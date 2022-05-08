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Новости Агрессия России против Украины Война
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Медик Оксана Горовых погибла в бою с российскими оккупантами. ФОТО

оксана,горових

Оборвалась жизнь медика Оксаны Горовых, мамы двоих детей.

Об этом сообщает Отдельный мотопехотный батальон "Сармат", передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас День матери. Тем временем, мы прощаемся с нашей сестрой, мамой двух детей, медиком Оксаной Горовых. Оксана погибла в бою с российскими оккупантами. Спасибо за все, наша благородная и солнечная подруга! Отомстим", - говорится в сообщении.

Медик Оксана Горовых погибла в бою с российскими оккупантами 01
Медик Оксана Горовых погибла в бою с российскими оккупантами 02
Медик Оксана Горовых погибла в бою с российскими оккупантами 03

смерть (9250) потери (4430)


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Топ комментарии
+59
Жоден герой полеглий за волю України не повинен бути забутий.Пам'ятаймо кожного...
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08.05.2022 15:55 Ответить
+40
such beautiful and brave lady. God bless your amazing soul.
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08.05.2022 15:54 Ответить
+38
ще одна невинно загублена душа...Спочивай з Богом...
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08.05.2022 15:56 Ответить
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such beautiful and brave lady. God bless your amazing soul.
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08.05.2022 15:54 Ответить
Жоден герой полеглий за волю України не повинен бути забутий.Пам'ятаймо кожного...
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08.05.2022 15:55 Ответить
Путин! Что б ты горел в вечном аду! И твои тупые и сцикливые соплеменники.
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08.05.2022 16:43 Ответить
Пам'ятаємо і помстимося за матір та сиріт.
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08.05.2022 18:54 Ответить
ще одна невинно загублена душа...Спочивай з Богом...
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08.05.2022 15:56 Ответить
здохни *****, потвора кремлівська
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08.05.2022 15:58 Ответить
Пусть сдохнут все 87% ЗОМБИ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ РУССКИХ ПАЛАЧЕЙ -убийц ,насильников , извращенцев ,террористов-оккупантов ‼️
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08.05.2022 16:40 Ответить
Дякую що ви були з нами!!! Вічна пам^ять і спочивайте з миром !!!
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08.05.2022 16:02 Ответить
Frieden in Ruhe...
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08.05.2022 16:02 Ответить
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08.05.2022 16:03 Ответить
Світла Пам'ять нашій прекрасній жінці , матері і медику , яка спасала життя нашим хлопцям !!

Україна сумує 😪😪😪
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08.05.2022 16:04 Ответить
Вечная Память.
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08.05.2022 16:05 Ответить
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08.05.2022 16:10 Ответить
Память, Память. Огромная память.
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08.05.2022 16:10 Ответить
интиресно , что сейчас чувствуют те гниды- врачи , которые дрыснули в первый день, и сейчас сидят в польше, болгарии, германии и тд , читая эту новость , наверное так же как кива - это не моя война , и дальше сладко жрут и тихо спят .
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08.05.2022 16:13 Ответить
С.У.М.
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08.05.2022 16:13 Ответить
Земля пухом Героям України.
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08.05.2022 16:16 Ответить
Прекрасна людина, Дочка свого народу, віддала йому все! я не релігіозний, не буду казати царство небесне. просто скажу

Коли прийде час вбити кацапа, будь чим, ножем, автоматом, гранатою, ракетою, у вас не повинно бути ні 0.00001 секунди вагань
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08.05.2022 16:16 Ответить
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08.05.2022 16:19 Ответить
Светлая Вечная память Героине 🙏❤️💙💛
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08.05.2022 16:43 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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08.05.2022 17:29 Ответить
тварюки чумного бараку, не буде вам прощення від українців, ні через 50 років, ні через 100..
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08.05.2022 17:33 Ответить
Герої не вмирають!
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08.05.2022 17:53 Ответить
ЦАРСТВА НЕБЕСНОГО!!!
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08.05.2022 19:20 Ответить
хай ци тварюкі згінуть! відпочивай, за тебе помстимося.
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08.05.2022 19:54 Ответить
 
 