель Свято-Іллінського храму ПЦУ отець Володимир Костюшко, на збори приїхав благочинний УПЦ МП з села Чорна Тиса отець Віталій Кемінь. «Перед людьми він розпинався, що він не є московська церква, - розповів отець Володимир, - доводив, що він УПЦ і тому подібне. Хоча люди йому доводили та показували статут, що вони належать російській православній церкві. Просили його підписати заяву про вихід з московського патріархату і він буде тут служити з усіма людьми, на рідній мові, але він сказав «ні!», порвав листок, сів у машину, хотів тікати, вдарив по газах і збив людину».