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Медик Оксана Горових загинула в бою з російськими окупантами. ФОТО

оксана,горових

Обірвалося життя медика Оксани Горових, мами двох дітей.

Про це повідомляє Окремий мотопіхотний батальйон "Сармат", інформує Цензор.НЕТ.

"Нині День матері. Тим часом, ми прощаємося з нашою посестрою, мамою двох дітей, медиком Оксаною Горових. Оксана загинула в бою з російськими окупантами. Дякуємо за все, наша шляхетна і сонячна подруго! Помстимося", - йдеться в дописі.

Медик Оксана Горових загинула в бою з російськими окупантами 01
Медик Оксана Горових загинула в бою з російськими окупантами 02
Медик Оксана Горових загинула в бою з російськими окупантами 03

Автор: 

смерть (6779) втрати (4447)


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Топ коментарі
+59
Жоден герой полеглий за волю України не повинен бути забутий.Пам'ятаймо кожного...
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08.05.2022 15:55 Відповісти
+40
such beautiful and brave lady. God bless your amazing soul.
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08.05.2022 15:54 Відповісти
+38
ще одна невинно загублена душа...Спочивай з Богом...
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08.05.2022 15:56 Відповісти
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such beautiful and brave lady. God bless your amazing soul.
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08.05.2022 15:54 Відповісти
Жоден герой полеглий за волю України не повинен бути забутий.Пам'ятаймо кожного...
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08.05.2022 15:55 Відповісти
Путин! Что б ты горел в вечном аду! И твои тупые и сцикливые соплеменники.
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08.05.2022 16:43 Відповісти
Пам'ятаємо і помстимося за матір та сиріт.
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08.05.2022 18:54 Відповісти
ще одна невинно загублена душа...Спочивай з Богом...
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08.05.2022 15:56 Відповісти
здохни *****, потвора кремлівська
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08.05.2022 15:58 Відповісти
Пусть сдохнут все 87% ЗОМБИ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ РУССКИХ ПАЛАЧЕЙ -убийц ,насильников , извращенцев ,террористов-оккупантов ‼️
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08.05.2022 16:40 Відповісти
Дякую що ви були з нами!!! Вічна пам^ять і спочивайте з миром !!!
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08.05.2022 16:02 Відповісти
Frieden in Ruhe...
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08.05.2022 16:02 Відповісти
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08.05.2022 16:03 Відповісти
Світла Пам'ять нашій прекрасній жінці , матері і медику , яка спасала життя нашим хлопцям !!

Україна сумує 😪😪😪
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08.05.2022 16:04 Відповісти
Вечная Память.
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08.05.2022 16:05 Відповісти
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08.05.2022 16:10 Відповісти
Память, Память. Огромная память.
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08.05.2022 16:10 Відповісти
интиресно , что сейчас чувствуют те гниды- врачи , которые дрыснули в первый день, и сейчас сидят в польше, болгарии, германии и тд , читая эту новость , наверное так же как кива - это не моя война , и дальше сладко жрут и тихо спят .
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08.05.2022 16:13 Відповісти
С.У.М.
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08.05.2022 16:13 Відповісти
Земля пухом Героям України.
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08.05.2022 16:16 Відповісти
Прекрасна людина, Дочка свого народу, віддала йому все! я не релігіозний, не буду казати царство небесне. просто скажу

Коли прийде час вбити кацапа, будь чим, ножем, автоматом, гранатою, ракетою, у вас не повинно бути ні 0.00001 секунди вагань
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08.05.2022 16:16 Відповісти
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08.05.2022 16:19 Відповісти
Светлая Вечная память Героине 🙏❤️💙💛
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08.05.2022 16:43 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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08.05.2022 17:29 Відповісти
тварюки чумного бараку, не буде вам прощення від українців, ні через 50 років, ні через 100..
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08.05.2022 17:33 Відповісти
Герої не вмирають!
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08.05.2022 17:53 Відповісти
ЦАРСТВА НЕБЕСНОГО!!!
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08.05.2022 19:20 Відповісти
хай ци тварюкі згінуть! відпочивай, за тебе помстимося.
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08.05.2022 19:54 Відповісти
 
 