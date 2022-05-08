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Медик Оксана Горових загинула в бою з російськими окупантами. ФОТО
Обірвалося життя медика Оксани Горових, мами двох дітей.
Про це повідомляє Окремий мотопіхотний батальйон "Сармат", інформує Цензор.НЕТ.
"Нині День матері. Тим часом, ми прощаємося з нашою посестрою, мамою двох дітей, медиком Оксаною Горових. Оксана загинула в бою з російськими окупантами. Дякуємо за все, наша шляхетна і сонячна подруго! Помстимося", - йдеться в дописі.
Топ коментарі
+59 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар08.05.2022 15:55 Відповісти Посилання
+40 Larysa Rowland
показати весь коментар08.05.2022 15:54 Відповісти Посилання
+38 Jose Rodriguez Gacha
показати весь коментар08.05.2022 15:56 Відповісти Посилання
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