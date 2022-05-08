Медик Оксана Горових загинула в бою з російськими окупантами. ФОТО

Обірвалося життя медика Оксани Горових, мами двох дітей.

Про це повідомляє Окремий мотопіхотний батальйон "Сармат", інформує Цензор.НЕТ.

"Нині День матері. Тим часом, ми прощаємося з нашою посестрою, мамою двох дітей, медиком Оксаною Горових. Оксана загинула в бою з російськими окупантами. Дякуємо за все, наша шляхетна і сонячна подруго! Помстимося", - йдеться в дописі.





