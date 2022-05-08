Воин 24 ОМБр Александр Моисеенко погиб в боях с российскими оккупантами

В боях с российскими оккупантами погиб воин 24 ОМБр имени Короля Даниила Александр Моисеенко.

Об этом в Facebook сообщила его супруга Вера, передает Цензор.НЕТ.

Известно, что Александр погиб 7 мая. О месте и дате захоронения будет сообщено позже.

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