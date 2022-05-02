УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10444 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
16 520 28

Затримано довірених осіб екснардепа-втікача Киви, які планували провокації із залученням "тітушок" та дестабілізацію ситуацію на Одещині, - ДБР. ВІДЕО+ФОТО

У межах проведення широкомасштабної спецоперації щодо недопущення інспірованих російськими спецслужбами провокацій в Одесі у роковини подій 2 травня, працівники Державного бюро розслідувань затримали на Одещині одного з довірених осіб колишнього нардепа, зрадника України Іллі Киви. Він мав організувати на замовлення забороненої "ОПЗЖ" провокаційні акції в Одесі та інших регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Як було встановлено в ході оперативних заходів, він відповідав за збір "спортсменів" в Одесі та забезпечував їхню участь на акціях та мітингах на території країни, на замовлення Киви.

"Другий "помічник" Киви переховувався від правоохоронців на Закарпатті. Він відповідав за підбір "тітушок", які охороняли представників політичної партії "ОПЗЖ" під час масових заходів у Одеській та Київській областях", - зауважили в ДБР.

Під час акцій довірений Киви надавав вказівки, що саме робити учасникам, у тому числі і щодо використання фізичної сили. Масові акції фінансувались представниками політичної партії "ОПЗЖ".

"Наразі ДБР встановило три десятки "тітушок", яких керівництво політичної партії "ОПЗЖ" використовувало у якості силового блоку. Перевіряється причетність всіх затриманих до організації провокацій в Одесі 2 травня 2022 року", - додають у ДБР.

Нагадається також, що за зверненням Державного бюро розслідування суд надав дозвіл на заочне розслідування стосовно колишнього народного депутата України Іллі Киви за підозрою у державній зраді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР затримало 12 диверсантів, які планували дестабілізувати ситуацію в Одесі на роковини трагедії 2 травня. ФОТОрепортаж

Затримано довірених осіб екснардепа-втікача Киви, які планували провокації із залученням тітушок та дестабілізацію ситуацію на Одещині, - ДБР 01
Затримано довірених осіб екснардепа-втікача Киви, які планували провокації із залученням тітушок та дестабілізацію ситуацію на Одещині, - ДБР 02

ДБР наголошує, що всі спроби зрадників розхитати з середини ситуацію в нашій країні будуть рішуче припинені.

Автор: 

затримання (4350) Одеса (5492) провокація (786) Кива Ілля (377) диверсія (355) ДБР (3536)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+24
Під час військового стану растрєл!
показати весь коментар
02.05.2022 12:21
+14
Расстрелять незамедлительно иуд !
показати весь коментар
02.05.2022 12:25
+13
ківа мало того що придурок ,це ворог якого треба знищити і скільки ще будем ткрпіти колоборантів ?
показати весь коментар
02.05.2022 12:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
путлер капут
показати весь коментар
02.05.2022 12:15 Відповісти
Під час військового стану растрєл!
показати весь коментар
02.05.2022 12:21 Відповісти
Сподіваюсь, їх не тільки посварили???
показати весь коментар
02.05.2022 12:21 Відповісти
вот чего за пидозраю если за зраду .
показати весь коментар
02.05.2022 12:22 Відповісти
Расстрелять незамедлительно иуд !
показати весь коментар
02.05.2022 12:25 Відповісти
И закопать в жомовой яме имени Кивы )
показати весь коментар
02.05.2022 19:41 Відповісти
Уральская, Краснодарская и Забайкальская: "Южные Руси" вполне могут появиться, но в самой россии
https://www.youtube.com/watch?v=HkOGooCVmYk
показати весь коментар
02.05.2022 12:25 Відповісти
Там є області які взагалі рашку не сприймають..і давно хочуть відділитись. по економічній,політичній та культурній основі..і ставлять постійно масковії претензії..ханти-мансійськ та ямало-ненецькі округи просто викрикають шо не хочуть годувати маскву..татарстан по культурні та мовні політиці прямо нах посилають..не так давно там скандал був..ще якісь були то точно області які відверто ненавидять масковію..от зараз всі не згадаю
показати весь коментар
02.05.2022 13:21 Відповісти
ківа мало того що придурок ,це ворог якого треба знищити і скільки ще будем ткрпіти колоборантів ?
показати весь коментар
02.05.2022 12:25 Відповісти
Володимир Ємельянов -вірно сказано, але кілька постів щодо киви і ставлю питання: чи той падла ще отримує зарплату нардепа і жодної відповіді, 2-е питання, яке може і надоїло, але по "науковій" роботі (дисертації на здобуття вченого ступеню кандидата наук), але ж підписував висновок про впровадження "наукових досліджень" сам Денис Монастирський і .... реакції зеро. А куди упровадили ??? Ну а щодо тітушок, то яка кваліфікація??? Панове з ДБР, також ходили до суду за дозволами про відкриття проваджень, хто в СІЗО, а ніхто, то що пальцем намахали, а зв"язки, а підготовка до злочинів, у більшості вже готові і закінчені злочини, а 3-є питання: А де справа по бойовій групі киви, яку кілька років тому затримували??? Що вже забули, то пошукайте. Ніщо не забуте, просто у деяких "проффесіоналів" кваліфікація киви, наявність належної підготовки 0, інформації дуже мало. 4-е питання: а хто виплекав того придурка і впихнув у велику політику, хто звання присвоював і зірки дарував, а ще й нагородну зброю. Може з тією зброєю по ерефії бігає, бо в Іспанію точно не пустили б???
показати весь коментар
02.05.2022 15:01 Відповісти
хто? -квакваков
показати весь коментар
02.05.2022 20:56 Відповісти
Титушек в саперные войска ВСУ - проходы в минных полях проделывать… доверенных лиц в Мариуполь кукушками против рашистов…
показати весь коментар
02.05.2022 12:25 Відповісти
посадите их в илюшину жомовую яму
показати весь коментар
02.05.2022 12:30 Відповісти
Расстрел на месте всех пособников фашистов-орков в условиях военного времени. Сопротивление во время задержания - мотив.
показати весь коментар
02.05.2022 12:32 Відповісти
ківа , тварюка вже знаходиться на параші і дістати його буде важче !
показати весь коментар
02.05.2022 12:40 Відповісти
Надеюсь с ними поступят по законам военного времени к которому они нас привели. Потом будет поздно.
показати весь коментар
02.05.2022 12:40 Відповісти
Не называйте ківу екс-нардепи,він може бути ким завгодно екс.Він -довбойоб,був,є і залишиться
показати весь коментар
02.05.2022 12:46 Відповісти
Я так і знав що в Одесі багато колаборантів..на ютюбі зустрічав..Тому що на ютюбі вони обходили стороною війну,старались не говорити про це,не висловлювали підтримку України..пасивні.мол прідьот расея ,чіпати їх не будуть, і просто впевнений ,що вони сидять зараз тихо ,по норах бо побачили що )(уйло програє..так само було і з Харківськими блохерами..
показати весь коментар
02.05.2022 12:50 Відповісти
От, якби можно було їх всіх до купи і на рассею...
показати весь коментар
02.05.2022 13:41 Відповісти
А може ДБР пора зайнятися реальною діяльністю, а не імітацією??? Дочка цього дрочера киви до сих пір займає посаду керівника департаменту в полтавській поліції, та і мер Полтави Мамай, явно не з проукраїнськими поглядами...
показати весь коментар
02.05.2022 12:54 Відповісти
навіть не знав що в НауКивця були Аспиранти Наукивих робіт
показати весь коментар
02.05.2022 13:21 Відповісти
Що гроші з нами ро***ть!? У явного дегенерата, з яким на одному гектарі я кажуть в селі, ніхто поруч не сяде є помічники. В Раді гоголем ходив, йому руки тисли, такому цеглиною по морді треба було давати відразу, а не за гречку голосувать. І *** воно ж приїде, Пещерский суд відпустить і на нові вибори воно знову в Раду пролізе.
показати весь коментар
02.05.2022 13:38 Відповісти
я шось пропустив... коли встигли заборонити опзж? чудова новина.
показати весь коментар
02.05.2022 13:51 Відповісти
Знаєте чого їм моряки позамальовували? Бо всю цю тітушню зараз перевербують і зроблять вірними псами навеличнішого. І будуть вони служити з низького старту, як різні татарови, лещенки, арестовичі та інші подляки. Тому і морди не казують, щоб важко було прослідкувати.
показати весь коментар
02.05.2022 14:28 Відповісти
треба відпрацьовувати всі контакти кому оголосили підозру чи хто під санкціями
показати весь коментар
02.05.2022 15:37 Відповісти
Не вижу среди них лучшего друга Кивы - Авакова
показати весь коментар
02.05.2022 18:42 Відповісти
показати весь коментар
03.05.2022 01:03 Відповісти
во время войны предателей и коллаборанто́в сначала выставить на обмен. а если кацапы откажутся от них, тогда ликвидировать, а трупы скормить собакам.
показати весь коментар
03.05.2022 05:11 Відповісти
 
 