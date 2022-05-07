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Главе Старого Салтова Коновалову объявлено подозрение в госизмене. ФОТО

7мая объявили о подозрении в государственной измене главе Старого Салтова Эдуарду Коновалову и секретарю Ольховатского сельсовета Надежде Антоновой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По материалам следствия, сразу после оккупации Старого Салтова Коновалов добровольно перешел на сторону оккупантов, снабжал их жильем, агитировал население не сопротивляться врагам.

Надежда Антонова перешла на сторону захватчиков в селе Кутузовка. Она наладила сотрудничество с руководителем российских военных с позывным "Витязь". Антонова сдала ветеранов АТО/ООС, охотников и стражей порядка, заставляла местных носить белые повязки.

Обеим объявили о подозрении по статье "Государственная измена в условиях военного положения". Им грозит наказание – от 15 лет до пожизненного заключения. Расследование продолжается.

Никто из добровольно пошедших на сотрудничество с оккупантами не избежит наказания. Ни закон, ни украинский народ предателей не простит!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокурор окружной прокуратуры в Луганской области уведомлен о подозрении в госизмене, - Офис Генпрокурора

Главе Старого Салтова Коновалову объявлено подозрение в госизмене 01
Главе Старого Салтова Коновалову объявлено подозрение в госизмене 02
Главе Старого Салтова Коновалову объявлено подозрение в госизмене 03

Харьковщина (5577) государственная измена (1571)


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Топ комментарии
+47
У всих зрадників має бути одна доля.

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07.05.2022 21:42 Ответить
+23
А як бути з тим, хто пропонував на перемовинах забути Крим на 15 років?
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07.05.2022 21:47 Ответить
+21
хочется верить, но надо убрать норму освобождение под залог за держзраду...
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07.05.2022 21:41 Ответить
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хочется верить, но надо убрать норму освобождение под залог за держзраду...
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07.05.2022 21:41 Ответить
Як на мене, саме ці дві справи мають стати пілотними, показовими, як перші для колаборантів, такими, які мають задати тон іншим. Тут вирок має бути максимально жорстким і невідворотнім, щоб у решти потенційних і чинних колаборантів навіть думки про співпрацю з ворогом пропали.
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07.05.2022 21:59 Ответить
У всих зрадників має бути одна доля.

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07.05.2022 21:42 Ответить
Я наче такі чоботи чи на медведчуку чи на єрмакові бачив.
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07.05.2022 21:55 Ответить
Гіфку я зробив з кліпу "Машингвери, штурмгевери".
Пісня про долю запроданців.

https://www.youtube.com/watch?v=EciMuO9ijxU
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07.05.2022 21:56 Ответить
Русские своих не бросают. Мэр Старого Салтова подтвердит
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07.05.2022 21:43 Ответить
Для кацапів він не свій, а "хахол"- зрадник. Тому і бросили.
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07.05.2022 22:09 Ответить
Ну сяде ця тварина. В скільки їх ще?
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07.05.2022 21:45 Ответить
На порядок менше ніж в 14-му.

Зараз цацкатись не будуть ...
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07.05.2022 22:05 Ответить
Наоборот.Сейчас даже наводчиков под залог выпускают.За время войны уже многих арестовали.Но про посаженных не слышал.
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07.05.2022 22:35 Ответить
Так будет и на Херсонщине с коллаборантами
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07.05.2022 21:46 Ответить
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07.05.2022 21:47 Ответить
А як бути з тим, хто пропонував на перемовинах забути Крим на 15 років?
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07.05.2022 21:47 Ответить
счет-фактуру на $50 000 тоже сразу предъявили?
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07.05.2022 21:48 Ответить
Зачем ? Просто вздёрнуть тварей .
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07.05.2022 21:48 Ответить
сепары к успеху шли...
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07.05.2022 21:50 Ответить
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07.05.2022 21:51 Ответить
Расстрелять мразей!
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07.05.2022 22:00 Ответить
За сдачу патріотів однозначно!
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07.05.2022 22:06 Ответить
самое смешное, что долбоебы реально верят, что расея "пришла навсегда".... ))
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07.05.2022 22:00 Ответить
и еще один вопрос...
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07.05.2022 22:01 Ответить
ПО ЗАКОНУВОЕННОГО ВРЕМЕНИ РАССТРЕЛЯТЬ И ДЕЛО С КОНЦОМ, ШТЕПУ СУДИЛИ СКОЛЬКО ЛЕТ? И ЧЕ , А НИЧЕГО. ВСЕ УЖЕ И ЗАБЫЛИ ПРО ШТЕПУ..
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07.05.2022 22:08 Ответить
Всі ці тварі були опорою вторгнення, скільки ще їх буде виявлено..
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07.05.2022 22:13 Ответить
Ещё и рожу закрыли… вы что думаете этой рожи в сети нет?
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07.05.2022 22:17 Ответить
Да, руководіть ето нє мєлочь по карманам тиріть, - це ж депутатські морди. Жертви самі вибрали собі катів.
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07.05.2022 22:35 Ответить
можно делать ставки - под какую сумму залога его отпустят
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07.05.2022 22:55 Ответить
А чому не розстріляти цих паскуд за законами воєнного часу? В перші дні війни в Києві росстрілювали диверсантів прямо на вулиці. Навіть відео одне було. А потім знову почалася ця толерастія.
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08.05.2022 00:02 Ответить
К большому сожалению ************** на Харьковщине хватает.
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08.05.2022 00:11 Ответить
Не представляю на что рассчитывают коллаборанты, не уходящие вслед за русским кораблём. Это же срок 100%. Они ведь даже не подлежат обмену на военнопленных.
Впрочем предают они не от большого ума.
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08.05.2022 01:53 Ответить
Чому знов закрито обличчя цього злочинця?завжди закривають ,чому????Покажіть їх
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08.05.2022 02:32 Ответить
Пока не станут работать трибуналы, военно-полевые суды,все это оперетка для лошков. В стране давно война за свободу и независимость. Не спать!!!
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08.05.2022 08:12 Ответить
 
 