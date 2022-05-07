Главе Старого Салтова Коновалову объявлено подозрение в госизмене. ФОТО

7мая объявили о подозрении в государственной измене главе Старого Салтова Эдуарду Коновалову и секретарю Ольховатского сельсовета Надежде Антоновой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По материалам следствия, сразу после оккупации Старого Салтова Коновалов добровольно перешел на сторону оккупантов, снабжал их жильем, агитировал население не сопротивляться врагам.

Надежда Антонова перешла на сторону захватчиков в селе Кутузовка. Она наладила сотрудничество с руководителем российских военных с позывным "Витязь". Антонова сдала ветеранов АТО/ООС, охотников и стражей порядка, заставляла местных носить белые повязки.

Обеим объявили о подозрении по статье "Государственная измена в условиях военного положения". Им грозит наказание – от 15 лет до пожизненного заключения. Расследование продолжается.

Никто из добровольно пошедших на сотрудничество с оккупантами не избежит наказания. Ни закон, ни украинский народ предателей не простит!

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