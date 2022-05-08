Медик Оксана Горовых погибла в бою с российскими оккупантами. ФОТО
Оборвалась жизнь медика Оксаны Горовых, мамы двоих детей.
Об этом сообщает Отдельный мотопехотный батальон "Сармат", передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас День матери. Тем временем, мы прощаемся с нашей сестрой, мамой двух детей, медиком Оксаной Горовых. Оксана погибла в бою с российскими оккупантами. Спасибо за все, наша благородная и солнечная подруга! Отомстим", - говорится в сообщении.
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